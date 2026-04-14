Visual keandalan LG -peta dunia biru berpendar, latar gelap- mewakili kepercayaan global terhadap peralatan rumah tangga LG

Mengapa peralatan rumah tangga LG tepercaya secara global

 

Peralatan rumah tangga LG dirancang untuk keandalan jangka panjang dan divalidasi melalui evaluasi konsumen tepercaya, sertifikasi yang diakui secara global, serta pengujian independen. Dari mesin cuci hingga kulkas, penyedot debu, mesin pencuci piring, dan kursi pijat recliner, produk LG menghadirkan kinerja konsisten yang dapat diandalkan — sekarang dan untuk jangka panjang. Temukan alasan peralatan rumah tangga LG tepercaya di seluruh dunia.

Laundry

Laundry

 

Peralatan laundry LG menghadirkan perawatan tahan lama untuk penggunaan harian yang andal.

Jelajahi Peralatan Laundry LG

Tersertifikasi sesuai standar global

 

Beberapa peralatan laundry LG telah memperoleh sertifikasi dari lembaga pengujian pihak‑ketiga seperti TÜV Rheinland (TÜV) dan British Allergy Foundation (BAF).

 

• TÜV adalah lembaga sertifikasi global yang mengevaluasi apakah produk memenuhi standar kualitas melalui penilaian laboratorium.

 

• BAF adalah organisasi amal medis Inggris yang berfokus pada penanganan alergi. Organisasi ini mensertifikasi produk dan teknologi yang terbukti mengurangi paparan alergen umum dalam kondisi uji tertentu.

TÜV Rheinland

 

Pada 2025, mesin cuci LG dengan Inverter DirectDriveMotor™(DD Motor) telah diuji secara independen oleh TÜV Rheinland dan disertifikasi memiliki daya tahan hingga 30 tahun. Sertifikasi ini memastikan bahwa DD motor dirancang untuk menghadirkan kinerja yang andal dan konsisten selama puluhan tahun penggunaan.

Jelajahi Perangkat Laundry LG AIDD™

British Allergy Foundation (BAF)

 

Perangkat laundry LG dengan teknologi Steam™ telah disetujui oleh British Allergy Foundation (BAF) untuk membantu mengurangi paparan alergen umum, termasuk tungau debu rumah. Siklus Allergy Care dengan LG Steam™ telah diverifikasi untuk memberikan perawatan cucian yang higienis bagi rumah tangga yang sensitif terhadap alergi.

Jelajahi LG Steam™

Divalidasi melalui pengujian pihak ketiga

 

Beberapa peralatan laundry LG telah diuji oleh Intertek, perusahaan pengujian global. Melalui pengujian terhadap standar keselamatan, kinerja, dan kualitas internasional, verifikasi independen ini memastikan bahwa model tersebut memenuhi tolok ukur untuk penggunaan sehari-hari yang andal.

Mesin Cuci

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾: Diuji secara independen oleh Intertek (2023)

• AI Wash 2.0²⁾: Diuji secara independen oleh Intertek (2022)

• Microplastic Care Cycle³⁾: Diuji secara independen oleh Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (27 inci)⁴⁾: Diuji secara independen oleh Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (24 inci)⁵⁾: Diuji secara independen oleh Intertek (2023)

Pengering

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™⁶⁾: Diuji secara independen oleh Intertek (2024)

• AI Dry™⁷⁾: Diuji secara independen oleh Intertek (2024)

*Hasil uji dan tahun pengujian dapat berbeda tergantung model.

Kulkas

 

Kulkas LG menjaga makanan tetap segar lebih lama setiap hari.

Jelajahi Kulkas LG

Divalidasi melalui pengujian pihak ketiga

 

Beberapa kulkas LG telah diuji oleh TÜV Rheinland, otoritas sertifikasi independen terkemuka di Jerman. Evaluasi ini mengikuti standar keselamatan dan kinerja yang telah ditetapkan, memastikan kinerja yang andal untuk penggunaan sehari-hari.

TÜV Rheinland

 

• Door Cooling+™⁸⁾: Diuji secara independen oleh TÜV Rheinland (2025)

• LINEARCooling™⁹⁾: Diuji secara independen oleh TÜV Rheinland (2025)

*Tahun pengujian dapat berbeda tergantung model.

Penyedot Debu

 

Penyedot debu LG menghadirkan kinerja bertenaga dan membantu menjaga daya isap yang tahan lama.

Jelajahi Penyedot Debu LG

Divalidasi melalui pengujian pihak ketiga

 

Beberapa penyedot debu LG telah diuji oleh Korea Testing Laboratory (KTL), lembaga pengujian yang diakui pemerintah di Korea Selatan. Melalui pengujian laboratorium yang mengikuti standar internasional seperti IEC 62885, KTL mengevaluasi metrik kinerja utama, termasuk daya isap, untuk memastikan performa pembersihan harian yang andal.

Korea Testing Laboratory (KTL)

 

• Powerful Performance¹⁰⁾: Diuji secara independen oleh KTL (2025)

*Hasil uji dan tahun pengujian dapat berbeda tergantung model.

