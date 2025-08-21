Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Smart TV  97 inch LG OLED evo AI G5 4K FREE 83 inch LG OLED evo AI C5 4K

Smart TV  97 inch LG OLED evo AI G5 4K FREE 83 inch LG OLED evo AI C5 4K

Smart TV  97 inch LG OLED evo AI G5 4K FREE 83 inch LG OLED evo AI C5 4K

87G583C5
87G583C5
Tampilan belakang Smart TV 4K LG OLED evo AI G5.
Tampilan samping Smart TV 4K LG OLED evo AI G5.
Tampilan depan dan samping Smart TV 4K LG OLED evo AI G5 yang menunjukkan dimensi panjang, lebar, tinggi, dan kedalamannya.
alpha 11 AI Processor Gen2 dengan latar belakang yang gelap. Ini bersinar dengan cahaya ungu-biru yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judulnya membahas tentang bagaimana prosesor yang didedikasikan untuk LG OLED evo menghasilkan kualitas 4K, warna dan kecerahan yang menakjubkan dengan presisi tingkat piksel. Statistik kinerja terlihat. Pemrosesan neural AI 6,7 kali lebih besar, NPU. Operasi 2,2 kali lebih cepat, CPU. Grafis 3,6 kali lebih baik, GPU.
Pesawat ulang-alik diluncurkan dari darat. Adegan dibagi di tengah, satu bagian sedikit lebih gelap dan kusam. Separuh lainnya menunjukkan betapa terangnya ledakan roket, menunjukkan terangnya visual pada layar LG OLED TV dengan struktur pemancar cahaya dan arsitektur kontrol pencahayaan Brightness Booster Max.
Ruang tamu dengan LG OLED TV wall mounted. Di TV terdapat pegunungan dengan latar belakang langit malam yang gelap dan penuh bintang. Pemandangan ini dibagi menjadi dua untuk menunjukkan, bagaimana Perfect Black menghasilkan level hitam yang sesungguhnya, bagaimana pun keadaan di sekitar Anda, apakah cerah atau gelap. Satu sisi tampilan menunjukkan versi lanskap yang lebih kusam dan lebih abu-abu yang diberi label, tampilan Matte. Di sisi lainnya, terdapat gambar yang lebih menyenangkan dengan kisaran warna hitam dan putih yang lebih dinamis. Ini diberi label, tampilan Perfect Black. Sertifikasi logo juga terlihat, Teknologi Perfect Black memberikan tingkat hitam kurang dari atau sama dengan 0,24 nit hingga 500 lux. Gelembung teks di sampingnya terbaca, cek tanda sertifikasi Perfect Black.
Burung nuri berwarna-warni dalam definisi ultra-tinggi dengan latar belakang hitam. Tetesan air menggantung di udara di sekelilingnya. Gambar menampilkan Warna Sempurna, karena setiap rona yang berbeda pada tubuh burung nuri tampak cerah dan jelas. Latar belakang yang gelap dengan percikan air yang mendetail, juga menyoroti betapa layarnya bebas pantulan. Sertifikasi logo yang berbeda dari UL dan Intertek dapat dilihat. Hal ini mengacu pada 100% Kemurnian Warna, 100% Volume Warna, dan klaim bebas pantulan. Teks juga terlihat, periksa tanda sertifikasi Warna Sempurna.
87G583C5
Burung nuri berwarna-warni dalam definisi ultra-tinggi dengan latar belakang hitam. Tetesan air menggantung di udara di sekelilingnya. Gambar menampilkan Warna Sempurna, karena setiap rona yang berbeda pada tubuh burung nuri tampak cerah dan jelas. Sertifikasi logo yang berbeda dari UL dan Intertek dapat dilihat. Hal ini mengacu pada 100% Kemurnian Warna, 100% Volume Warna. Teks juga terlihat, periksa tanda sertifikasi Warna Sempurna.
Macan tutul di hutan dengan warna dan detail yang hidup. Macan tutul tersebut memiliki kisi-kisi dan cahaya yang bersinar di belakangnya, yang menunjukkan bagaimana LG AI Picture Pro membuat peningkatan visual yang mengesankan pada resolusi, kecerahan, kedalaman, dan kejelasan pemandangan.
Close-up dari layar LG OLED TV yang menunjukkan cara kerja AI Search. Jendela obrolan kecil terbuka, yang menunjukkan bagaimana pengguna menanyakan pertandingan sports apa yang tersedia. AI Search merespons melalui obrolan dan dengan menampilkan gambar mini dari berbagai konten yang tersedia. Ada juga perintah untuk bertanya kepada Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote di depan layar LG TV. Di layar terdapat sapaan yang dipersonalisasi dari LG AI dengan kata kunci khusus berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan pengguna. Pada remote terdapat ikon dan label yang menunjukkan bahwa fungsionalitas AI Concierge mudah diakses dengan sekali tekan secara sekilas pada tombol AI.
Konten fiksi ilmiah diputar di layar LG TV. Pada layar terdapat antarmuka AI Chatbot. Pengguna mengirim pesan kepada chatbot yang mengatakan bahwa layarnya terlalu gelap. Chatbot menawarkan solusi atas permintaan. Seluruh pemandangan ini juga terbelah menjadi dua. Satu sisi lebih gelap, sisi lainnya lebih cerah, menunjukkan bagaimana AI Chatbot menyelesaikan masalah bagi pengguna secara otomatis. Teks menjelaskan AI Chatbot dapat memahami maksud pengguna dan menyediakan solusi untuk pemecahan masalah.
