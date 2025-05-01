Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
29-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

Fitur

Galeri

Spesifikasi

Ulasan

Tempat Membeli

Dukungan

29-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

29-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

29U511A-B
  • Front view
  • -15 degree side view
  • +15 degree side view
  • Left side view
  • Right side view
  • Top view
  • Rear view
  • Rear left view
  • Rear right view
  • Rear close-up view
  • Rear I/O ports view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Rear I/O ports view

Fitur Utama

  • 29-inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
  • 3-Side Virtually Borderless Design
  • sRGB 99% (Typ.), Color Calibrated in factory
  • 250nits (Typ.) Brightness / HDR 10
  • 100Hz Refresh Rate, 1ms MBR
  • Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Lebih banyak
Visual yang memukau Fitur-fitur yang memudahkan Pengalaman bermain game yang luar biasa Kenyamanan yang lebih baik

LG UltraWide Monitor logo.

29-inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

Pengaturan kantor rumah modern yang menampilkan monitor LG ultra-lebar besar yang menampilkan dasbor data dan grafik, dengan keyboard dan mouse nirkabel di atas meja kayu.
Ultra-wide 29-inch LG monitor illustrating the difference between 21:9 and 16:9 aspect ratios, with multiple applications displayed side by side for multitasking.

29" WFHD
Layar IPS™

dengan Layar Tanpa Bezel

Pemandangan malam hari dari jembatan modern yang terang benderang dan gedung pencakar langit dengan pencahayaan yang jelas yang dipantulkan di dalam air, menunjukkan kontras yang tinggi dan detail warna.

Clear and smooth with 100Hz refresh rate

Kabel USB Type-C yang terhubung antara laptop dan monitor LG ultra-lebar yang menampilkan antarmuka pengeditan video, dengan gambar close-up yang menunjukkan port USB-C pada monitor.

USB Type-C™ dengan konektivitas serbaguna

Side view of a monitor illustrating tilt adjustment with overlapping outlines showing its ergonomic movement range.

Jernih dan mulus dengan kecepatan refresh 100Hz

Night view of a brightly lit modern bridge and skyscrapers with vivid lighting reflected in the water, demonstrating high contrast and color detail.

Bebas Berantakan dengan Dudukan yang Ramping

21:9 UltraWide™ Full HD Display

Lihat lebih banyak, berbuat lebih banyak

Layar UltraWide™ Full HD (2560×1080) memberikan ruang layar horizontal yang lebih luas daripada monitor FHD (1920×1080) standar. Desain yang hampir tanpa bingkai menawarkan tampilan yang lebih luas tanpa gangguan. Hal ini memungkinkan multitasking yang lebih efisien tanpa beralih di antara jendela.

Monitor LG 29 inci ultra-lebar mengilustrasikan perbedaan antara rasio aspek 21:9 dan 16:9, dengan beberapa aplikasi yang ditampilkan secara berdampingan untuk multitasking.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

HDR 10

Kontras yang detail

Teknologi HDR kini diterapkan pada berbagai konten. Monitor ini kompatibel dengan rentang dinamis tinggi HDR10 standar industri, berdasarkan gamut warna sRGB 99%, mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu yang memungkinkan pemirsa menikmati warna konten yang dramatis.

IPS™ Display

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang lebar.

HDR 10

HDR 10 (kisaran dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.

sRGB 99% (Tipe)

Dengan cakupan 99% spektrum DCI-P3, ini adalah solusi hebat untuk tampilan warna yang akurat.

Warna yang dikalibrasi

Memastikan reproduksi warna yang tepat dan konsisten.

An ultra-wide LG monitor displaying vibrant aurora imagery with a photo editing interface, showcasing vivid color accuracy and high-resolution detail.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

USB Type-C™ (mode DisplayPort Alt)

USB Type-C™ dengan konektivitas serbaguna

Monitor ini menawarkan port USB Type-C™, DisplayPort, HDMI untuk memastikan konektivitas yang lancar dengan berbagai perangkat. Port USB Type-C™ mendukung output tampilan dan transfer data, sehingga memungkinkan koneksi yang mudah ke laptop Anda dengan satu kabel.

