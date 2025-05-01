We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Layar Nano IPS Melengkung UltraWide Dual QHD (5120x1440) berukuran 49 inci dengan kecepatan refresh 144Hz.
49U950A-W
()
Fitur Utama
- Layar Nano IPS Melengkung 49 inci dengan rasio aspek 21:9 dan resolusi DQHD (5120x1440)
- Kecepatan Refresh 144Hz, Waktu Respons 1ms
- sRGB 98% (Tipe), Kalibrasi Warna Dilakukan di Pabrik
- 400 nits (Typ.) Kecerahan / VESA DisplayHDR™ 400
- 2 x 10W Speaker Stereo dengan Bass yang Kuat
- Black Stabilizer, DAS, Game Mode, Crosshair
Monitor Lengkung Dual QHD 49 inci dengan kecepatan refresh 144Hz
UltraWide Dual QHD (5120x1440)
Lebih besar. Lebih tajam. Lebih lebar.
Nikmati kekuatan dua layar QHD yang digabungkan secara mulus menjadi satu layar 49 inci. Monitor UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) berukuran 49 inci ini menawarkan ruang layar setara dengan dua layar QHD 16:9 berukuran 27 inci dalam tampilan yang luas dan menyatu. Dengan jumlah piksel sekitar 70% lebih banyak dibandingkan resolusi Full HD 32:9 (3840x1080), monitor ini menghadirkan kejernihan dan detail yang superior.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Untuk beberapa model Mac dengan Intel Graphic Card, resolusi maksimum tidak didukung saat USB-C tersambung
*Jumlah trek dan klip yang ditampilkan dapat bervariasi tergantung pada pengaturan Anda.
*Rak dan braket untuk pemasangan vertikal tidak termasuk dalam paket dan harus dibeli terpisah.
*Gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar tersebut mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Rak monitor ganda yang ditampilkan hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk sebenarnya. Rak tersebut dijual terpisah.
Kualitas gambar premium
Ketepatan di setiap piksel, kecerahan dari setiap sudut.
Nikmati akurasi warna profesional dan kejernihan yang konsisten di seluruh rentang sudut pandang yang luas.
Layar Nano IPS™
Monitor LG Nano IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas.
DCI-P3 98%
Dengan cakupan 98% dari spektrum DCI-P3, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk tampilan warna yang akurat.
VESA Display HDR™ 400
HDR400 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
USB Type-C™ dengan Pengiriman Daya 90W
Konektivitas USB-C serba guna
Port USB Type-C™ memungkinkan tampilan, transfer data, dan pengisian daya laptop—semua melalui satu kabel. Dengan daya pengisian hingga 90W, port ini dapat mengisi daya laptop yang terhubung sambil menyalakan monitor.
*Untuk berfungsi dengan baik, kabel USB Type-C™ yang disertakan dalam paket diperlukan untuk menghubungkan port USB Type-C™ ke monitor.
*Gambar-gambar yang ditampilkan adalah simulasi untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar tersebut mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Speaker Stereo dengan Bass yang Kuat
Audio imersif tanpa speaker tambahan
Monitor ini dilengkapi dengan speaker stereo bawaan berdaya 10W × 2, yang menghasilkan suara yang imersif untuk film, musik, dan konten multimedia lainnya, serta mendukung komunikasi suara yang jelas untuk panggilan video dan konferensi tanpa perlu menggunakan speaker eksternal.
Video berulang menampilkan dua adegan yang memperlihatkan speaker bawaan monitor: satu adegan dengan pemandangan naga yang epik untuk audio multimedia yang imersif, dan adegan lain dengan antarmuka panggilan konferensi video, yang menekankan komunikasi suara yang jelas tanpa speaker eksternal. Gelombang suara yang mengelilingi secara visual mewakili output stereo.
49 inci dengan kecepatan refresh 144 Hz
Lebih luas. Bermain lebih cepat.
