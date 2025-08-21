Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Syarat & Ketentuan Promosi Air Solution:

 

A. Program Free Cleaning 2X:

  1. Melakukan pembelian LG DUALCOOL Inverter di web lg.com
  2. Hubungi Customer Service LG melalui telepon di (1500-140), SMS (0811 1801 4010), Whatsapp (0811 1881 4010).
  3. Sertakan Invoice dan kartu garansi product LG DUALCOOL Inverter
  4. Atur jadwal cuci AC pertama dan kedua denga customer service LG
  5. Kamu akan mendapatkan 2x free cleaning untu bagian filter, evaporator, dan saluran pembuangan senilai Rp. 200.000 secara GRATIS
  6. Gratis cuci hanya berlaku untuk  produk AC dengan model berikut : T05EV5, T09EV5
  7. Program ini berlaku hanya untuk area tertentu, menyesuaikan dengan tempat layanan

Informasi yang dibutuhkan :

  • Model Produk
  • Nama Konsumen
  • Alamat Konsumen
  • Nama toko: Web LG.com
  • Invoice & Kartu Garansi

 

 


B. Program Instalasi AC:

  1. Pemesanan jasa instalasi dapat dipilih saat melakukan pembeli di halaman pembelian produk
  2. Setelah produk diterima customer service akan menghubungi Anda untuk konfirmasi jadwal pemasangan AC
  3. Paket Instalasi tersedia untuk seluruh produk AC
  4. Detil paket instalasi dapat dicek dihalaman berikut: https://www.lg.com/id/biaya-penambahan-instalasi-rac/
  5. Paket Instalasi RAC hanya berlaku di wilayah tertentu
  6. Akan dikenakan biaya tambahan untuk pengerjaan diluar cakupan/paket instalasi

Paket Instalasi meliputi:

  • Jasa Instalasi / Pemasangan AC
  • Bracket Outdoor Unit
  • Pipa & Kabel 5 Meter
  • Duct Tape

 

 

 

C. Program Free Filter Air Purifier:

  1. Hanya berlaku untuk produk LG PuriCare Air Purifier dengan model sebagai berikut:
    - AS65GDWH0
    - AS10GDWH0
    - FS15GPBK0
  2. Promo hanya berlaku di JABODETABEK & Bandung
  3. Promo berlaku selama persediaan masih ada