87G583C5
Tampilan belakang Smart TV 4K LG OLED evo AI G5.
Tampilan samping Smart TV 4K LG OLED evo AI G5.
Tampilan depan dan samping Smart TV 4K LG OLED evo AI G5 yang menunjukkan dimensi panjang, lebar, tinggi, dan kedalamannya.
alpha 11 AI Processor Gen2 dengan latar belakang yang gelap. Ini bersinar dengan cahaya ungu-biru yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judulnya membahas tentang bagaimana prosesor yang didedikasikan untuk LG OLED evo menghasilkan kualitas 4K, warna dan kecerahan yang menakjubkan dengan presisi tingkat piksel. Statistik kinerja terlihat. Pemrosesan neural AI 6,7 kali lebih besar, NPU. Operasi 2,2 kali lebih cepat, CPU. Grafis 3,6 kali lebih baik, GPU.
Pesawat ulang-alik diluncurkan dari darat. Adegan dibagi di tengah, satu bagian sedikit lebih gelap dan kusam. Separuh lainnya menunjukkan betapa terangnya ledakan roket, menunjukkan terangnya visual pada layar LG OLED TV dengan struktur pemancar cahaya dan arsitektur kontrol pencahayaan Brightness Booster Max.
Ruang tamu dengan LG OLED TV wall mounted. Di TV terdapat pegunungan dengan latar belakang langit malam yang gelap dan penuh bintang. Pemandangan ini dibagi menjadi dua untuk menunjukkan, bagaimana Perfect Black menghasilkan level hitam yang sesungguhnya, bagaimana pun keadaan di sekitar Anda, apakah cerah atau gelap. Satu sisi tampilan menunjukkan versi lanskap yang lebih kusam dan lebih abu-abu yang diberi label, tampilan Matte. Di sisi lainnya, terdapat gambar yang lebih menyenangkan dengan kisaran warna hitam dan putih yang lebih dinamis. Ini diberi label, tampilan Perfect Black. Sertifikasi logo juga terlihat, Teknologi Perfect Black memberikan tingkat hitam kurang dari atau sama dengan 0,24 nit hingga 500 lux. Gelembung teks di sampingnya terbaca, cek tanda sertifikasi Perfect Black.
Burung nuri berwarna-warni dalam definisi ultra-tinggi dengan latar belakang hitam. Tetesan air menggantung di udara di sekelilingnya. Gambar menampilkan Warna Sempurna, karena setiap rona yang berbeda pada tubuh burung nuri tampak cerah dan jelas. Latar belakang yang gelap dengan percikan air yang mendetail, juga menyoroti betapa layarnya bebas pantulan. Sertifikasi logo yang berbeda dari UL dan Intertek dapat dilihat. Hal ini mengacu pada 100% Kemurnian Warna, 100% Volume Warna, dan klaim bebas pantulan. Teks juga terlihat, periksa tanda sertifikasi Warna Sempurna.
87G583C5
Burung nuri berwarna-warni dalam definisi ultra-tinggi dengan latar belakang hitam. Tetesan air menggantung di udara di sekelilingnya. Gambar menampilkan Warna Sempurna, karena setiap rona yang berbeda pada tubuh burung nuri tampak cerah dan jelas. Sertifikasi logo yang berbeda dari UL dan Intertek dapat dilihat. Hal ini mengacu pada 100% Kemurnian Warna, 100% Volume Warna. Teks juga terlihat, periksa tanda sertifikasi Warna Sempurna.
Macan tutul di hutan dengan warna dan detail yang hidup. Macan tutul tersebut memiliki kisi-kisi dan cahaya yang bersinar di belakangnya, yang menunjukkan bagaimana LG AI Picture Pro membuat peningkatan visual yang mengesankan pada resolusi, kecerahan, kedalaman, dan kejelasan pemandangan.
Close-up dari layar LG OLED TV yang menunjukkan cara kerja AI Search. Jendela obrolan kecil terbuka, yang menunjukkan bagaimana pengguna menanyakan pertandingan sports apa yang tersedia. AI Search merespons melalui obrolan dan dengan menampilkan gambar mini dari berbagai konten yang tersedia. Ada juga perintah untuk bertanya kepada Microsoft Copilot.
LG AI Magic Remote di depan layar LG TV. Di layar terdapat sapaan yang dipersonalisasi dari LG AI dengan kata kunci khusus berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan pengguna. Pada remote terdapat ikon dan label yang menunjukkan bahwa fungsionalitas AI Concierge mudah diakses dengan sekali tekan secara sekilas pada tombol AI.
Konten fiksi ilmiah diputar di layar LG TV. Pada layar terdapat antarmuka AI Chatbot. Pengguna mengirim pesan kepada chatbot yang mengatakan bahwa layarnya terlalu gelap. Chatbot menawarkan solusi atas permintaan. Seluruh pemandangan ini juga terbelah menjadi dua. Satu sisi lebih gelap, sisi lainnya lebih cerah, menunjukkan bagaimana AI Chatbot menyelesaikan masalah bagi pengguna secara otomatis. Teks menjelaskan AI Chatbot dapat memahami maksud pengguna dan menyediakan solusi untuk pemecahan masalah.