Kabel USB Type-C yang menghubungkan laptop ke monitor ultra-lebar LG, dengan gambar close-up yang menunjukkan port USB-C di bagian belakang monitor dan program penyuntingan video yang berjalan pada kedua layar.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

*Agar berfungsi dengan baik, diperlukan kabel usb tipe-c (dijual terpisah).

*Port USB Type-C™ pada monitor ini kompatibel dengan laptop dan perangkat pintar berkemampuan USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode), namun tidak mendukung pengiriman daya.

Waves MaxxAudio®

Sistem Suara yang Imersif

Sementara dua Speaker Stereo 7W dengan MaxxAudio® melengkapi pengalaman imersif Anda.

Monitor ultra-lebar LG menampilkan konferensi video dengan enam peserta dan dasbor keuangan, dengan gelombang suara dan ikon speaker yang menunjukkan kemampuan audio internal.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan yang sesungguhnya.

LG Switch app

Beralih dengan cepat

Anda dapat dengan mudah membagi seluruh tampilan menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan meluncurkan platform panggilan video dengan tombol pintas yang dipetakan. Kamera ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur dan mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch terbaru, cari di Menu Dukungan LG.com.

1ms MBR

Gerakan yang jernih dengan MBR 1ms

1ms MBR mengurangi keburaman gerakan dan ghosting, menghadirkan gameplay yang lebih mulus dan visual yang lebih jernih dalam adegan yang bergerak cepat.

Pengendara sepeda motor futuristik yang berpacu di jalanan kota yang diterangi lampu neon, dengan efek buram pada latar belakang dan bagian yang disorot menunjukkan visual yang tajam dan jernih untuk mendemonstrasikan Pengurangan Buram Gerak (Motion Blur Reduction/MBR) 1ms.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dari penggunaan aktual.

*Pengurangan Keburaman Gerakan 1ms menyebabkan berkurangnya pencahayaan, dan fitur berikut ini tidak dapat digunakan sewaktu fitur tersebut diaktifkan: AMD FreeSync™.

*Kedip dapat terjadi selama pengoperasian MBR 1ms.

Dibangun untuk kenyamanan, dirancang untuk produktivitas

Reader Mode

Menyesuaikan suhu dan kecerahan warna untuk membantu mengurangi kelelahan mata ketika melihat dokumen dalam waktu lama.

Flicker Safe

Flicker Safe mengurangi kerlipan yang tidak terlihat pada layar dan memberikan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi mata Anda.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

*Fitur di atas mungkin berbeda, tergantung pada kondisi penggunaan nyata yang digunakan pengguna.

Dudukan yang Ramping dengan Alas yang Ramping

Bebas berantakan dengan dudukan yang ramping

Desain 3 sisi yang nyaris tanpa batas dengan penyangga L yang bebas dari kekacauan, dipasangkan dengan alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk penyesuaian putaran, kemiringan, poros, dan ketinggian. Ini dibuat untuk menghemat ruang meja, membuat alur kerja Anda lebih efisien dan membantu Anda tetap fokus lebih lama saat mengedit klip video dan output visual.

Tampilan atas dan miring dari pengaturan monitor di atas meja yang bersih, menampilkan cangkir kopi, keyboard nirkabel, mouse, dan dudukan ramping dan ramping yang memastikan stabilitas dan menghemat ruang.
Cetak

Spesifikasi Utama

  • Ukuran (Inch)

    29

  • Resolusi

    2560 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    21:9

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    5.1 kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    4.0 kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    6.6 kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraWide

  • Tahun

    2025

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

AKSESORI

  • HDMI

    YES

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    29

  • Resolusi

    2560 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    21:9

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Min.)

    700:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:1

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

Apa yang orang katakan

Temukan Secara Lokal

Rasakan produk ini di sekitar Anda.

Produk Kami