Layar lebar 49 inci dengan resolusi DQHD (5120×1440) menawarkan sudut pandang ultra-lebar, ideal untuk pengalaman gaming yang imersif. Teknologi Nano IPS dan kecepatan refresh hingga 144Hz menghadirkan warna yang cerah dan gerakan yang halus di setiap momen permainan.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Layar responsif, permainan yang lancar
Nikmati pengalaman bermain game yang lancar dan stabil dengan kecepatan refresh 144Hz, kompatibilitas NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™, dan berbagai fitur dukungan dalam game.
Gambar layar terbagi yang membandingkan layar yang terputus-putus dan tersendat di sebelah kiri dengan gameplay yang halus dan jelas di sebelah kanan, menunjukkan efek dari adaptive sync dan refresh rate tinggi.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Pengontrol Ganda (KVM Switch)
Mengontrol beberapa perangkat dengan satu monitor
Bekerja dengan lancar di dua PC menggunakan satu monitor, keyboard, dan mouse—cukup seret dan lepas file menggunakan Dual Controller.
*Kabel yang termasuk dalam paket adalah USB-C, HDMI, dan DP.
Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
1ms MBR
Gerakan yang jelas dengan MBR 1ms
1ms MBR mengurangi blur gerakan dan efek hantu, memberikan pengalaman bermain yang lebih halus dan visual yang lebih jelas dalam adegan yang bergerak cepat.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur dan mungkin berbeda dari penggunaan sebenarnya.
*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch terbaru, cari 49U950A di menu Dukungan LG.com.
Dirancang untuk kenyamanan, dibuat untuk produktivitas
Kecerahan adaptif
Secara otomatis menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan cahaya sekitar menggunakan sensor bawaan, yang dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan mata.
*Gambar-gambar yang disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur. Gambar-gambar ini mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
Warna hidup dengan cahaya biru rendah
Teknologi Live Color Low Blue Light dari LG dengan sertifikasi layar TÜV Rheinland membantu melindungi mata Anda dari cahaya biru dengan menggabungkan penyesuaian perangkat keras dan perangkat lunak RGB sambil tetap mempertahankan kualitas warna yang cerah.
*Sertifikasi TÜV Rheinland (Low Blue Light – Solusi Perangkat Keras) 1111255356
Stand ramping dengan dasar yang tipis
Tanpa hambatan dengan dudukan yang elegan
Stand berbentuk L yang ramping dirancang untuk kenyamanan ergonomis dan efisiensi ruang, memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan ruang kerja yang rapi. Stand ini memungkinkan penyesuaian ketinggian, kemiringan, dan putaran, serta kompatibel dengan pemasangan dinding VESA 100×100.
Spesifikasi Utama
Ukuran (Inch)
49
Resolusi
5120 x 1440
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
32:9
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400 cd/m²
Kurvatur
3800R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Waktu Respons
5ms(GtG at Faster)
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Berat dengan Dudukan [kg]
17.3 kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
12.6 kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
22.0 kg
FITUR
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
YES
Teknologi Nano IPS™
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Kecerahan Otomatis
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
Super Resolution+
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
NO
PBP
YES (2PBP)
PIP
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
INFO
Nama Produk
UltraWide
Tahun
Y25
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C (Pengiriman Daya)
90W
Daisy Chain
NO
Port USB Upstream
YES(1ea/ver2.0)
Port USB Downstream
YES(2ea/ver3.0)
KVM Bawaan
YES
Headphone out
3-pole (Sound Only)
DAYA
Tipe
Built-in Power
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
AKSESORI
HDMI
YES
USB-C
YES
Port Display
YES
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
49
Resolusi
5120 x 1440
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
32:9
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
400 cd/m²
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
16.7M
Rasio Kontras (Typ.)
1000:1
Waktu Respons
5ms(GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kurvatur
3800R
APLIKASI SW
Dual Controller
YES
SUARA
Pengeras Suara
10W x 2
Rich Bass
YES
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100
Apa yang orang katakan