Fitur Utama

  • Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar AI, dan suara surround dari alpha 11 AI Processor Gen2
  • Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
  • Keakuratan Warna 100% untuk warna yang akurat dan nyata. Volume Warna 100% untuk warna yang lebih kaya
  • Kualitas gambar 4K, visual meningkatkan resolusi gambar, dan suara surround dari alpha 9 AI Processor Gen8
  • Tingkat hitam sesungguhnya di setiap piksel menghasilkan kontras, kedalaman, dan detail yang menakjubkan
  • Keakuratan Warna 100% untuk warna yang akurat dan nyata. Volume Warna 100% untuk warna yang lebih kaya
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
Tampilan depan Smart TV 4K LG OLED evo AI C5. Lambang 12 Tahun OLED nomor 1 dunia dan logo LG OLED evo AI 2025 pada layar.

OLED83C5PSA

83 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV

Tampilan depan Smart TV 4K LG OLED evo AI G5. Lambang 12 Tahun OLED nomor 1 dunia dan logo LG OLED evo AI 2025 pada layar.

OLED97G5PSA

97 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV

Pada layar LG OLED evo AI TV terdapat gambar abstrak dengan detail, warna, dan kontras yang mengesankan. Versi yang diperbesar dari alpha 11 AI Processor Gen2 ada di belakang TV. Ini bersinar dengan cahaya yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judul yang terbaca, LG OLED evo AI. Teksnya juga terlihat, diberdayakan oleh LG alpha 11 AI processor Gen2. Logo emas dengan bintang ada di sudut yang bertuliskan, OLED TV nomor satu di dunia selama 12 tahun.

Pada layar LG OLED evo AI TV terdapat gambar abstrak dengan detail, warna, dan kontras yang mengesankan. Versi yang diperbesar dari alpha 11 AI Processor Gen2 ada di belakang TV. Ini bersinar dengan cahaya yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Judul yang terbaca, LG OLED evo AI. Teksnya juga terlihat, diberdayakan oleh LG alpha 11 AI processor Gen2. Logo emas dengan bintang ada di sudut yang bertuliskan, OLED TV nomor satu di dunia selama 12 tahun.

Lihat Detail Setiap
Terang dan Gelap

*Omdia. 12 tahun menjadi Nomor 1 atas unit yang terjual terbanyak 2013-2024. Hasil ini bukan merupakan dukungan terhadap LGE atau produk-produknya. Kunjungi https://www.omdia.com/ untuk info lebih detail.

Prosesor AI Gen2 alpha 11 kami yang paling cemerlang untuk pengalaman menonton terbaik

alpha 11 AI Processor Gen2 meningkatkan visual ke kualitas 4K dengan warna dan kecerahan memukau. Mesin AI mempersepsikan objek dengan presisi level piksel agar kualitas gambar tontonan bagus.

alpha 11 AI Processor Gen2 dengan latar belakang yang gelap. Ini bersinar dengan cahaya ungu-biru yang menerangi sirkuit mikrochip di sekelilingnya. Statistik kinerja terlihat. Pemrosesan neural AI 6,7 kali lebih besar, NPU. Operasi 2,2 kali lebih cepat, CPU. Grafis 3,6 kali lebih baik, GPU.

Dibandingkan dengan Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 tingkat pemula pada tahun yang sama berdasarkan perbandingan spesifikasi internal.

Visual yang 1,5X lebih cerah dengan Brightness Booster

Alpha 11 AI Processor Gen2 dengan struktur pemancar cahaya baru dan arsitektur kontrol pencahayaan menghasilkan visual yang lebih terang hingga 1,5 kali lipat.

Pemandangan peluncuran pesawat ulang-alik yang terbelah menjadi dua. Separuh dari adegan tersebut tampak cerah dan jelas berkat algoritma peningkatan kecerahan LG. Separuh lainnya gelap, pudar, dan abu-abu.

