Smart TV  83 inch LG OLED evo AI C5 4K FREE 4K 86 inci LG NanoCell AI

83C586NANO
83C586NANO
Tampilan belakang Smart TV 4K LG OLED evo AI C5.
Tampilan samping Smart TV 4K LG OLED evo AI C5.
Tampilan depan dan samping Smart TV 4K LG OLED evo AI C5 yang menunjukkan dimensi panjang, lebar, tinggi, dan kedalamannya.
Alpha 9 AI Processor Gen8 menyala dengan berbagai corak warna biru dan kilatan cahaya memancar keluar, menyorot sirkuitnya. Statistik kinerja terlihat. Pemrosesan neural AI 1,7 kali lebih besar, NPU. Operasi 1,7 kali lebih cepat, CPU. Grafis 2,1 kali lebih baik, GPU.
Api unggun di malam hari di tengah alam. Di kejauhan terlihat hutan dan danau. Langit malam dipenuhi bintang-gemintang. Seluruh pemandangan ini terbelah menjadi dua. Satu sisi lebih gelap dan kusam. Separuh lainnya jauh lebih cerah, menampilkan kecemerlangan mengesankan dari Brightness Booster.
Ruang tamu dengan LG OLED TV wall mounted. Di TV terdapat pegunungan dengan latar belakang langit malam yang gelap dan penuh bintang. Pemandangan ini dibagi menjadi dua untuk menunjukkan, bagaimana Perfect Black menghasilkan level hitam yang sesungguhnya, bagaimana pun keadaan di sekitar Anda, apakah cerah atau gelap. Satu sisi tampilan menunjukkan versi lanskap yang lebih kusam dan lebih abu-abu yang diberi label, tampilan Matte. Di sisi lainnya, terdapat gambar yang lebih menyenangkan dengan kisaran warna hitam dan putih yang lebih dinamis. Ini diberi label, tampilan Perfect Black. Sertifikasi logo juga terlihat, Teknologi Perfect Black memberikan tingkat hitam kurang dari atau sama dengan 0,24 nit hingga 500 lux. Gelembung teks di sampingnya terbaca, cek tanda sertifikasi Perfect Black.
Ruang tamu dengan LG OLED TV wall mounted. Di TV terdapat pegunungan dengan latar belakang langit malam yang gelap dan penuh bintang. Pemandangan ini dibagi menjadi dua untuk menunjukkan, bagaimana Perfect Black menghasilkan level hitam yang sesungguhnya, bagaimana pun keadaan di sekitar Anda, apakah cerah atau gelap. Satu sisi pemandangan menunjukkan versi lanskap yang lebih kusam dan lebih abu-abu yang diberi label, tampilan Non Perfect Black. Di sisi lainnya, terdapat gambar yang lebih menyenangkan dengan kisaran warna hitam dan putih yang lebih dinamis. Ini diberi label, tampilan Perfect Black. Sertifikasi logo juga terlihat, Teknologi Perfect Black memberikan tingkat hitam kurang dari atau sama dengan 0,24 nit hingga 500 lux. Gelembung teks di sampingnya terbaca, cek tanda sertifikasi Perfect Black.
Layar LG TV dengan AI Magic Remote di latar depan. Tombol AI disorot dan gelembung ucapan menampilkan teks, menyarankan film yang saya sukai. Di layar kami melihat ikon pengguna E, yang menunjukkan bagaimana AI Voice ID dapat mengidentifikasi pengguna mana yang dimaksud dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi hanya berdasarkan suaranya.
AI Magic Remote LG dengan tombol AI yang disorot. Di sekelilingnya terdapat berbagai fungsi yang bisa diakses pengguna dari tombol ini. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Teks tersebut menjelaskan bahwa LG AI Magic Remote melengkapi AI experience Anda dengan tombol AI khusus dan dapat digunakan seperti mouse udara. Tinggal tunjuk dan klik.
Close-up dari layar LG TV yang menunjukkan cara kerja AI Search. Jendela obrolan kecil terbuka, yang menunjukkan bagaimana pengguna menanyakan pertandingan sports apa yang tersedia. AI Search merespons melalui obrolan dan dengan menampilkan gambar mini dari berbagai konten yang tersedia. Ada juga perintah untuk bertanya kepada Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote di depan layar LG TV. Di layar terdapat sapaan yang dipersonalisasi dari LG AI dengan kata kunci khusus berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan pengguna. Pada remote terdapat ikon dan label yang menunjukkan bahwa fungsionalitas AI Concierge mudah diakses dengan sekali tekan secara sekilas pada tombol AI.
Konten fiksi ilmiah diputar di layar LG TV. Pada layar terdapat antarmuka AI Chatbot. Pengguna mengirim pesan kepada chatbot yang mengatakan bahwa layarnya terlalu gelap. Chatbot menawarkan solusi atas permintaan. Seluruh pemandangan ini juga terbelah menjadi dua. Satu sisi lebih gelap, sisi lainnya lebih cerah, menunjukkan bagaimana AI Chatbot menyelesaikan masalah bagi pengguna secara otomatis. Teks menjelaskan AI Chatbot dapat memahami maksud pengguna dan menyediakan solusi untuk pemecahan masalah.
83C586NANO
Fitur Utama

  • Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 9 AI Processor Gen8
  • Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
  • Keakuratan Warna 100% untuk warna yang akurat dan nyata. Volume Warna 100% untuk warna yang lebih kaya
  • Warna Murni dalam 4K Nyata, warna cerah dipadukan dengan detail menakjubkan
  • Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 7 4K AI Processor Gen8
  • Tombol AI baru, kontrol suara, fungsi tarik dan lepas pada AI Magic Remote
Lebih banyak
Pada layar LG OLED evo AI TV terdapat gambar abstrak dengan detail, warna, dan kontras yang mengesankan. Versi yang diperbesar dari alpha 9 AI Processor Gen8 ada di belakang TV. Ini bersinar dengan cahaya yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judul yang terbaca, LG OLED evo AI. Teksnya juga terlihat, ditenagai oleh LG alpha 9 AI processor Gen8. Logo emas dengan bintang ada di sudut yang bertuliskan, OLED TV nomor satu di dunia selama 12 tahun.

Lihat Detail Setiap
Terang dan Gelap

*Omdia. 12 tahun menjadi Nomor 1 atas unit yang terjual terbanyak 2013-2024. Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.omdia.com/ untuk info lebih detail.

Detail visual level berikutnya dengan alpha 9 AI Processor Gen8 yang brilian

Mesin AI prosesor menganalisis dan meningkatkan setiap frame. Dengan mengenali wajah, prosesor tidak hanya menghasilkan kualitas visual 4K, tapi juga meningkatkan ekspresi dan raut wajah.

Prosesor AI Alpha 9 Gen8 dengan latar belakang gelap. Prosesor ini bersinar dengan cahaya teal dari dalam yang menerangi sirkuit mikrochip di sekitarnya. Statistik kinerja terlihat. Pemrosesan neural AI 1,7 kali lebih besar, NPU. Operasi 1,7 kali lebih cepat, CPU. Grafis 2,1 kali lebih baik, GPU.

*Dibandingkan dengan Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 tingkat pemula pada tahun yang sama berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.

Visual yang lebih cerah dengan Brightness Booster

Prosesor AI Alpha 9 Gen8 dan algoritme peningkatan cahaya kami yang baru menghasilkan visual yang lebih cerah.

Pemandangan peluncuran pesawat ulang-alik yang terbelah menjadi dua. Separuh dari adegan tersebut tampak cerah dan jelas berkat algoritma peningkatan kecerahan LG. Separuh lainnya gelap, pudar, dan abu-abu.

*Kecerahan dapat bervariasi berdasarkan model, ukuran layar, dan wilayah pasar.

Judulnya berbunyi, Rasakan Pengalaman OLED Perfect Black, hanya dengan LG OLED.

