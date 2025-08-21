We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart TV 55 inch LG OLED evo AI C5 4K FREE 55 inci UHD AI 4K 2025
Smart TV 55 inch LG OLED evo AI C5 4K FREE 55 inci UHD AI 4K 2025
Smart TV 55 inch LG OLED evo AI C5 4K FREE 55 inci UHD AI 4K 2025
55C555UA
()
Fitur Utama
- Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 9 AI Processor Gen8
- Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
- Keakuratan Warna 100% untuk warna yang akurat dan nyata. Volume Warna 100% untuk warna yang lebih kaya
- Warna dan detail menakjubkan dengan 4K HDR10 Pro
- Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 7 4K AI Processor Gen8
- Tombol AI baru, kontrol suara, fungsi tarik dan lepas pada AI Magic Remote
*Omdia. 12 tahun menjadi Nomor 1 atas unit yang terjual terbanyak 2013-2024. Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.omdia.com/ untuk info lebih detail.
Detail visual level berikutnya dengan alpha 9 AI Processor Gen8 yang brilian
Mesin AI prosesor menganalisis dan meningkatkan setiap frame. Dengan mengenali wajah, prosesor tidak hanya menghasilkan kualitas visual 4K, tapi juga meningkatkan ekspresi dan raut wajah.
*Dibandingkan dengan Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 tingkat pemula pada tahun yang sama berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.
Visual yang lebih cerah dengan Brightness Booster
Prosesor AI Alpha 9 Gen8 dan algoritme peningkatan cahaya kami yang baru menghasilkan visual yang lebih cerah.
*Kecerahan dapat bervariasi berdasarkan model, ukuran layar, dan wilayah pasar.
Hitam Sempurna, bahkan di ruang yang terang atau gelap
Perfect Black diverifikasi UL dan memberikan tingkat hitam yang sesungguhnya untuk meningkatkan kecerahan dan kontras yang dirasakan, bagaimana pun keadaan di sekitar Anda, apakah cerah atau gelap.
*Layar LG OLED diverifikasi oleh UL untuk warna hitam sempurna yang diukur dengan IDMS 11.5 Ring-light Reflection, berdasarkan lingkungan pencahayaan dalam ruangan yang khas (200 lux hingga 500 lux).
*Performa aktual dapat bervariasi, tergantung pada pencahayaan sekitar dan lingkungan tampilan.
Warna Sempurna
Volume Warna 100% dan 100% Akurasi Warna bersertifikat. Nikmati warna yang akurat dan cerah pada layar bebas pantulan, bahkan di bawah sinar matahari atau lingkungan yang gelap.
*'100% Akurasi Warna' dan '100% Volume Warna ke DCI-P3' berlaku untuk OLED TV 2025.
*Tampilan LG OLED diverifikasi oleh UL untuk Warna Sempurna yang diukur dengan standar Pantulan Cahaya Cincin IDMS 11.5.
*Volume Warna 100% didefinisikan sebagai performa tampilan yang sama atau lebih besar daripada ukuran volume warna standar DCI-P3 yang diverifikasi secara independen oleh Intertek.
*Display LG OLED disertifikasi oleh Intertek untuk 100% Akurasi Warna yang diukur menurut CIE DE2000 standar dengan 125 pola warna.
AI Picture Pro menghidupkan
setiap bingkai
AI Super Upscaling dan Dynamic Tone Mapping OLED, menganalisis elemen bingkai untuk meningkatkan resolusi, kecerahan, kedalaman, dan kejernihan.
*AI Picture Pro tidak akan berfungsi dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.
*Kualitas gambar konten yang ditingkatkan akan bervariasi berdasarkan resolusi sumber.
AI Magic Remote melengkapi
AI experience
Mudah mengontrol TV dengan AI magic remote - tidak perlu perangkat tambahan! Dengan sensor gerak dan roda gulir, arahkan dan klik untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup ucapkan untuk perintah suara.
*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat berbeda menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.
*Sebagian fitur mungkin memerlukan koneksi internet.
*AI Voice Recognition hanya disediakan di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.
*Konten yang dikurangi atau dibatasi mungkin ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.
*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, dan tersedia pada TV OLED, QNED, NanoCell, dan UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya.
*Hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.
*AI Search tersedia di TV OLED, QNED, NanoCell, dan UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya.