*Kecerahan dapat bervariasi berdasarkan model, ukuran layar, dan wilayah pasar.

*Kecerahan puncak 1,5X lebih terang dari jendela LG OLED B5 @10% berdasarkan pengukuran internal.

*Kecerahan puncak 1,5X lebih tinggi daripada non OLED evo kecuali 97”.

Judulnya berbunyi, Rasakan Pengalaman OLED Perfect Black, hanya dengan LG OLED.

Hitam Sempurna, bahkan di ruang yang terang atau gelap

Perfect Black diverifikasi UL dan memberikan tingkat hitam yang sesungguhnya untuk meningkatkan kecerahan dan kontras yang dirasakan, bagaimana pun keadaan di sekitar Anda, apakah cerah atau gelap.

Ruang tamu dengan LG OLED TV wall mounted. Di TV terdapat pegunungan dengan latar belakang langit malam yang gelap dan penuh bintang. Pemandangan ini terbagi dua. Satu sisi menunjukkan versi lanskap yang lebih kusam dan lebih abu-abu yang diberi label, tampilan Non Perfect Black. Di sisi lainnya, terdapat gambar yang lebih menyenangkan dengan kisaran warna hitam dan putih yang lebih dinamis. Ini diberi label, tampilan Perfect Black. Sertifikasi logo juga terlihat, Teknologi Perfect Black memberikan tingkat hitam kurang dari atau sama dengan 0,24 nit hingga 500 lux. Gelembung teks di sampingnya terbaca, cek tanda sertifikasi Perfect Black.

*Layar LG OLED diverifikasi oleh UL untuk warna hitam sempurna yang diukur dengan IDMS 11.5 Ring-light Reflection, berdasarkan lingkungan pencahayaan dalam ruangan yang khas (200 lux hingga 500 lux).

*Performa aktual dapat bervariasi, tergantung pada pencahayaan sekitar dan lingkungan tampilan.

Warna Sempurna

Volume Warna 100% dan 100% Akurasi Warna bersertifikat. Nikmati warna yang akurat dan cerah pada layar bebas pantulan, bahkan di bawah sinar matahari atau lingkungan yang gelap.

Burung nuri berwarna-warni dalam definisi ultra-tinggi dengan latar belakang hitam. Tetesan air menggantung di udara di sekelilingnya. Gambar menampilkan Warna Sempurna, karena setiap rona yang berbeda pada tubuh burung nuri tampak cerah dan jelas. Latar belakang yang gelap dengan percikan air yang mendetail, juga menyoroti betapa layarnya bebas pantulan. Sertifikasi logo yang berbeda dari UL dan Intertek dapat dilihat. Hal ini mengacu pada 100% Kemurnian Warna, 100% Volume Warna, dan klaim bebas pantulan. Teks juga terlihat, periksa tanda sertifikasi Warna Sempurna.

*'Bebas Pantulan' berlaku untuk OLED M5 83/77/65 inci & OLED G5 83/77/65/55 inci.

*'100% Akurasi Warna' dan '100% Volume Warna ke DCI-P3' berlaku untuk OLED TV 2025.

*Tampilan LG OLED diverifikasi oleh UL untuk Warna Sempurna yang diukur dengan standar Pantulan Cahaya Cincin IDMS 11.5.

*Volume Warna 100% didefinisikan sebagai performa tampilan yang sama atau lebih besar daripada ukuran volume warna standar DCI-P3 yang diverifikasi secara independen oleh Intertek.

*Display LG OLED disertifikasi oleh Intertek untuk 100% Akurasi Warna yang diukur hingga CIE DE2000 dengan 125 pola warna.

***Pemantulan layar tampilan didefinisikan sebagai nilai Specular Component Included (SCI) pada 550nm, yang diuji secara independen oleh Intertek.

*Display LG OLED terukur kurang dari 1% sebagai tampilan bebas pantulan oleh Intertek.

AI Picture Pro menghidupkan setiap piksel

AI Super Upscaling, AI Perceived Object Enhancer, dan Dynamic Tone Mapping OLED, menganalisis piksel untuk meningkatkan resolusi, kecerahan, kedalaman, dan kejernihan.

Garis-garis animasi pada gambar macan tutul di hutan yang sangat kusam dan nyaris berwarna abu-abu, seakan-akan ada superkomputer yang sedang menganalisis berbagai elemen dalam bingkai. Sebuah laser menelusuri siluet macan tutul dan kemudian disempurnakan agar lebih cerah, lebih tajam, dan lebih berwarna-warni. Latar belakang juga berubah dari kiri ke kanan, sekarang dengan kontras, kedalaman, dan warna yang lebih baik.

*AI Picture Pro akan berfungsi dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta di layanan OTT.

*Kualitas gambar konten yang ditingkatkan akan bervariasi berdasarkan resolusi sumber.