Hitam Sempurna, bahkan di ruang yang terang atau gelap

Perfect Black diverifikasi UL dan memberikan tingkat hitam yang sesungguhnya untuk meningkatkan kecerahan dan kontras yang dirasakan, bagaimana pun keadaan di sekitar Anda, apakah cerah atau gelap.

Ruang tamu dengan LG OLED TV wall mounted. Di TV terdapat pegunungan dengan latar belakang langit malam yang gelap dan penuh bintang. Pemandangan ini terbagi dua. Satu sisi menunjukkan versi lanskap yang lebih kusam dan lebih abu-abu yang diberi label, tampilan Non Perfect Black. Di sisi lainnya, terdapat gambar yang lebih menyenangkan dengan kisaran warna hitam dan putih yang lebih dinamis. Ini diberi label, tampilan Perfect Black. Sertifikasi logo juga terlihat, Teknologi Perfect Black memberikan tingkat hitam kurang dari atau sama dengan 0,24 nit hingga 500 lux. Gelembung teks di sampingnya terbaca, cek tanda sertifikasi Perfect Black.

*Layar LG OLED diverifikasi oleh UL untuk warna hitam sempurna yang diukur dengan IDMS 11.5 Ring-light Reflection, berdasarkan lingkungan pencahayaan dalam ruangan yang khas (200 lux hingga 500 lux).

*Performa aktual dapat bervariasi, tergantung pada pencahayaan sekitar dan lingkungan tampilan.

Warna Sempurna

Volume Warna 100% dan 100% Akurasi Warna bersertifikat. Nikmati warna yang akurat dan cerah pada layar bebas pantulan, bahkan di bawah sinar matahari atau lingkungan yang gelap

Burung nuri berwarna-warni dalam definisi ultra-tinggi dengan latar belakang hitam. Tetesan air menggantung di udara di sekelilingnya. Gambar menampilkan Warna Sempurna, karena setiap rona yang berbeda pada tubuh burung nuri tampak cerah dan jelas. Sertifikasi logo yang berbeda dari UL dan Intertek dapat dilihat. Hal ini mengacu pada 100% Kemurnian Warna, 100% Volume Warna. Teks juga terlihat, periksa tanda sertifikasi Warna Sempurna.

*'100% Akurasi Warna' dan '100% Volume Warna ke DCI-P3' berlaku untuk OLED TV 2025.

*Tampilan LG OLED diverifikasi oleh UL untuk Warna Sempurna yang diukur dengan standar Pantulan Cahaya Cincin IDMS 11.5.

*Volume Warna 100% didefinisikan sebagai performa tampilan yang sama atau lebih besar daripada ukuran volume warna standar DCI-P3 yang diverifikasi secara independen oleh Intertek.

*Display LG OLED disertifikasi oleh Intertek untuk 100% Akurasi Warna yang diukur menurut CIE DE2000 standar dengan 125 pola warna.

AI Picture Pro menghidupkan setiap bingkai

AI Super Upscaling dan Dynamic Tone Mapping OLED, menganalisis elemen bingkai untuk meningkatkan resolusi, kecerahan, kedalaman, dan kejernihan.

Garis-garis animasi pada gambar macan tutul di hutan yang sangat kusam dan nyaris berwarna abu-abu, seakan-akan ada superkomputer yang sedang menganalisis berbagai elemen dalam bingkai. Sebuah laser menelusuri siluet macan tutul dan kemudian disempurnakan agar lebih cerah, lebih tajam, dan lebih berwarna-warni. Latar belakang juga berubah dari kiri ke kanan, sekarang dengan kontras, kedalaman, dan warna yang lebih baik.

*AI Picture Pro tidak akan berfungsi dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.

*Kualitas gambar konten yang ditingkatkan akan bervariasi berdasarkan resolusi sumber.

