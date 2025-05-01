We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
29-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
29-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
29-inch 21:9 WFHD (2560x1080) Layar IPS
21:9 UltraWide™ Full HD Display
Lihat lebih banyak, berbuat lebih banyak
Layar UltraWide™ Full HD (2560×1080) memberikan ruang layar horizontal yang lebih luas daripada monitor FHD (1920×1080) standar. Desain yang hampir tanpa bingkai menawarkan tampilan yang lebih luas tanpa gangguan. Hal ini memungkinkan multitasking yang lebih efisien tanpa beralih di antara jendela.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.
HDR 10
Kontras yang detail
Teknologi HDR kini diterapkan pada berbagai konten. Monitor ini kompatibel dengan rentang dinamis tinggi HDR10 standar industri, berdasarkan gamut warna sRGB 99%, mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu yang memungkinkan pemirsa menikmati warna konten yang dramatis.
Layar IPS™
Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang lebar.
sRGB 99% (Tipe)
Dengan cakupan 99% spektrum DCI-P3, ini adalah solusi hebat untuk tampilan warna yang akurat.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.
USB Type-C™ (mode DisplayPort Alt)
USB Type-C™ dengan konektivitas serbaguna
Monitor ini menawarkan port USB Type-C™, DisplayPort, HDMI untuk memastikan konektivitas yang lancar dengan berbagai perangkat. Port USB Type-C™ mendukung output tampilan dan transfer data, sehingga memungkinkan koneksi yang mudah ke laptop Anda dengan satu kabel.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.
*Agar berfungsi dengan baik, diperlukan kabel usb tipe-c (dijual terpisah).
*Port USB Type-C™ pada monitor ini kompatibel dengan laptop dan perangkat pintar berkemampuan USB Type-C™ (DisplayPort Alt Mode), namun tidak mendukung pengiriman daya.
Waves MaxxAudio®
Sistem Suara yang Imersif
Sementara dua Speaker Stereo 7W dengan MaxxAudio® melengkapi pengalaman imersif Anda.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan yang sesungguhnya.
LG Switch app
Beralih dengan cepat
Anda dapat dengan mudah membagi seluruh tampilan menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan meluncurkan platform panggilan video dengan tombol pintas yang dipetakan. Kamera ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur dan mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch terbaru, cari di Menu Dukungan LG.com.
1ms MBR
Gerakan yang jernih dengan MBR 1ms
1ms MBR mengurangi keburaman gerakan dan ghosting, menghadirkan gameplay yang lebih mulus dan visual yang lebih jernih dalam adegan yang bergerak cepat.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dari penggunaan aktual.
*Pengurangan Keburaman Gerakan 1ms menyebabkan berkurangnya pencahayaan, dan fitur berikut ini tidak dapat digunakan sewaktu fitur tersebut diaktifkan: AMD FreeSync™.
*Kedip dapat terjadi selama pengoperasian MBR 1ms.
Dibangun untuk kenyamanan, dirancang untuk produktivitas
Reader Mode
Menyesuaikan suhu dan kecerahan warna untuk membantu mengurangi kelelahan mata ketika melihat dokumen dalam waktu lama.
Flicker Safe
Flicker Safe mengurangi kerlipan yang tidak terlihat pada layar dan menyediakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi mata Anda.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.
*Fitur di atas mungkin berbeda tergantung pada kondisi penggunaan nyata yang digunakan pengguna.
Dudukan yang Ramping dengan Alas yang Ramping
Bebas berantakan dengan dudukan yang ramping
Desain 3 sisi yang nyaris tanpa batas dengan penyangga L yang bebas dari kekacauan, dipasangkan dengan alas yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk penyesuaian putaran, kemiringan, poros, dan ketinggian. Ini dibuat untuk menghemat ruang meja, membuat alur kerja Anda lebih efisien dan membantu Anda tetap fokus lebih lama saat mengedit klip video dan output visual.
Spesifikasi Utama
-
Ukuran (Inch)
29
-
Resolusi
2560 x 1080
-
Tipe Panel
IPS
-
Rasio Aspek
21:9
-
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
-
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
-
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
-
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
-
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
781 x 391 x 132
-
Berat dengan Dudukan [kg]
5.2 kg
-
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.1 kg
-
Berat dalam Pengiriman [kg]
6.7 kg
FITUR
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Mode Reader
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Hemat Listrik Cerdas
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
YES
INFO
-
Nama Produk
UltraWide
-
Tahun
2025
KONEKTIVITAS
-
HDMI
YES(1ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Versi DP
1.4
-
USB-C
YES(1ea)
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DAYA
-
Tipe
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
AKSESORI
-
HDMI
YES
TAMPILAN
-
Ukuran (Inch)
29
-
Resolusi
2560 x 1080
-
Tipe Panel
IPS
-
Rasio Aspek
21:9
-
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
250 cd/m²
-
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
-
Rasio Kontras (Typ.)
1000:1
-
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLIKASI SW
-
Dual Controller
YES
SUARA
-
Pengeras Suara
5W x2
-
Maxx Audio
YES
MEKANIKAL
-
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
Apa yang orang katakan
Temukan Secara Lokal
Produk Kami
-
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
-
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
-
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
-
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
-
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
-
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
-
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
-
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
-
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
-
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
-
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
-
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.