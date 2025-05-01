We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart TV QNED86 evo AI 4K MiniLED 2025 100" FREE 55 " LG NanoCell AI 4K
100Q8655N
Fitur Utama
- Palet warna yang sangat kaya dari All New Dynamic QNED Color
- Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 8 AI Processor Gen2
- Tombol AI baru, kontrol suara, fungsi tarik dan lepas pada AI Magic Remote
- Warna Murni dalam 4K Nyata, warna cerah dipadukan dengan detail menakjubkan
- Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 7 4K AI Processor Gen8
- Nikmati peningkatan resolusi, kecerahan, dan kejernihan 4K Super Upscaling
Products in this Bundle: 2
*QNED dan QNED evo masing-masing dilengkapi dengan solusi warna berbeda yang memanfaatkan teknologi gamut warna lebar terbaru dan unik dari LG, yang termasuk menggantikan quantum dot.
All New Dynamic QNED Color
Teknologi gamut warna lebar terbaru dan unik dari LG yang menggantikan Quantum Dot memberikan tingkat reproduksi warna yang ditingkatkan.
*Layar Volume Gamut Warna (Color Gamut Volume/CGV) tampilan setara atau melebihi CGV ruang warna DCI-P3 sebagaimana diverifikasi secara independen oleh Intertek.
MiniLED dengan
Precision Dimming Technology
MiniLED yang didukung Prosesor AI alpha Baru menghasilkan kontras sangat tajam dan detail seperti nyata pada LG QNED evo.
*Spesifikasi dapat bervariasi berdasarkan inci, model, dan wilayah.
*Precision Dimming Technology tersedia pada QNED85 ukuran 100 inci dan Advanced Local Dimming tersedia pada QNED85 ukuran 86/75/65/55/50 inci.
Alpha AI Processor BARU yang lebih cerdas dan cepat dari inovasi selama satu dekade
Prosesor AI kami mampu mengenali konten berdasarkan genre. Berdasarkan ini, prosesor menyediakan pengaturan kualitas gambar paling optimal untuk memberi kedalaman dan detail yang lebih baik.
*Dibandingkan dengan Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 tingkat pemula pada tahun yang sama berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.
AI Picture Pro menghidupkan
setiap bingkai
AI Super Upscaling dan Dynamic Tone Mapping Pro menganalisis elemen bingkai untuk meningkatkan resolusi, kecerahan, kedalaman, dan kejernihan.
*AI Super Upscaling dan Dynamic Tone Mapping Pro tersedia untuk QNED92, QNED9M, dan QNED86.
*AI Picture Pro tidak akan berfungsi dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.
*Kualitas gambar konten yang ditingkatkan akan bervariasi berdasarkan resolusi sumber.
AI Magic Remote melengkapi
AI experience
Mudah mengontrol TV dengan AI magic remote - tidak perlu perangkat tambahan! Dengan sensor gerak dan roda gulir, arahkan dan klik untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup ucapkan untuk perintah suara.
*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat berbeda menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.
*Sebagian fitur mungkin memerlukan koneksi internet.
*AI Voice Recognition hanya disediakan di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.
Perkenalkan alpha 7 AI Processor Gen8 yang tangguh dan cerdas
Dengan peningkatan kinerja signifikan dan pemrosesan lebih cepat, alpha 7 AI Processor Gen8 kini menghadirkan kualitas gambar 4K dengan ketajaman dan kedalaman yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
*Dibandingkan dengan Smart TV alpha 5 AI Processor Gen6 tingkat pemula pada tahun yang sama berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.
Warna Murni dalam 4K Nyata
Saksikan konten 4K yang disempurnakan dengan akurasi warna yang hidup dan detail tajam, yang membuat setiap adegan menjadi memukau dan menyenangkan secara visual.
4K Super Upscaling membuat setiap frame menjadi lebih hidup
Prosesor LG yang tangguh meningkatkan resolusi ke kualitas asli. Nikmati peningkatan resolusi, kecerahan, dan kejernihan 4K Super Upscaling.
*Kualitas gambar konten yang ditingkatkan akan bervariasi berdasarkan resolusi sumber.