Generasi berikutnya dari LG AI TV

Lengkapi AI experience Anda dengan AI Magic Remote yang menampilkan tombol AI khusus

Mudah mengontrol TV dengan AI magic remote - tidak perlu perangkat tambahan! Dengan sensor gerak dan roda gulir, arahkan dan klik untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup ucapkan untuk perintah suara.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat berbeda menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Sebagian fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*AI Voice Recognition hanya disediakan di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

Keluarga beranggotakan empat orang berkumpul di sekitar LG AI TV. Lingkaran muncul di sekeliling orang yang memegang remote yang menunjukkan namanya. Ini menunjukkan bagaimana AI Voice ID mengenali suara khas setiap pengguna. Antarmuka webOS kemudian menunjukkan bagaimana AI secara otomatis mengalihkan akun dan merekomendasikan konten yang dipersonalisasi.

AI Voice ID

AI Voice ID LG mengetahui ciri khas suara setiap pengguna dan menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi saat Anda menyalakannya dan berbicara.

*Konten yang dikurangi atau dibatasi mungkin ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, dan tersedia pada TV OLED, QNED, NanoCell, dan UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya.

*Hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

Close-up dari layar LG OLED TV yang menunjukkan cara kerja AI Search. Jendela obrolan kecil terbuka, yang menunjukkan bagaimana pengguna menanyakan pertandingan sports apa yang tersedia. AI Search merespons melalui obrolan dan dengan menampilkan gambar mini dari berbagai konten yang tersedia. Ada juga perintah untuk bertanya kepada Microsoft Copilot.

AI Search

Minta apa saja ke TV Anda. AI bawaan mengenali suara Anda dan cepat memberikan rekomendasi personal permintaan Anda. Anda juga bisa mendapatkan hasil dan solusi tambahan dengan Microsoft Copilot.

*AI Search tersedia di TV OLED, QNED, NanoCell, dan UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya. 

*AS dan Korea menggunakan Model LLM.

*Koneksi internet diperlukan.

Konten fiksi ilmiah diputar di layar LG OLED TV. Pada layar terdapat antarmuka AI Chatbot. Pengguna mengirim pesan kepada chatbot yang mengatakan bahwa layarnya terlalu gelap. Chatbot menawarkan solusi atas permintaan. Seluruh pemandangan ini juga terbelah menjadi dua. Satu sisi lebih gelap, sisi lainnya lebih cerah, menunjukkan bagaimana AI Chatbot menyelesaikan masalah bagi pengguna secara otomatis.

AI Chatbot

Berinteraksi dengan AI Chatbot via AI Magic Remote dan atasi masalah, dari mengonfigurasi pengaturan hingga pemecahan masalah. AI dapat memahami maksud pengguna dan akan memberikan solusi langsung.

*Koneksi internet diperlukan.

*AI Chatbot hanya tersedia di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

LG AI Magic Remote di depan layar LG TV. Di layar terdapat sapaan yang dipersonalisasi dari LG AI dengan kata kunci khusus berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan pengguna. Pada remote terdapat ikon dan label yang menunjukkan bahwa fungsionalitas AI Concierge mudah diakses dengan sekali tekan secara sekilas pada tombol AI.

AI Concierge

Satu tekanan singkat pada tombol AI pada remote Anda akan membuka AI Concierge yang menyediakan kata kunci dan rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan Anda.

*Menu dan aplikasi yang didukung mungkin bervariasi di setiap negara.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda pada saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi menurut aplikasi dan waktu pada hari itu.

Layar pengguna yang sedang melalui proses personalisasi AI Picture Wizard. Serangkaian gambar ditampilkan dengan pilihan pengguna disorot. Ikon pemuatan muncul dan gambar lanskap ditampilkan disempurnakan dari kiri ke kanan.

AI Picture Wizard

Algoritma canggih mempelajari preferensi Anda dengan menelusuri 1,6 miliar kemungkinan gambar. Berdasarkan pilihan Anda, TV akan menciptakan gambar yang dipersonalisasi hanya untuk Anda.

Layar pengguna yang sedang melalui proses personalisasi AI Sound Wizard. Rangkaian ikon klip suara sedang dipilih. Seorang penyanyi jazz dan pemain saksofon ditampilkan, gelombang suara yang mewakili suara yang dipersonalisasi dianimasikan di seluruh visual.

