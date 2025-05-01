About Cookies on This Site

LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)

LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)

LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)

A9-ACE
Front view
Front view
Fitur Utama

  • Main body hanya 1.1kg. Ringan dan bertenaga
  • Desain ramping dan kompak
  • Crevice tips & Tools
  • Filter Lepas-pasang
  • Baterai Lepas-pasang
Lebih banyak
Codezero A9 Air Intro key visual image

Codezero A9 Air Intro key visual image

Ringan dan Bertenaga
Desain Kompak
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Baterai Lepas-Pasang
Ringan dan Bertenaga

Perpaduan Daya Hisap Hebat dan Kemudahan Ringan

Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.

Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Siklon turbo ganda

Memisakan debu dan udara

Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.

Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.

Continuous airflow keeps dust from collecting in the filters and helps maintain suction power.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.

*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.

Desain Ramping

Desain Ramping dan Kompak

Desain hemat ruang membuatnya mudah digunakan dan nyaman untuk disimpan, membantu menjaga ruang Anda tetap bersih dan rapi.

Desain hemat ruang membuatnya mudah digunakan dan nyaman untuk disimpan, membantu menjaga ruang Anda tetap bersih dan rapi.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.

*Berdasarkan pengukuran LG, volume dihitung derdasarkan pemodelan 3D produk, dan dibandingkan dengan A9K (name model: S98******).

*Volume produk dapat bervariasi tergantung pada proses manufaktur dan lingkungan pengukuran.

Crevice tips & tools

Pembersihan yang Praktis dan Serbaguna.

Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.

Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.

Dual Built-in crevice tip dirancang untuk menjangkau area yang sulit dijangkau. Tersedia juga alat tambahan untuk berbagai penggunaan.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Sistem Filtrasi 5 Tahap

Menjaga debu tetap terkunci

Sistem Filtrasi 5 Tahap menjaga debu tetap terkunci rapat.

Sistem Filtrasi 5 Tahap menjaga debu tetap terkunci rapat.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.

*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.

Filter Mudah Dilepas

Mudah Dilepas untuk perawatan yang Higienis.

Tempat penampung debu, filter pembuangan, dan filter mikro dapat dengan mudah dilepas, sehingga memudahkan pengelolaan vacuum cleaner.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.

*Komponen filter tempat penampung debu mencakup jaring logam dengan siklon sekunder.

Kemudahan

Penggantian baterai yang mulus dan sederhana.

Memantau penggunaan daya melalui notifikasi LED yang ramah pengguna, lalu mengganti baterai dengan sekali tekan tombol.

Memantau penggunaan daya melalui notifikasi LED yang ramah pengguna, lalu mengganti baterai dengan sekali tekan tombol.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.

*Satu(1) baterai disertakan sebagai standar.

Desain Kompak yang cocok untuk berbagai ruang

Desain Kompak yang cocok untuk berbagai ruang

Stand hemat ruang

Stand hemat ruang

Desain Ringan dan Sederhana

Desain Ringan dan Sederhana

Baterai Lepas-Pasang

Baterai Lepas-Pasang

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.

'Disclaimer

 

1)Ringan namun bertenaga

*Berdasarkan hasil uji dari Korea Testing Laboratory (KTL) pada 23 November 2023 sesuai dengan standar internasional IEC 62885-4:2020+AMD1:2023 CSV Klausul 5.11, daya hisap maksimum dihitung berdasarkan mode turbo menggunakan baterai baru yang terisi penuh dengan wadah debu kosong tanpa menggabungkan pipa ekstensi dan nosel vakum pada bodi vakum.

*Daya hisap (satuan: W) dihitung dengan mengalikan Vakum (satuan: kPa) dan Aliran Udara (satuan: l/s) yang diamati oleh peralatan uji data udara.

*Jika mode perlindungan (Ketika produk terhalang oleh benda asing, akan terdengar suara "Wooh~ Wooh~", dan jika benda asing terus menghalangi, daya akan mati untuk melindungi produk) diaktifkan saat digunakan, daya hisap akan berkurang.