Generasi berikutnya dari LG AI TV

Lengkapi AI experience Anda dengan AI Magic Remote yang menampilkan tombol AI khusus

Mudah mengontrol TV dengan AI magic remote - tidak perlu perangkat tambahan! Dengan sensor gerak dan roda gulir, arahkan dan klik untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup ucapkan untuk perintah suara.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat berbeda menurut wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Sebagian fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*AI Voice Recognition hanya disediakan di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

Keluarga beranggotakan empat orang berkumpul di sekitar LG AI TV. Lingkaran muncul di sekeliling orang yang memegang remote yang menunjukkan namanya. Ini menunjukkan bagaimana AI Voice ID mengenali suara khas setiap pengguna. Antarmuka webOS kemudian menunjukkan bagaimana AI secara otomatis mengalihkan akun dan merekomendasikan konten yang dipersonalisasi.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

AI Voice ID LG mengetahui ciri khas suara setiap pengguna dan menawarkan rekomendasi yang dipersonalisasi saat Anda menyalakannya dan berbicara.

*Konten yang dikurangi atau dibatasi mungkin ditampilkan tergantung pada wilayah dan konektivitas jaringan.

*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, dan tersedia pada TV OLED, QNED, NanoCell, dan UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya.

*Hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

Close-up dari layar LG OLED TV yang menunjukkan cara kerja AI Search. Jendela obrolan kecil terbuka, yang menunjukkan bagaimana pengguna menanyakan pertandingan sports apa yang tersedia. AI Search merespons melalui obrolan dan dengan menampilkan gambar mini dari berbagai konten yang tersedia. Ada juga perintah untuk bertanya kepada Microsoft Copilot.

Close-up dari layar LG OLED TV yang menunjukkan cara kerja AI Search. Jendela obrolan kecil terbuka, yang menunjukkan bagaimana pengguna menanyakan pertandingan sports apa yang tersedia. AI Search merespons melalui obrolan dan dengan menampilkan gambar mini dari berbagai konten yang tersedia. Ada juga perintah untuk bertanya kepada Microsoft Copilot.

AI Search

Minta apa saja ke TV Anda. AI bawaan mengenali suara Anda dan cepat memberikan rekomendasi personal permintaan Anda. Anda juga bisa mendapatkan hasil dan solusi tambahan dengan Microsoft Copilot.

*AI Search tersedia di TV OLED, QNED, NanoCell, dan UHD yang dirilis mulai tahun 2024 dan seterusnya. 

*AS dan Korea menggunakan Model LLM.

*Koneksi internet diperlukan.

Konten fiksi ilmiah diputar di layar LG OLED TV. Pada layar terdapat antarmuka AI Chatbot. Pengguna mengirim pesan kepada chatbot yang mengatakan bahwa layarnya terlalu gelap. Chatbot menawarkan solusi atas permintaan. Seluruh pemandangan ini juga terbelah menjadi dua. Satu sisi lebih gelap, sisi lainnya lebih cerah, menunjukkan bagaimana AI Chatbot menyelesaikan masalah bagi pengguna secara otomatis.

Konten fiksi ilmiah diputar di layar LG OLED TV. Pada layar terdapat antarmuka AI Chatbot. Pengguna mengirim pesan kepada chatbot yang mengatakan bahwa layarnya terlalu gelap. Chatbot menawarkan solusi atas permintaan. Seluruh pemandangan ini juga terbelah menjadi dua. Satu sisi lebih gelap, sisi lainnya lebih cerah, menunjukkan bagaimana AI Chatbot menyelesaikan masalah bagi pengguna secara otomatis.

AI Chatbot

Berinteraksi dengan AI Chatbot via AI Magic Remote dan atasi masalah, dari mengonfigurasi pengaturan hingga pemecahan masalah. AI dapat memahami maksud pengguna dan akan memberikan solusi langsung.

*Koneksi internet diperlukan.

*AI Chatbot hanya tersedia di sejumlah negara yang mendukung NLP dalam bahasa ibu mereka.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

LG AI Magic Remote di depan layar LG TV. Di layar terdapat sapaan yang dipersonalisasi dari LG AI dengan kata kunci khusus berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan pengguna. Pada remote terdapat ikon dan label yang menunjukkan bahwa fungsionalitas AI Concierge mudah diakses dengan sekali tekan secara sekilas pada tombol AI.

LG AI Magic Remote di depan layar LG TV. Di layar terdapat sapaan yang dipersonalisasi dari LG AI dengan kata kunci khusus berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan pengguna. Pada remote terdapat ikon dan label yang menunjukkan bahwa fungsionalitas AI Concierge mudah diakses dengan sekali tekan secara sekilas pada tombol AI.

