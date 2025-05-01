LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)

'Disclaimer

1)Ringan namun bertenaga

*Berdasarkan hasil uji dari Korea Testing Laboratory (KTL) pada 23 November 2023 sesuai dengan standar internasional IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Klausul 5.11, daya hisap maksimum dihitung berdasarkan mode turbo menggunakan baterai baru yang terisi penuh dengan wadah debu kosong tanpa menggabungkan pipa ekstensi dan nosel vakum pada bodi vakum.

*Daya hisap (satuan: W) dihitung dengan mengalikan Vakum (satuan: kPa) dan Aliran Udara (satuan: l/s) yang diamati oleh peralatan uji data udara.

*Jika mode perlindungan (Ketika produk terhalang oleh benda asing, akan terdengar suara "Wooh~ Wooh~", dan jika benda asing terus menghalangi, daya akan mati untuk melindungi produk) diaktifkan saat digunakan, daya hisap akan berkurang.

*Daya hisap aktual dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan kondisi rumah.

*Total berat produk adalah berat gabungan dari bodi penyedot debu, baterai, pipa ekstensi, dan nosel lantai.

*Berat produk aktual dapat bervariasi tergantung pada proses manufaktur dan lingkungan pengukuran.

2)Baterai Lepas-pasang

*Berdasarkan hasil uji internal LG, waktu penggunaan satu baterai didasarkan pada penggunaan baterai baru (1 baterai baru terisi penuh di stasiun pengisian), mode Normal hingga 40 menit tanpa nosel terpasang (mode Power hingga 20 menit, mode Turbo hingga 7 menit), dan mode Normal hingga 30 menit dengan nosel yang memiliki motor di dalamnya (mode Power hingga 15 menit, mode Turbo hingga 6 menit).

*Waktu penggunaan aktual dapat berkurang saat menggunakan nosel dengan motor, dan juga dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan kondisi rumah.