*AS dan Korea menggunakan Model LLM.
*Koneksi internet diperlukan.
*Koneksi internet diperlukan.
*AI Chatbot hanya tersedia di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.
*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.
*Menu dan aplikasi yang didukung mungkin bervariasi di setiap negara.
*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda pada saat dirilis.
*Rekomendasi kata kunci bervariasi menurut aplikasi dan waktu pada hari itu.
*webOS Re:New Program berlaku untuk TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.
*webOS Re:New Program mendukung total empat upgrade selama lima tahun, ambang batasnya adalah versi webOS yang sudah diinstal sebelumnya, dan jadwal peningkatan bervariasi dari akhir bulan hingga awal tahun.
*Pembaruan dan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan mungkin berbeda menurut model dan wilayah.
*Upgrade tersedia untuk tahun OLED 2022 dan UHD 2023 serta model di atasnya.
*LG mendukung perangkat Wi-Fi ‘Matter’. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' mungkin berbeda tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.
*Penggunaan fungsi suara hands-free tanpa remote control hanya dapat dilakukan dengan Prosesor AI alpha 9 dan Prosesor AI alpha 11. Ini mungkin berbeda tergantung produk dan wilayah.
AI Sound Pro menyempurnakan suara Anda agar berdampak
*Harus diaktifkan melalui menu Soundbar.
*Suara dapat bervariasi menurut lingkungan pendengaran.
Tingkatkan sistem suara Anda dengan LG TV dan LG Soundbar
*Soundbar dapat dibeli terpisah.
*Soundbar Mode Control dapat bervariasi menurut model.
*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.
*Penggunaan Remote LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.
*WOW Orchestra/WOW Interface berlaku untuk LG OLED TV 2025.
Desain Ultra Slim
Bingkai ramping TV Anda mengubah tampilan modern dan membuat tayangan menjadi lebih imersif.
*Ukuran bezel berbeda-beda berdasarkan seri dan ukuran.
*Pengaturan gambar dan suara di kedua layar sama.
*Apple, logo Apple, dan Apple TV, AirPlay dan HomeKit adalah merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lainnya.
*Kompatibel dengan AirPlay 2, HomeKit, Google Cast, dan mungkin bervariasi menurut wilayah, dan bahasa.
*Konten dan aplikasi yang tersedia mungkin berbeda menurut negara, produk, dan wilayah.
Portal Game mengubah TV Anda menjadi pusat game terbaik
Mainkan ribuan game secara langsung di LG TV Anda dengan akses ke aplikasi GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid dan kini Xbox! Nikmati beragam pengalaman bermain game—dari judul AAA dengan gamepad hingga game kasual yang dapat dimainkan dengan remote.
*Dukungan untuk Portal Game mungkin berbeda di setiap negara.
*Dukungan untuk layanan game cloud dan game dalam Portal Game mungkin berbeda di setiap negara.
*Sebagian layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.
Gameplay yang Powerful
Rasakan pengalaman bermain game terbaik dengan VRR. Jalankan game Anda tanpa hambatan yang dapat mengganggu performa.
*Ini hanya berfungsi pada game atau input PC yang mendukung 60Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
Rasakan pengalaman sinema seperti yang diinginkan sutradara dengan FILMMAKER MODE dengan Ambient Light Compensation yang beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga visual seorisinal mungkin.
*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE berjalan secara otomatis pada AppleTV+ dan aplikasi Amazon Prime video.
*Semua gambar di atas pada halaman detail produk hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.
*Semua gambar di atas adalah simulasi.
*Ketersediaan layanan berbeda-beda di setiap wilayah dan negara.
*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.
