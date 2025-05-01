We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
Ringan dan Bertenaga
Perpaduan Daya Hisap Hebat dan Kemudahan Ringan
Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Siklon turbo ganda
Memisakan debu dan udara
Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.
Desain Ramping
Desain Ramping dan Kompak
Desain hemat ruang membuatnya mudah digunakan dan nyaman untuk disimpan, membantu menjaga ruang Anda tetap bersih dan rapi.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Berdasarkan pengukuran LG, volume dihitung derdasarkan pemodelan 3D produk, dan dibandingkan dengan A9K (name model: S98******).
*Volume produk dapat bervariasi tergantung pada proses manufaktur dan lingkungan pengukuran.
Crevice tips & tools
Pembersihan yang Praktis dan Serbaguna.
Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Menjaga debu tetap terkunci
Sistem Filtrasi 5 Tahap menjaga debu tetap terkunci rapat.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.
Filter Mudah Dilepas
Mudah Dilepas untuk perawatan yang Higienis.
Tempat penampung debu, filter pembuangan, dan filter mikro dapat dengan mudah dilepas, sehingga memudahkan pengelolaan vacuum cleaner.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Komponen filter tempat penampung debu mencakup jaring logam dengan siklon sekunder.
Kemudahan
Penggantian baterai yang mulus dan sederhana.
Memantau penggunaan daya melalui notifikasi LED yang ramah pengguna, lalu mengganti baterai dengan sekali tekan tombol.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Satu(1) baterai disertakan sebagai standar.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
'Disclaimer
1)Ringan namun bertenaga
*Berdasarkan hasil uji dari Korea Testing Laboratory (KTL) pada 23 November 2023 sesuai dengan standar internasional IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Klausul 5.11, daya hisap maksimum dihitung berdasarkan mode turbo menggunakan baterai baru yang terisi penuh dengan wadah debu kosong tanpa menggabungkan pipa ekstensi dan nosel vakum pada bodi vakum.
*Daya hisap (satuan: W) dihitung dengan mengalikan Vakum (satuan: kPa) dan Aliran Udara (satuan: l/s) yang diamati oleh peralatan uji data udara.
*Jika mode perlindungan (Ketika produk terhalang oleh benda asing, akan terdengar suara "Wooh~ Wooh~", dan jika benda asing terus menghalangi, daya akan mati untuk melindungi produk) diaktifkan saat digunakan, daya hisap akan berkurang.
*Daya hisap aktual dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan kondisi rumah.
*Total berat produk adalah berat gabungan dari bodi penyedot debu, baterai, pipa ekstensi, dan nosel lantai.
*Berat produk aktual dapat bervariasi tergantung pada proses manufaktur dan lingkungan pengukuran.
2)Baterai Lepas-pasang
*Berdasarkan hasil uji internal LG, waktu penggunaan satu baterai didasarkan pada penggunaan baterai baru (1 baterai baru terisi penuh di stasiun pengisian), mode Normal hingga 40 menit tanpa nosel terpasang (mode Power hingga 20 menit, mode Turbo hingga 7 menit), dan mode Normal hingga 30 menit dengan nosel yang memiliki motor di dalamnya (mode Power hingga 15 menit, mode Turbo hingga 6 menit).
*Waktu penggunaan aktual dapat berkurang saat menggunakan nosel dengan motor, dan juga dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan kondisi rumah.
Semua Spesifikasi
AKSESORI DASAR
Alat Kombinasi
Ya
Sikat Pembersih
Ya
Alat lempangan
Ya
BATERAI
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)
15
Baterai Tersedia (Qty)
1 (Single)
Jenis Baterai
Lithium-ion
Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)
4
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)
40
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)
30
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)
20
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)
7
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)
6
DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)
Dimensi Produk (WxHxD mm)
251 x 1026 x 242
Tinggi Produk (mm) (Maks)
1026
Berat (kg)
1,97
FITUR (CLEANER)
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Ya
AEROSCIENCE
Ya
Indikator Status Baterai
Ya
Pengisian Daya dan Penyimpanan
1 Arah (Berdiri di Lantai)
Indikator Benda Tersumbat
Ya
Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan
Ya
Teknologi Cyclone
Ya
Dual PowerPack
Tidak
Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Teknologi Kompressor
Tidak
Smart Inverter Motor
Tidak
Pipa Teleskopik (4 Step)
Tidak
Kontrol Sentuh Ibu Jari
Ya
Tipe
Cordless Stick + Handheld (2in1)
Filter yang Dapat Dicuci
Ya
BAHAN & LEMBARAN
Warna Body (Pembersih)
Calming Beige
NOZZLE
Nosel Bedding
Tidak
LED Lighting Wide Plus Nozzle
Tidak
Nozel Pel
Tidak
Nozel Pet
Tidak
Nozel Slim Hard Floor
Ya
Pel Uap Pintar
Tidak
Nozel Universal (Multi-Lantai)
Tidak
ALAT DAN AKSESORI LAINNYA
Alat Kotoran Membandel
Tidak
Tas Aksesori
Tidak
Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas
Tidak
Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang
Tidak
Cadangan Filter knalpot
Tidak
Cadangan Pre-Filter
Tidak
Alat Celah Fleksibel
Tidak
Alat Kasur
Tidak
Kain Pel (Jumlah)
0
Alat Multi-Sudut
Tidak
Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel
Tidak
KINERJA (CLEANER)
Kapasitas Tempat Debu (L)
0,25
Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)
0,25
Daya Hisap Maksimal (W)
150
TEKNOLOGI PINTAR
ThinQ(Wi-Fi)
Tidak
Riwayat Pembersihan
Tidak
Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Panduan Pembersihan Filter
Tidak
Diagnosis Pintar
Tidak
FITUR (TOWER)
Tower Kompak
Tidak
Apa yang orang katakan
Produk Kami
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.