AI Concierge

Satu tekanan singkat pada tombol AI pada remote Anda akan membuka AI Concierge yang menyediakan kata kunci dan rekomendasi yang disesuaikan berdasarkan riwayat pencarian dan tontonan Anda

*Menu dan aplikasi yang didukung mungkin bervariasi di setiap negara.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda pada saat dirilis.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi menurut aplikasi dan waktu pada hari itu.

Layar pengguna yang sedang melalui proses personalisasi AI Picture Wizard. Serangkaian gambar ditampilkan dengan pilihan pengguna disorot. Ikon pemuatan muncul dan gambar lanskap ditampilkan disempurnakan dari kiri ke kanan.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Algoritma canggih mempelajari preferensi Anda dengan menelusuri 1,6 miliar kemungkinan gambar. Berdasarkan pilihan Anda, TV akan menciptakan gambar yang dipersonalisasi hanya untuk Anda.

Screen of a user going through the AI Sound Wizard personalization process. Series of sound clip icons are being selected. A jazz singer and saxophone player are shown, sound waves representing the personalized sound animated across the visual.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Pilih audio yang Anda sukai dari pilihan klip suara. Dari 40 juta parameter, AI menciptakan profil suara yang disesuaikan dengan preferensi Anda.

Orang di ruang tamunya. Gelembung ucapan di sekitar mereka menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dengan LG TV mereka hanya dengan mengatakan, Hai LG.

Orang di ruang tamunya. Gelembung ucapan di sekitar mereka menunjukkan bagaimana mereka berinteraksi dengan LG TV mereka hanya dengan mengatakan, Hai LG.

Cukup ucapkan “Hai LG” untuk berinteraksi dengan TV Anda

AI TV Anda selalu siap untuk memenuhi permintaan Anda. Tanpa perlu menekan tombol, cukup ucapkan “Hai LG”, maka AI akan mulai mendengarkan permintaan Anda.

Logo dan nama webOS Re:New Program dengan lencana CES Innovation Awards 2025 Honoree di dekatnya.

Logo dan nama webOS Re:New Program dengan lencana CES Innovation Awards 2025 Honoree di dekatnya.

Upgrade 5 tahun, webOS Re:New Program pemenang penghargaan

Dapatkan manfaat fitur dan perangkat lunak terbaru dengan upgrade tahunan. Sebagai penerima penghargaan CES Innovation Award keamanan siber, Anda tenang karena webOS menjaga privasi dan data Anda.

*webOS Re:New Program berlaku untuk TV OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025.

*webOS Re:New Program mendukung total empat upgrade selama lima tahun, ambang batasnya adalah versi webOS yang sudah diinstal sebelumnya, dan jadwal peningkatan bervariasi dari akhir bulan hingga awal tahun.

*Pembaruan dan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan mungkin berbeda menurut model dan wilayah.

*Upgrade tersedia untuk OLED 2022 dan UHD 2023 serta model di atasnya.

Dengan LG Gallery+, kurasi ruang sesuai selera Anda

Ubah layar Anda menjadi kanvas hidup, yang menampilkan 100 karya seni, pemandangan yang memukau, dan video ambiens. Pembaruan perpustakaan secara berkala akan terus memperkaya ruang Anda, bahkan saat Anda tidak sedang menonton TV.

*Konten yang tersedia dapat bervariasi berdasarkan negara.

*Konten yang disediakan dapat berubah.

Personalisasikan ruang Anda dengan berbagai cara

Sesuaikan galeri beranda Anda dengan pilihan musik, visual, dan banyak lagi. Pilih apa yang ingin Anda tampilkan di TV tergantung pada preferensi Anda saat ini.

Sinkronkan musik dan visual dengan perasaan Anda

Padukan musik latar dengan visual untuk mengatur suasana hati sesuai keinginan Anda. Pilih dari musik yang telah ditetapkan sebelumnya atau hubungkan perangkat seluler Anda melalui Bluetooth untuk memutar lagu Anda sendiri.

Panduan tentang cara mengatur LG TV agar dapat memutar musik sesuai suasana hati agar selaras dengan visual.
LG TV yang terpasang di dinding dengan ponsel di latar depan. Proses pengaturan Google Photos di LG TV ditampilkan.

LG TV yang terpasang di dinding dengan ponsel di latar depan. Proses pengaturan Google Photos di LG TV ditampilkan.

Akses Google Photos dengan mudah dan pamerkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Photos Anda ke TV dengan mudah hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasikan ruang Anda dengan mudah menggunakan konten dari album foto Anda sendiri.

*Fitur ini berfungsi saat Anda masuk ke akun Google Photos dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi. 

Papan informasi ditampilkan pada LG TV yang terpasang di dinding. Berbagai fungsi ditampilkan, mulai dari informasi cuaca terbaru, peringatan olahraga, penjadwal TV, Home Hub, hingga Google Calendar.