AI Sound Wizard

Pilih audio yang Anda sukai dari pilihan klip suara. Dari 40 juta parameter, AI menciptakan profil suara yang disesuaikan dengan preferensi Anda.

Orang di ruang tamunya. Gelembung ucapan di sekitar mereka menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dengan LG TV mereka hanya dengan mengatakan, Hai LG.

Cukup ucapkan “Hai LG” untuk berinteraksi dengan TV Anda

AI TV Anda selalu siap untuk memenuhi permintaan Anda. Tanpa perlu menekan tombol, cukup ucapkan “Hai LG”, maka AI akan mulai mendengarkan permintaan Anda.

Logo dan nama webOS Re:New Program dengan lencana CES Innovation Awards 2025 Honoree di dekatnya.

Upgrade 5 tahun, webOS Re:New Program pemenang penghargaan

Dapatkan manfaat fitur dan perangkat lunak terbaru dengan upgrade tahunan. Sebagai penerima penghargaan CES Innovation Award keamanan siber, Anda tenang karena webOS menjaga privasi dan data Anda.

*webOS Re:New Program berlaku untuk TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*webOS Re:New Program mendukung total empat upgrade selama lima tahun, ambang batasnya adalah versi webOS yang sudah diinstal sebelumnya, dan jadwal peningkatan bervariasi dari akhir bulan hingga awal tahun.

*Pembaruan dan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan mungkin berbeda menurut model dan wilayah.

*Upgrade tersedia untuk OLED 2022 dan UHD 2023 serta model di atasnya.

AI Sound Pro menyempurnakan suara Anda agar berdampak

*Harus diaktifkan melalui menu Soundbar.

*Suara dapat bervariasi menurut lingkungan pendengaran.

Tingkatkan sistem suara Anda dengan LG TV dan LG Soundbar

*Soundbar dapat dibeli terpisah. 

*Soundbar Mode Control dapat bervariasi menurut model.

*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.  

*Penggunaan Remote LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

*WOW Orchestra/WOW Interface berlaku untuk LG OLED TV 2025.

Temukan LG Soundbar terbaik untuk TV Anda

Desain Ultra Slim

Bingkai ramping TV Anda mengubah tampilan modern dan membuat tayangan menjadi lebih imersif.

*Ukuran bezel berbeda-beda berdasarkan seri dan ukuran. 

Tiga ikon berbeda yang menunjukkan bagaimana LG Channels dapat digunakan begitu saja tanpa perlu berlangganan, membayar, atau mengatur top box periferal apa pun.

Tanpa biaya. Tanpa kontrak.
Tanpa kabel.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendengarkan dan mulai menonton tanpa mengkhawatirkan biaya tersembunyi atau memasang set-top box. 

Portal Game mengubah TV Anda menjadi pusat game terbaik

Mainkan ribuan game secara langsung pada LG TV Anda dengan akses ke aplikasi GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid! Nikmati beragam pengalaman bermain game - dari judul AAA dengan gamepad hingga game kasual yang dapat dimainkan dengan remote.

Layar beranda Portal Game. Kursor bergerak dan klik untuk menampilkan banyak judul game populer, dan fungsi tambahan untuk memilih game, tergantung pada jenis pengontrol yang Anda miliki, apakah itu game pad atau remote control.

*Dukungan untuk Portal Game mungkin berbeda di setiap negara.

*Dukungan untuk layanan game cloud dan game dalam Portal Game mungkin berbeda di setiap negara.

*Sebagian layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

Gameplay yang Powerful

Rasakan pengalaman bermain game terbaik dengan VRR. Jalankan game Anda tanpa hambatan yang dapat mengganggu performa. 

Tangan memegang kontrol game di depan layar yang menampilkan video game balap mobil. Terlihat Logo VRR di sudut kiri atas dan sertifikasi lainnya.

*Ini hanya berfungsi pada game atau input PC yang mendukung 60Hz. 

