Layar Nano IPS Melengkung UltraWide Dual QHD (5120x1440) berukuran 49 inci dengan kecepatan refresh 144Hz.

49U950A-W
Fitur Utama

  • Layar Nano IPS Melengkung 49 inci dengan rasio aspek 21:9 dan resolusi DQHD (5120x1440)
  • Kecepatan Refresh 144Hz, Waktu Respons 1ms
  • sRGB 98% (Tipe), Kalibrasi Warna Dilakukan di Pabrik
  • 400 nits (Typ.) Kecerahan / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2 x 10W Speaker Stereo dengan Bass yang Kuat
  • Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Logo Monitor LG UltraWide.

Monitor Lengkung Dual QHD 49 inci dengan kecepatan refresh 144Hz

Sebuah pengaturan kantor rumah modern yang dilengkapi dengan monitor LG ultra-lebar berukuran besar yang menampilkan dashboard data dan grafik, disertai dengan keyboard dan mouse nirkabel di atas meja kayu.
Sebuah pengaturan kantor rumah modern yang dilengkapi dengan monitor LG ultra-lebar berukuran besar yang menampilkan dashboard data dan grafik, disertai dengan keyboard dan mouse nirkabel di atas meja kayu.

49" DQHD
Nano IPS
dengan Layar Melengkung

Lanskap gaming yang dinamis menampilkan gerakan yang halus dan bebas dari tearing pada monitor LG UltraWide dengan kecepatan refresh 144Hz yang telah terverifikasi.

144Hz yang telah teruji untuk pengalaman bermain yang halus

Adegan astronaut fiksi ilmiah yang berwarna-warni menampilkan kejernihan yang hidup dengan DisplayHDR 400 pada monitor LG UltraWide.

Kejernihan yang tajam dengan DisplayHDR™ 400

Sebuah kabel USB Type-C yang terhubung antara laptop dan monitor LG ultra-lebar yang menampilkan antarmuka pengeditan video, dengan close-up yang memperlihatkan port USB-C pada monitor.

Konektivitas USB-C all-in-one

Grafik visual yang menonjolkan suara imersif dengan dua speaker 10W dan performa bass yang kaya.

Suara imersif
Bass kaya 10W x 2

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

Lebih besar. Lebih tajam. Lebih lebar.

Nikmati kekuatan dua layar QHD yang digabungkan secara mulus menjadi satu layar 49 inci. Monitor UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) berukuran 49 inci ini menawarkan ruang layar setara dengan dua layar QHD 16:9 berukuran 27 inci dalam tampilan yang luas dan menyatu. Dengan jumlah piksel sekitar 70% lebih banyak dibandingkan resolusi Full HD 32:9 (3840x1080), monitor ini menghadirkan kejernihan dan detail yang superior.

Gambar perbandingan yang menunjukkan monitor ultra-lebar 49 inci dengan rasio aspek 32:9 dibandingkan dengan layar 34 inci dengan rasio aspek 21:9, menggambarkan ruang kerja horizontal yang lebih luas. Layar menampilkan aplikasi kreatif secara berdampingan.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Untuk beberapa model Mac dengan Intel Graphic Card, resolusi maksimum tidak didukung saat USB-C tersambung

*Jumlah trek dan klip yang ditampilkan dapat bervariasi tergantung pada pengaturan Anda.

*Rak dan braket untuk pemasangan vertikal tidak termasuk dalam paket dan harus dibeli terpisah.

*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar tersebut mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

*Rak monitor ganda yang ditampilkan hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk sebenarnya. Rak tersebut dijual terpisah.

Kualitas gambar premium

Ketepatan di setiap piksel, kecerahan dari setiap sudut.

Nikmati akurasi warna profesional dan kejernihan yang konsisten di seluruh rentang sudut pandang yang luas.

Layar Nano IPS™

Monitor LG Nano IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas.

DCI-P3 98%

Dengan cakupan 98% dari spektrum DCI-P3, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk tampilan warna yang akurat.

VESA Display HDR™ 400

HDR400 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.

Kalibrasi warna

Menjamin reproduksi warna yang akurat dan konsisten.

Monitor LG UltraWide melengkung menampilkan gambar astronaut fiksi ilmiah yang hidup dalam antarmuka pengeditan foto, menonjolkan warna-warna cerah dan resolusi tinggi.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

USB Type-C™ dengan Pengiriman Daya 90W

Konektivitas USB-C serba guna

Port USB Type-C™ memungkinkan tampilan, transfer data, dan pengisian daya laptop—semua melalui satu kabel. Dengan daya pengisian hingga 90W, port ini dapat mengisi daya laptop yang terhubung sambil menyalakan monitor.

Monitor yang terhubung ke laptop melalui kabel USB Type-C tunggal dengan daya pengiriman 90W, mendukung tampilan, transfer data, dan pengisian daya. Desain visual menonjolkan konektivitas all-in-one dengan pengaturan desktop yang rapi.

Monitor yang terhubung ke laptop melalui kabel USB Type-C tunggal dengan daya pengiriman 90W, mendukung tampilan, transfer data, dan pengisian daya. Desain visual menonjolkan konektivitas all-in-one dengan pengaturan desktop yang rapi.

*Untuk berfungsi dengan baik, kabel USB Type-C™ yang disertakan dalam paket diperlukan untuk menghubungkan port USB Type-C™ ke monitor.

*Gambar-gambar yang ditampilkan adalah simulasi untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar tersebut mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Speaker Stereo dengan Bass yang Kuat

Audio imersif tanpa speaker tambahan

Monitor ini dilengkapi dengan speaker stereo bawaan berdaya 10W × 2, yang menghasilkan suara yang imersif untuk film, musik, dan konten multimedia lainnya, serta mendukung komunikasi suara yang jelas untuk panggilan video dan konferensi tanpa perlu menggunakan speaker eksternal.