- Smart TV 55 inci LG UHD AI UA75 4K 2025
- 55 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV
Spesifikasi Utama
Display Type
4K UHD
Refresh Rate
60Hz Native
Picture Processor
Prosesor AI α7 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
Audio Output
20W
Speaker System
2.0 channel
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1236 x 718 x 67,9
TV Weight without Stand (kg)
11,5
Semua Spesifikasi
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
4K UHD
Display Resolution
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Backlight Type
Direct
Refresh Rate
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
Prosesor AI α7 4K Gen8
AI Upscaling
4K Super Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Ya
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE ™
Ya
Picture Mode
10 modes
Auto Calibration
Ya
GAMING
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ya
VRR (Variable Refresh Rate)
Ya (Hingga 60Hz)
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
USB Camera Compatible
Ya
AI Chatbot
Ya
Full Web Browser
Ya
Google Cast
Ya
Google Home / Hub
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Voice ID
Ya
Bekerja dengan Apple Airplay
Ya
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1236 x 718 x 67,9
TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)
1236 x 780 x 230
Packaging Dimensions (WxHxD, mm)
1360 x 845 x 142
TV Stand (WxD, mm)
1086 x 230
TV Weight without Stand (kg)
11,5
TV Weight with Stand (kg)
11,6
Packaging Weight (kg)
15,8
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
AI Sound
α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Level Volume Otomatis)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
20W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.0 channel
WOW Orchestra
Ya
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ya (v 5.0)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
3ea (mendukung eARC, ALLM)
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB Input
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 5)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR25
Power Cable
Ya (Dapat dilepas)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)
Spesifikasi Utama
Display Type
4K OLED
Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
Wide Color Gamut
OLED Color
Picture Processor
Prosesor AI α9 4K Gen8
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
G-Sync Compatible (Nvidia)
Ya
FreeSync Compatible (AMD)
Ya
Audio Output
40W
Speaker System
2.2 channel
Dolby Atmos
Ya
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1222 x 703 x 45,1
TV Weight without Stand (kg)
14,1
Semua Spesifikasi
PICTURE (DISPLAY)
Display Type
4K OLED
Display Resolution
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Refresh Rate
120Hz Native (VRR 144Hz)
Wide Color Gamut
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
Prosesor AI α9 4K Gen8
AI Upscaling
α9 AI Super Upscaling 4K
Dynamic Tone Mapping
Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
AI Genre Selection
Ya (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Ya
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE ™
Ya
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Picture Mode
10 modes
AI Picture Pro
Ya
Auto Calibration
Ya
QMS (Quick Media Switching)
Ya
GAMING
G-Sync Compatible (Nvidia)
Ya
FreeSync Compatible (AMD)
Ya
HGIG Mode
Ya
Game Optimizer
Ya (Dasbor Game)
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ya
VRR (Variable Refresh Rate)
Ya (Hingga 144Hz)
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Ya
Response Time
Kurang dari 0.1ms
SMART TV
Operating System (OS)
webOS 25
USB Camera Compatible
Ya
AI Chatbot
Ya
Always Ready
Ya
Full Web Browser
Ya
Google Cast
Ya
Google Home / Hub
Ya
Hands-free Voice Control
Ya
Home Hub
Ya
Intelligent Voice Recognition
Ya
Magic Remote Control
Built-In
Multi View
Ya
Smartphone Remote App
Ya (LG ThinQ)
Voice ID
Ya
Bekerja dengan Apple Airplay
Ya
Works with Apple Home
Ya
ACCESSIBILITY
High Contrast
Ya
Gray Scale
Ya
Invert Colors
Ya
DIMENSIONS AND WEIGHTS
TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)
1222 x 703 x 45,1
TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)
1222 x 757 x 230
Packaging Dimensions (WxHxD, mm)
1360 x 810 x 187
TV Stand (WxD, mm)
470 x 230
TV Weight without Stand (kg)
14,1
TV Weight with Stand (kg)
16,0
Packaging Weight (kg)
21,3
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 200
AUDIO
Dolby Atmos
Ya
AI Sound
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Ya (Pemrosesan Ulang Suara AI)
WiSA Ready
Ya (Hingga 2.1 Channel)
LG Sound Sync
Ya
Sound Mode Share
Ya
Simultaneous Audio Output
Ya
Bluetooth Surround Ready
Ya (Pemutaran 2 Arah)
Audio Output
40W
AI Acoustic Tuning
Ya
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)
Speaker Direction
Down Firing
Speaker System
2.2 channel
WOW Orchestra
Ya
CONNECTIVITY
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
Bluetooth Support
Ya (v 5.3)
Ethernet Input
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Ya
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
HDMI Input
4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
USB Input
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Ya (Wi-Fi 6)
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Standby Power Consumption
Dibawah 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
Remote
Magic Remote MR25
Power Cable
Ya (Terlampir)
BROADCASTING
Penerima Sinyal TV analog
Ya
Penerima sinyal TV digital
DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.