Ambient FILMMAKER MODE

Rasakan pengalaman sinema seperti yang diinginkan sutradara dengan FILMMAKER MODE dengan Ambient Light Compensation yang beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga visual seorisinal mungkin.

Seorang sutradara di depan panel kontrol sedang mengedit film "Killers of the Flower Moon" di LG NanoCell TV. Di kiri bawah gambar terdapat logo FILMMAKER MODE™.

*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc. 

*FILMMAKER MODE berjalan secara otomatis pada AppleTV+ dan aplikasi Amazon Prime video.

*FILMMAKER MODE Ambient berlaku untuk NANO90 dan FILMMAKER MODE berlaku untuk NANO80.

*Semua gambar di atas pada halaman detail produk hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Semua gambar di atas adalah simulasi.

*Ketersediaan layanan berbeda-beda di setiap wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

Cetak

Spesifikasi Utama

Display Type

4K UHD

Refresh Rate

60Hz Native

Wide Color Gamut

Nano Color

Picture Processor

Prosesor AI α7 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Audio Output

20W

Speaker System

2.0 channel

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1927 x 1104 x 59,9

TV Weight without Stand (kg)

45,2

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

4K UHD

Display Resolution

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Backlight Type

Direct

Refresh Rate

60Hz Native

Wide Color Gamut

Nano Color

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

Prosesor AI α7 4K Gen8

AI Upscaling

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ya

AI Brightness Control

Ya

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Ya

Picture Mode

10 modes

Auto Calibration

Ya

GAMING

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ya

VRR (Variable Refresh Rate)

Ya (Hingga 60Hz)

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

USB Camera Compatible

Ya

AI Chatbot

Ya

Full Web Browser

Ya

Google Cast

Ya

Google Home / Hub

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Voice ID

Ya

Bekerja dengan Apple Airplay

Ya

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1927 x 1104 x 59,9

TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

1927 x 1167 x 362

Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

2115 x 1215 x 228

TV Stand (WxD, mm)

1532 x 362

TV Weight without Stand (kg)

45,2

TV Weight with Stand (kg)

45,9

Packaging Weight (kg)

58,4

VESA Mounting (WxH, mm)

600 x 400

AUDIO

AI Sound

α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Level Volume Otomatis)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

20W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.0 channel

WOW Orchestra

Ya

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.1)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

3ea (mendukung eARC, ALLM)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB Input

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 5)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR25

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

Cetak

Spesifikasi Utama

Display Type

4K OLED

Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

OLED Color

Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

Dolby Atmos

Ya

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1842 x 1055 x 52,9

TV Weight without Stand (kg)

28,3

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

4K OLED

Display Resolution

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

AI Upscaling

α9 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selection

Ya (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Ya

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Ya

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Picture Mode

10 modes

AI Picture Pro

Ya

Auto Calibration

Ya

QMS (Quick Media Switching)

Ya

GAMING

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ya

VRR (Variable Refresh Rate)

Ya (Hingga 144Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Ya

Response Time

Kurang dari 0.1ms

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

USB Camera Compatible

Ya

AI Chatbot

Ya

Always Ready

Ya

Full Web Browser

Ya

Google Cast

Ya

Google Home / Hub

Ya

Hands-free Voice Control

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Multi View

Ya

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Voice ID

Ya

Bekerja dengan Apple Airplay

Ya

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1842 x 1055 x 52,9

TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

1842 x 1096/1144 x 297

Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

2050 x 1210 x 200

TV Stand (WxD, mm)

460 x 297

TV Weight without Stand (kg)

28,3

TV Weight with Stand (kg)

33

Packaging Weight (kg)

44,6

VESA Mounting (WxH, mm)

400 x 400

AUDIO

Dolby Atmos

Ya

AI Sound

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Pemrosesan Ulang Suara AI)

WiSA Ready

Ya (Hingga 2.1 Channel)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

40W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.2 channel

WOW Orchestra

Ya

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.3)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB Input

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 6)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR25

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