HDR10 Pro
Warna-warna cerah dan kecerahan membawa resolusi layar ke tingkat yang lebih tinggi. Dapatkan kualitas gambar yang lebih tinggi dengan kontras yang
lebih tajam.
*HDR10 Pro adalah teknologi yang dikembangkan oleh LG Electronics berdasarkan kualitas gambar standar 'HDR10'.
*Konten yang dikurangi atau dibatasi mungkin ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.
*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, dan tersedia pada TV OLED, QNED, NanoCell, dan UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya.
*Hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.
- Smart TV 4K 55 Inci LG NanoCell AI NANO80 2025
- Smart TV 4K MiniLED 2025 100 inci LG QNED evo AI QNED86
Spesifikasi Utama
PICTURE (DISPLAY) - Display Type
4K UHD
PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate
60Hz Native
PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut
Nano Color
PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor
Prosesor AI α7 4K Gen8
PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
AUDIO - Audio Output
20W
AUDIO - Speaker System
2.0 channel
DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1235 x 715 x 57,5
DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)
14
Semua Spesifikasi
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
4K UHD
Display Resolution
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Backlight Type
Direct
Refresh Rate
60Hz Native
Wide Color Gamut
Nano Color
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
Prosesor AI α7 4K Gen8
AI Upscaling
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Ya
AI Brightness Control
Ya
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE ™
Ya
Picture Mode
10 modes
Auto Calibration
Ya
GAMING
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ya
VRR (Variable Refresh Rate)
Ya (Hingga 60Hz)
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
USB Camera Compatible
Ya
AI Chatbot
Ya
Full Web Browser
Ya
Google Cast
Ya
Google Home / Hub
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Voice ID
Ya
Bekerja dengan Apple Airplay
Ya
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1235 x 715 x 57,5
TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)
1235 x 780 x 230
Packaging Dimensions (WxHxD, mm)
1360 x 810 x 162
TV Stand (WxD, mm)
948 x 230
TV Weight without Stand (kg)
14
TV Weight with Stand (kg)
14,1
Packaging Weight (kg)
18,9
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 300
AUDIO
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Level Volume Otomatis)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
20W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.0 channel
WOW Orchestra
Ya
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ya (v 5.1)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
3ea (mendukung eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB Input
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 5)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR25
Power Cable
Ya (Dapat dilepas)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)
Semua Spesifikasi
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
4K QNED MiniLED
Display Resolution
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Backlight Type
Mini LED
Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
Wide Color Gamut
Dynamic QNED Color
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
Prosesor AI α8 4K Gen2
AI Upscaling
α8 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ya (Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selection
Ya (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Ya
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE ™
Ya
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
Dimming Technology
Precision Dimming
Motion
Motion Pro
Picture Mode
10 modes
AI Picture Pro
Ya
Auto Calibration
Ya
QMS (Quick Media Switching)
Ya
GAMING
FreeSync Compatible (AMD)
Ya
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ya
VRR (Variable Refresh Rate)
Ya (Hingga 144Hz)
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Ya
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
USB Camera Compatible
Ya
AI Chatbot
Ya
Always Ready
Ya
Full Web Browser
Ya
Google Cast
Ya
Google Home / Hub
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Multi View
Ya
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Voice ID
Ya
Bekerja dengan Apple Airplay
Ya
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
2230 x 1277 x 49,9
TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)
2230 x 1372/1324 x 434
Packaging Dimensions (WxHxD, mm)
2390 x 1620 x 285
TV Stand (WxD, mm)
380 x 434
TV Weight without Stand (kg)
65,9
TV Weight with Stand (kg)
75,6
Packaging Weight (kg)
102,8
VESA Mounting (WxH, mm)
600 x 400
AUDIO
Dolby Atmos
Ya
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Level Volume Otomatis)
WiSA Ready
Ya (Hingga 2.1 Channel)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
40W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.2 channel
WOW Orchestra
Ya
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 3)
Bluetooth Support
Ya (v 5.3)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB Input
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 6)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR25
Power Cable
Ya (Terlampir)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable)
Apa yang orang katakan
