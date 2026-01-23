Menangkan hadiahnya!
Di akhir periode, akan dipilih 45 pemenang untuk mendapatkan hadiah produk AC LG New Terminator atau LG PuriCare Air Purifier.
3 Pemenang terbaik akan mendapatkan voucher senilai 10 juta untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi ke Korea Selatan.
Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui akun @lgindonesia
Pemenang dipilih berdasarkan:
- Kreativitas konten
- Kualitas video
- Jumlah views, likes, dan comments.
Voucher tiket tidak dapat diuangkan, selisih harga tiket tidak dapat dikembalikan atau ditanggung pemenang
Periode: 6 Februari - 30 Juni 2026
Syarat dan Ketentuan:
- New Terminator (K05NSA, K07NSA, K09NSA, K05NSB, K07NSB, K09NSB, K05NVA, K09NVA, K05NVB, K09NVB) dan DUALCOOL AI Air (A09TVA, A12TVA, A18TVA)
- Membuat konten untuk produk yang telah dibeli (foto atau video)
- Mengunggah konten ke media sosial pribadi (Instagram dan/atau TikTok)
- Akun media sosial tidak diprivat selama periode program
- Wajib mengikuti akun resmi LG dan tag @lgindonesia
- Wajib menyertakan hashtag #ACeXperts dan #LGNewTerminator
- Konten harus bersifat original dan tidak melanggar hak cipta
- Konten tidak mengandung unsur SARA, pornografi, atau kekerasan
- Peserta bertanggung jawab atas isi konten yang diunggah
- Highlight konten mengenai keunggulan AC LG New Terminator yang dirasakan
- Periode upload konten sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh LG
- Pemenang sepenuhnya ditentukan oleh LG Electronics Indonesia