*Daya hisap aktual dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan kondisi rumah.

*Total berat produk adalah berat gabungan dari bodi penyedot debu, baterai, pipa ekstensi, dan nosel lantai.

*Berat produk aktual dapat bervariasi tergantung pada proses manufaktur dan lingkungan pengukuran.

 

2)Baterai Lepas-pasang

*Berdasarkan hasil uji internal LG, waktu penggunaan satu baterai didasarkan pada penggunaan baterai baru (1 baterai baru terisi penuh di stasiun pengisian), mode Normal hingga 40 menit tanpa nosel terpasang (mode Power hingga 20 menit, mode Turbo hingga 7 menit), dan mode Normal hingga 30 menit dengan nosel yang memiliki motor di dalamnya (mode Power hingga 15 menit, mode Turbo hingga 6 menit).

*Waktu penggunaan aktual dapat berkurang saat menggunakan nosel dengan motor, dan juga dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan kondisi rumah.

Cetak

Semua Spesifikasi

AKSESORI DASAR

  • Alat Kombinasi

    Ya

  • Sikat Pembersih

    Ya

  • Alat lempangan

    Ya

BATERAI

  • Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)

    15

  • Baterai Tersedia (Qty)

    1 (Single)

  • Jenis Baterai

    Lithium-ion

  • Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)

    4

  • Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)

    40

  • Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)

    30

  • Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)

    20

  • Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)

    7

  • Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)

    6

DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)

  • Dimensi Produk (WxHxD mm)

    251 x 1026 x 242

  • Tinggi Produk (mm) (Maks)

    1026

  • Berat (kg)

    1,97

FITUR (CLEANER)

  • Sistem Filtrasi 5 Tahap

    Ya

  • AEROSCIENCE

    Ya

  • Indikator Status Baterai

    Ya

  • Pengisian Daya dan Penyimpanan

    1 Arah (Berdiri di Lantai)

  • Indikator Benda Tersumbat

    Ya

  • Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan

    Ya

  • Teknologi Cyclone

    Ya

  • Dual PowerPack

    Tidak

  • Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter

    Ya

  • Teknologi Kompressor

    Tidak

  • Smart Inverter Motor

    Tidak

  • Pipa Teleskopik (4 Step)

    Tidak

  • Kontrol Sentuh Ibu Jari

    Ya

  • Tipe

    Cordless Stick + Handheld (2in1)

  • Filter yang Dapat Dicuci

    Ya

BAHAN & LEMBARAN

  • Warna Body (Pembersih)

    Calming Beige

NOZZLE

  • Nosel Bedding

    Tidak

  • LED Lighting Wide Plus Nozzle

    Tidak

  • Nozel Pel

    Tidak

  • Nozel Pet

    Tidak

  • Nozel Slim Hard Floor

    Ya

  • Pel Uap Pintar

    Tidak

  • Nozel Universal (Multi-Lantai)

    Tidak

ALAT DAN AKSESORI LAINNYA

  • Alat Kotoran Membandel

    Tidak

  • Tas Aksesori

    Tidak

  • Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas

    Tidak

  • Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang

    Tidak

  • Cadangan Filter knalpot

    Tidak

  • Cadangan Pre-Filter

    Tidak

  • Alat Celah Fleksibel

    Tidak

  • Alat Kasur

    Tidak

  • Kain Pel (Jumlah)

    0

  • Alat Multi-Sudut

    Tidak

  • Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel

    Tidak

KINERJA (CLEANER)

  • Kapasitas Tempat Debu (L)

    0,25

  • Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)

    0,25

  • Daya Hisap Maksimal (W)

    150

TEKNOLOGI PINTAR

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Tidak

  • Riwayat Pembersihan

    Tidak

  • Alarm Siklus Pembersihan Filter

    Ya

  • Panduan Pembersihan Filter

    Tidak

  • Diagnosis Pintar

    Tidak

FITUR (TOWER)

  • Tower Kompak

    Tidak