Tetap perbarui dengan dasbor personalisasi all-in-one

Lihat informasi penting sekilas. Dapatkan informasi cuaca terbaru, peringatan olahraga, lihat Google Calendar Anda, dan bahkan atur notifikasi untuk Home Hub, reservasi tontonan, dan banyak lagi.

*Akses ke Google Calendar memerlukan akun Google.

Pengaturan pintar beradaptasi dengan perubahan di lingkungan Anda

Selalu Siap (Always Ready)

Sambil menghemat energi, Anda masih dapat menikmati dan menampilkan karya seni pilihan atau gambar yang dikurasi melalui Gallery+ saat TV mati, mengubahnya menjadi kanvas digital.

AI Brightness Control

Sensor bawaan TV Anda mendeteksi cahaya dan menyesuaikan kecerahan layar untuk memastikan tampilan optimal dalam pencahayaan apa pun.

Sensor Gerak

Deteksi gerakan memungkinkan TV Anda merespons secara cerdas, berganti mode tergantung pada ada atau tidaknya Anda di dekatnya.

*Sensor kecerahan dapat bervariasi berdasarkan model.

*Sensor gerak hanya tersedia pada model M5 dan G5 saja. 

AI Sound Pro menyempurnakan suara Anda agar berdampak

*Harus diaktifkan melalui menu Sound Mode (Mode Suara).

*Suara dapat bervariasi menurut lingkungan pendengaran.

Tingkatkan sistem suara Anda dengan LG TV dan LG Soundbar

*Soundbar dapat dibeli terpisah. 

*Sound Mode Control (Kontrol Mode Suara) dapat bervariasi menurut model.

*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin tidak tersedia pada saat pembelian. Koneksi jaringan diperlukan untuk pembaruan.  

*OLED G5 dapat dipasangkan dengan SG10TY.

*Penggunaan remote LG TV terbatas pada fitur tertentu saja.

*WOW Orchestra/WOW Interface berlaku untuk LG OLED TV 2025.

Desain Ultra Slim

Bingkai ramping TV Anda mengubah tampilan modern dan membuat tayangan menjadi lebih imersif.

*Ukuran bezel berbeda-beda berdasarkan seri dan ukuran. 

Gameplay Terbaik

Pengalaman bermain game terbaik dengan kompatibilitas G-Sync, VRR 144Hz, Waktu Respons Piksel 0,1ms, AMD FreeSync Premium, dan sertifikasi ClearMR 9000. Mainkan game tanpa jeda atau gerakan buram.

Dua gambar mobil dalam video game yang berdampingan. Yang satu menunjukkan banyak keburaman gerakan. Gambar lainnya tajam dan dalam fokus yang menunjukkan frekuensi gambar yang tinggi dari LG OLED TV. Logo Nvidia G-Sync dan logo 165Hz serta sertifikasi terkait lainnya terlihat.

*OLED G5 memiliki fitur NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC, dan HGiG.

*144Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 144Hz.

*HGiG adalah grup sukarelawan perusahaan dari industri game dan layar TV yang bertemu untuk menetapkan dan menyediakan pedoman publik guna meningkatkan pengalaman bermain game konsumen dalam HDR.

*Dukungan untuk HGiG mungkin berbeda di setiap negara.

*clearMR adalah program sertifikasi VESA untuk mengevaluasi performa buram gerakan pada layar.

OLED TV terbaik untuk Film

Menonton film lebih hidup di bioskop rumah melalui FILMMAKER MODE dengan Ambient Light Compensation, menyesuaikan dengan cahaya lingkungan untuk kualitas gambar sesuai standar pembuat film terbaik.

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Rasakan pengalaman sinema seperti yang diinginkan sutradara dengan Dolby Vision dan FILMMAKER MODE dengan Ambient Light Compensation yang beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menjaga visual sedekat mungkin dengan bentuk aslinya.

Dolby Atmos

Biarkan suara surround yang nyata bergerak di sekeliling Anda, membuat Anda merasa seperti berada di tengah-tengah semua aksi laga.

**FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc. 

*Mendukung Ambient FILMMAKER MODE dengan Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE berjalan secara otomatis pada AppleTV+ dan aplikasi Amazon Prime video.

Ruang putih besar yang diisi dengan OLED TV menunjukkan bagaimana LG telah memperkenalkan inovasi terobosan selama lebih dari satu dekade. Lambang World's number one OLED TV for 12 Years juga terlihat.

LG OLED

Lihat inovasi tiada batas

*Semua gambar di atas pada halaman detail produk hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Semua gambar di atas adalah simulasi.

*Ketersediaan layanan berbeda-beda di setiap wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

*AI Magic Remote mungkin memerlukan pembelian terpisah, tergantung pada ukuran, model TV, dan wilayah Anda.

