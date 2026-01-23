Menangkan hadiahnya!

Di akhir periode, akan dipilih 45 pemenang untuk mendapatkan hadiah produk AC LG New Terminator atau LG PuriCare Air Purifier.

3 Pemenang terbaik akan mendapatkan voucher senilai 10 juta untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi ke Korea Selatan.

Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui akun @lgindonesia

Pemenang dipilih berdasarkan:

Kreativitas konten

Kualitas video

Jumlah views, likes, dan comments.

Voucher tiket tidak dapat diuangkan, selisih harga tiket tidak dapat dikembalikan atau ditanggung pemenang

Periode: 6 Februari - 30 Juni 2026

Syarat dan Ketentuan: