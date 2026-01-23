About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Content Creation

Content Creation

Jalan-Jalan ke Korea Bareng LG

Beli AC LG New Terminator dan AI Air sekarang untuk mendapatkan kesempatan menang

Jalan-Jalan ke Korea & Menangkan Produk AC LG dan LG PuriCare Air Purifier

Menangkan hadiahnya!

 

Di akhir periode, akan dipilih 45 pemenang untuk mendapatkan hadiah produk AC LG New Terminator atau LG PuriCare Air Purifier.

 

3 Pemenang terbaik akan mendapatkan voucher senilai 10 juta untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi ke Korea Selatan. 

Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui akun @lgindonesia

 

Pemenang dipilih berdasarkan:

  • Kreativitas konten
  • Kualitas video
  • Jumlah views, likes, dan comments.

 

Voucher tiket tidak dapat diuangkan, selisih harga tiket tidak dapat dikembalikan atau ditanggung pemenang

 

Periode: 6 Februari - 30 Juni 2026

 

Syarat dan Ketentuan:

  • New Terminator (K05NSA, K07NSA, K09NSA, K05NSB, K07NSB, K09NSB, K05NVA, K09NVA, K05NVB, K09NVB) dan DUALCOOL AI Air (A09TVA, A12TVA, A18TVA)
  • Membuat konten untuk produk yang telah dibeli (foto atau video)
  • Mengunggah konten ke media sosial pribadi (Instagram dan/atau TikTok)
  • Akun media sosial tidak diprivat selama periode program
  • Wajib mengikuti akun resmi LG dan tag @lgindonesia
  • Wajib menyertakan hashtag #ACeXperts dan #LGNewTerminator
  • Konten harus bersifat original dan tidak melanggar hak cipta
  • Konten tidak mengandung unsur SARA, pornografi, atau kekerasan
  • Peserta bertanggung jawab atas isi konten yang diunggah
  • Highlight konten mengenai keunggulan AC LG New Terminator yang dirasakan
  • Periode upload konten sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh LG
  • Pemenang sepenuhnya ditentukan oleh LG Electronics Indonesia