Video berulang menampilkan dua adegan yang memperlihatkan speaker bawaan monitor: satu adegan dengan pemandangan naga yang epik untuk audio multimedia yang imersif, dan adegan lain dengan antarmuka panggilan konferensi video, yang menekankan komunikasi suara yang jelas tanpa speaker eksternal. Gelombang suara yang mengelilingi secara visual mewakili output stereo.

Monitor yang terhubung ke laptop melalui kabel USB Type-C tunggal dengan daya pengiriman 90W, mendukung tampilan, transfer data, dan pengisian daya. Desain visual menonjolkan konektivitas all-in-one dengan pengaturan desktop yang rapi.

Video berulang menampilkan dua adegan yang memperlihatkan speaker bawaan monitor: satu adegan dengan pemandangan naga yang epik untuk audio multimedia yang imersif, dan adegan lain dengan antarmuka panggilan konferensi video, yang menekankan komunikasi suara yang jelas tanpa speaker eksternal. Gelombang suara yang mengelilingi secara visual mewakili output stereo.

49 inci dengan kecepatan refresh 144 Hz

Lebih luas. Bermain lebih cepat.

Layar lebar 49 inci dengan resolusi DQHD (5120×1440) menawarkan sudut pandang ultra-lebar, ideal untuk pengalaman gaming yang imersif. Teknologi Nano IPS dan kecepatan refresh hingga 144Hz menghadirkan warna yang cerah dan gerakan yang halus di setiap momen permainan.

Perbandingan yang menunjukkan bidang pandang yang diperluas dengan resolusi DQHD 5120×1440. Atas: tampilan standar dengan bezel yang terlihat; Bawah: tampilan ultra-lebar yang imersif tanpa gangguan bezel.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Layar responsif, permainan yang lancar

Nikmati pengalaman bermain game yang lancar dan stabil dengan kecepatan refresh 144Hz, kompatibilitas NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™, dan berbagai fitur dukungan dalam game.

Logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, dan AMD FreeSync Premium Pro.

Gambar layar terbagi yang membandingkan layar yang terputus-putus dan tersendat di sebelah kiri dengan gameplay yang halus dan jelas di sebelah kanan, menunjukkan efek dari adaptive sync dan refresh rate tinggi.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Pengontrol Ganda (KVM Switch)

Mengontrol beberapa perangkat dengan satu monitor

Bekerja dengan lancar di dua PC menggunakan satu monitor, keyboard, dan mouse—cukup seret dan lepas file menggunakan Dual Controller.

*Kabel yang termasuk dalam paket adalah USB-C, HDMI, dan DP.

Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

1ms MBR

Gerakan yang jelas dengan MBR 1ms

1ms MBR mengurangi blur gerakan dan efek hantu, memberikan pengalaman bermain yang lebih halus dan visual yang lebih jelas dalam adegan yang bergerak cepat.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch terbaru, cari 49U950A di menu Dukungan LG.com.

Dirancang untuk kenyamanan, dibuat untuk produktivitas

Kecerahan adaptif

Secara otomatis menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan cahaya sekitar menggunakan sensor bawaan, yang dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan mata.

*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.

Warna hidup dengan cahaya biru rendah

Teknologi Live Color Low Blue Light dari LG dengan sertifikasi layar TÜV Rheinland membantu melindungi mata Anda dari cahaya biru dengan menggabungkan penyesuaian perangkat keras dan perangkat lunak RGB sambil tetap mempertahankan kualitas warna yang cerah.

*Sertifikasi TÜV Rheinland (Low Blue Light – Solusi Perangkat Keras) 1111255356

Stand ramping dengan dasar yang tipis

Tanpa hambatan dengan dudukan yang elegan

Stand berbentuk L yang ramping dirancang untuk kenyamanan ergonomis dan efisiensi ruang, memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan ruang kerja yang rapi. Stand ini memungkinkan penyesuaian ketinggian, kemiringan, dan putaran, serta kompatibel dengan pemasangan dinding VESA 100×100.

Ikon putar yang dapat disesuaikan.

Putar

Ikon sudut miring yang dapat disesuaikan.

Tilt

Ikon ketinggian yang dapat disesuaikan.

Tinggi

Cetak

Spesifikasi Utama

  • Ukuran (Inch)

    49

  • Resolusi

    5120 x 1440

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    32:9

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kurvatur

    3800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Waktu Respons

    5ms(GtG at Faster)

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel

Semua Spesifikasi

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    17.3 kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    12.6 kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    22.0 kg

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    YES

  • Teknologi Nano IPS™

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Kecerahan Otomatis

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    NO

  • PBP

    YES (2PBP)

  • PIP

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

INFO

  • Nama Produk

    UltraWide

  • Tahun

    Y25

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Transmisi Data)

    YES

  • USB-C (Pengiriman Daya)

    90W

  • Daisy Chain

    NO

  • Port USB Upstream

    YES(1ea/ver2.0)

  • Port USB Downstream

    YES(2ea/ver3.0)

  • KVM Bawaan

    YES

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

DAYA

  • Tipe

    Built-in Power

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

AKSESORI

  • HDMI

    YES

  • USB-C

    YES

  • Port Display

    YES

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    49

  • Resolusi

    5120 x 1440

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    32:9

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Rentang Warna (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1000:1

  • Waktu Respons

    5ms(GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kurvatur

    3800R

APLIKASI SW

  • Dual Controller

    YES

SUARA

  • Pengeras Suara

    10W x 2

  • Rich Bass

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