Cetak

Spesifikasi Utama

Display Type

4K OLED

Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

OLED Color

Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

Dolby Atmos

Ya

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1842 x 1055 x 52,9

TV Weight without Stand (kg)

28,3

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

4K OLED

Display Resolution

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120Hz Native (VRR 144Hz)

Wide Color Gamut

OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

Prosesor AI α9 4K Gen8

AI Upscaling

α9 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selection

Ya (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Ya

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Ya

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Picture Mode

10 modes

AI Picture Pro

Ya

Auto Calibration

Ya

QMS (Quick Media Switching)

Ya

GAMING

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ya

VRR (Variable Refresh Rate)

Ya (Hingga 144Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Ya

Response Time

Kurang dari 0.1ms

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

USB Camera Compatible

Ya

AI Chatbot

Ya

Always Ready

Ya

Full Web Browser

Ya

Google Cast

Ya

Google Home / Hub

Ya

Hands-free Voice Control

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Multi View

Ya

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Voice ID

Ya

Bekerja dengan Apple Airplay

Ya

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

1842 x 1055 x 52,9

TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

1842 x 1096/1144 x 297

Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

2050 x 1210 x 200

TV Stand (WxD, mm)

460 x 297

TV Weight without Stand (kg)

28,3

TV Weight with Stand (kg)

33

Packaging Weight (kg)

44,6

VESA Mounting (WxH, mm)

400 x 400

AUDIO

Dolby Atmos

Ya

AI Sound

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Pemrosesan Ulang Suara AI)

WiSA Ready

Ya (Hingga 2.1 Channel)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

40W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

2.2 channel

WOW Orchestra

Ya

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.3)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB Input

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 6)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR25

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

Cetak

Spesifikasi Utama

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

Display Type

4K OLED

Refresh Rate

120Hz Native

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Picture Processor

Prosesor AI α11 4K Gen2

Dolby Atmos

Ya

Speaker System

4.2 channel

Audio Output

60W

Wide Color Gamut

OLED Color

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

2155 x 1230 x 28,2

TV Weight without Stand (kg)

57,0

Semua Spesifikasi

PICTURE (DISPLAY)

Display Type

4K OLED

Display Resolution

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120Hz Native

Wide Color Gamut

OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

Picture Processor

Prosesor AI α11 4K Gen2

AI Upscaling

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ya (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selection

Ya (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Ya

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Ya

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Picture Mode

10 modes

AI Picture Pro

Ya

Auto Calibration

Ya

QFT (Quick Frame Transport)

Ya

QMS (Quick Media Switching)

Ya

GAMING

G-Sync Compatible (Nvidia)

Ya

FreeSync Compatible (AMD)

Ya

HGIG Mode

Ya

Game Optimizer

Ya (Dasbor Game)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ya

VRR (Variable Refresh Rate)

Ya (Hingga 120Hz)

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

Ya

Response Time

Kurang dari 0.1ms

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 25

USB Camera Compatible

Ya

AI Chatbot

Ya

Always Ready

Ya

Full Web Browser

Ya

Google Cast

Ya

Google Home / Hub

Ya

Hands-free Voice Control

Ya

Home Hub

Ya

Intelligent Voice Recognition

Ya

Magic Remote Control

Built-In

Multi View

Ya

Smartphone Remote App

Ya (LG ThinQ)

Voice ID

Ya

Bekerja dengan Apple Airplay

Ya

Works with Apple Home

Ya

ACCESSIBILITY

High Contrast

Ya

Gray Scale

Ya

Invert Colors

Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

2155 x 1230 x 28,2

TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

2155 x 1628 x 580

Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

2365 x 1530 x 335

TV Stand (WxD, mm)

1658 x 580

TV Weight without Stand (kg)

57,0

TV Weight with Stand (kg)

64,0

Packaging Weight (kg)

95,0

VESA Mounting (WxH, mm)

600 x 400

AUDIO

Dolby Atmos

Ya

AI Sound

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ya (Pemrosesan Ulang Objek AI)

WiSA Ready

Ya (Hingga 2.1 Channel)

LG Sound Sync

Ya

Sound Mode Share

Ya

Simultaneous Audio Output

Ya

Bluetooth Surround Ready

Ya (Pemutaran 2 Arah)

Audio Output

60W

AI Acoustic Tuning

Ya

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Lihat di buku panduan)

Speaker Direction

Down Firing

Speaker System

4.2 channel

WOW Orchestra

Ya

CONNECTIVITY

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Support

Ya (v 5.3)

Ethernet Input

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Ya

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

HDMI Input

4ea (mendukung 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 port))

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB Input

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Ya (Wi-Fi 6)

POWER

Power Supply (Voltage, Hz)

AC 200~240V 50-60Hz

Standby Power Consumption

Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remote

Magic Remote MR25

Power Cable

Ya (Terlampir)

BROADCASTING

Penerima Sinyal TV analog

Ya

Penerima sinyal TV digital

DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

Apa yang orang katakan

Produk Kami

Temukan Secara Lokal

Rasakan produk ini di sekitar Anda.