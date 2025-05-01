Skip to Content Skip to Accessibility Help
34-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

34-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

34U511A-B
  Front view
  -15 degree side view
  +15 degree side view
  Tilted -15 degree side view
  Left side view
  Right side view
  Top view
  Rear view
  Rear left view
  Rear right view
  Rear close-up view
  Rear I/O ports view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Tilted -15 degree side view
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Rear I/O ports view

Fitur Utama

  • 34-inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
  • 3-Side Virtually Borderless Design
  • sRGB 99% (Typ.), Color Calibrated in factory
  • 400nits (Typ.) Brightness / VESA DisplayHDR™ 400
  • 100Hz Refresh Rate, 1ms MBR
Lebih banyak
Visual yang memukau Fitur-fitur yang memudahkan Pengalaman bermain game yang luar biasa Kenyamanan yang lebih baik

LG UltraWide Monitor logo.

34-inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

Monitor ultra-lebar LG di atas meja putih di kantor modern, menampilkan beberapa dasbor data dan grafik untuk produktivitas dan multitasking.
Monitor LG 34 inci ultra-lebar mengilustrasikan perbedaan antara rasio aspek 21:9 dan 16:9, dengan beberapa aplikasi yang ditampilkan secara berdampingan untuk multitasking.

34" WFHD
IPS™ Display

dengan Layar Tanpa Bezel

Pengendara sepeda motor futuristik yang berlomba melintasi lanskap kota yang diterangi cahaya neon, dengan bagian yang disorot, menunjukkan pemandangan yang lebih jernih dan tajam untuk menunjukkan kejelasan gerakan.

Jernih dan mulus dengan kecepatan refresh 100Hz

Tampak samping monitor yang mengilustrasikan penyesuaian kemiringan dengan garis besar yang tumpang-tindih, yang menunjukkan kisaran gerakan ergonomisnya.

Bebas Berantakan dengan Dudukan yang Ramping

Lanskap yang jelas dari cahaya utara yang bersinar di atas pegunungan yang tertutup salju dan pantulannya di danau yang tenang, menampilkan warna dan kontras rentang dinamis yang tinggi.

Kejernihan yang jelas dengan DisplayHDR™ 400

21:9 UltraWide™ Full HD Display

Lihat lebih banyak, berbuat lebih banyak

Layar UltraWide™ Full HD (2560×1080) memberikan ruang layar horizontal yang lebih luas daripada monitor FHD (1920×1080) standar. Desain yang hampir tanpa bingkai menawarkan tampilan yang lebih luas tanpa gangguan. Hal ini memungkinkan multitasking yang lebih efisien tanpa beralih di antara jendela.

Monitor LG ultra-lebar menampilkan beberapa aplikasi pada layar 34 inci 21:9, dengan perbandingan yang disorot menunjukkan ruang horizontal tambahan pada layar standar 29 inci 16:9.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

VESA DisplayHDR™ 400

Kejelasan yang membuat Anda tetap fokus

Mendukung VESA DisplayHDR™ 400, menawarkan kecerahan dan kontras yang lebih baik untuk detail yang lebih jernih dalam konten HDR.

Layar IPS™

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang lebar.

VESA Display
HDR™ 400

HDR400 (kisaran dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.

sRGB 99% (Jenis)

Dengan cakupan 99% spektrum DCI-P3, ini adalah solusi hebat untuk tampilan warna yang akurat.

Warna yang dikalibrasi

Memastikan reproduksi warna yang tepat dan konsisten.

Monitor LG ultra-lebar yang menampilkan citra aurora yang cerah dengan antarmuka pengeditan foto, menampilkan akurasi warna yang jelas dan detail resolusi tinggi.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

LG Switch app

Beralih dengan cepat

Anda dapat dengan mudah membagi seluruh tampilan menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan meluncurkan platform panggilan video dengan tombol pintas yang dipetakan. Kamera ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur dan mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch terbaru, cari di Menu Dukungan LG.com.

1ms MBR

Gerakan yang jernih dengan MBR 1ms

1ms MBR mengurangi keburaman gerakan dan ghosting, menghadirkan gameplay yang lebih mulus dan visual yang lebih jernih dalam adegan yang bergerak cepat.

Pengendara sepeda motor futuristik yang berpacu di jalanan kota yang diterangi lampu neon, dengan efek buram pada latar belakang dan bagian yang disorot menunjukkan visual yang tajam dan jernih untuk mendemonstrasikan Pengurangan Buram Gerak (Motion Blur Reduction/MBR) 1ms.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dari penggunaan aktual.

*Pengurangan Keburaman Gerakan 1ms menyebabkan berkurangnya pencahayaan, dan fitur berikut ini tidak dapat digunakan sewaktu fitur tersebut diaktifkan: AMD FreeSync™.

*Kedip dapat terjadi selama pengoperasian MBR 1ms.

Dibangun untuk kenyamanan, dirancang untuk produktivitas

Reader Mode

Menyesuaikan suhu dan kecerahan warna untuk membantu mengurangi kelelahan mata ketika melihat dokumen dalam waktu lama.

Flicker Safe

Flicker Safe mengurangi kerlipan yang tidak terlihat pada layar dan memberikan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi mata Anda.

*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan yang sesungguhnya.

*Fitur di atas mungkin berbeda, tergantung pada kondisi penggunaan nyata yang digunakan pengguna.

Dudukan yang Ramping dengan Alas yang Ramping

Bebas berantakan dengan dudukan yang ramping

Dudukan berbentuk L yang ramping didesain untuk kenyamanan ergonomis dengan penyesuaian kemiringan, dan juga kompatibel dengan pemasangan dinding VESA 100×100 untuk pemasangan yang fleksibel dan penggunaan ruang kerja yang efisien.

Tampilan atas dan miring dari pengaturan monitor di atas meja yang bersih, menampilkan cangkir kopi, keyboard nirkabel, mouse, dan dudukan ramping dan ramping yang memastikan stabilitas dan menghemat ruang.
Spesifikasi Utama

  • Ukuran (Inch)

    34

  • Resolusi

    2560 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    21:9

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220.0 mm

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    910 x 200 x 461 mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    7.6 kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    6.0 kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    9.9 kg

FITUR

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraWide

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

AKSESORI

  • HDMI

    YES

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    34

  • Resolusi

    2560 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    21:9

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Min.)

    700:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:1

  • Waktu Respons

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

Apa yang orang katakan