Pertanyaan Umum

Mengapa LG dianggap sebagai merek peralatan rumah tangga yang andal?

LG dianggap sebagai merek peralatan rumah tangga yang andal karena produknya di berbagai kategori utama—seperti mesin cuci, pengering, kulkas, penyedot debu, mesin pencuci piring, dan kursi pijat recliner—telah secara konsisten divalidasi oleh pihak ketiga independen.

 

Antara 2020 dan 2021, peralatan LG disertifikasi oleh lembaga yang diakui secara global, termasuk TÜV Rheinland (TÜV) dan British Allergy Foundation (BAF). Selain itu, kinerja dan daya tahan diverifikasi melalui pengujian laboratorium pihak ketiga yang dilakukan antara 2020 dan 2025 oleh organisasi seperti Intertek dan Korea Testing Laboratory (KTL), serta institusi akademik seperti Korea University (KU), dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

Secara keseluruhan, validasi berlapis ini memberikan bukti objektif lintas kategori mengenai keandalan LG, melampaui klaim masing-masing produk.

Bagaimana LG memverifikasi keandalan peralatan rumah tangga?

LG memverifikasi keandalan peralatan rumah tangga melalui berbagai evaluasi independen. Ini mencakup ulasan organisasi konsumen, sertifikasi dari lembaga tepercaya seperti TÜV Rheinland dan British Allergy Foundation, serta pengujian kinerja dan daya tahan yang dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga dalam kondisi terkontrol.

 

Pendekatan validasi multi-sumber ini membantu memastikan bahwa peralatan LG memenuhi tolok ukur kualitas dan keselamatan untuk penggunaan sehari-hari.

Seri kulkas LG mana yang terbaik?

Seri lemari es French Door LG menjadi salah satu pilihan terbaik, memadukan desain peraih penghargaan dengan kinerja pendinginan tersertifikasi.

 

Seri ini meraih pengakuan internasional melalui iF Design Awards (2023, 2025) dan Red Dot Design Award (2023), menunjukkan keunggulannya dalam fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan kualitas keseluruhan.

Jajaki Kulkas French Door LG

* Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dari produk sebenarnya.

 

1)AI Wash 1.0

-Mengoptimalkan gerakan pencucian berdasarkan jenis cucian untuk meningkatkan perawatan kain dan mengurangi konsumsi energi pada kain lembut.

-Diuji oleh Intertek pada 2023 melalui pengujian laboratorium, dengan membandingkan siklus AI Wash dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

2)AI Wash 2.0

-Mengoptimalkan pencucian dan pembilasan berdasarkan jenis cucian dan tingkat kekotoran untuk meningkatkan perawatan kain dan mendukung penghematan energi pada kain lembut.

-Diuji oleh Intertek pada 2022 melalui pengujian laboratorium, dengan membandingkan siklus AI Wash dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

3)Microplastic Care Cycle

-Mengurangi gesekan selama pencucian melalui gerak mengayun dan berputar, sehingga dapat mengurangi pelepasan mikroplastik hingga 60%.

-Diuji oleh Intertek pada 2023, memastikan pengurangan emisi mikroplastik dengan membandingkan siklus Microplastic Care dan Mixed Fabric menggunakan beban 3 kg pakaian 100% poliester dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

4)TurboWash™ 360 (27 inci)

-Menggunakan lima jet bertenaga yang menyemprot dari berbagai sudut untuk menghadirkan pencucian menyeluruh dalam waktu kurang dari 30 menit.

-Diuji oleh Intertek pada 2023, dengan menguji siklus Cotton/Normal menggunakan opsi TurboWash™ dengan beban 3 kg dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

5)TurboWash™ 360 (24 inci)

-Menggunakan sistem multi-nozzle 3D yang menyemprotkan air dan deterjen ke berbagai arah untuk mengurangi kerusakan kain serta menyelesaikan pencucian dalam 39 menit.

-Diuji oleh Intertek pada 2023, memastikan kinerja pencucian berdasarkan pengujian IEC 60456, membandingkan siklus TurboWash39 dan Cotton konvensional dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

6)AI DUAL Inverter™

-Menyesuaikan pengeringan berdasarkan jenis kain dan jumlah cucian untuk membantu mengurangi waktu pengeringan dan konsumsi energi, sekaligus mendukung pengeringan lembut pada suhu rendah.

-Diuji oleh Intertek pada 2024, memastikan pengurangan waktu pengeringan dan penggunaan energi dengan membandingkan siklus AI Dry dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

7)AI Dry™

-Mengoptimalkan pengeringan berdasarkan jenis kain dan jumlah cucian untuk mendukung hasil yang efisien dan hemat energi pada kain lembut.

-Diuji oleh Intertek pada 2024, memastikan peningkatan efisiensi pengeringan dengan membandingkan siklus AI Dry dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

 

8)Door Cooling+™

-Mengalirkan udara dingin langsung dari ventilasi khusus di dekat bagian depan atas kulkas untuk mendinginkan dengan cepat dan merata item yang disimpan di area pintu.

-Berdasarkan hasil uji TÜV Rheinland pada 2025 menggunakan metode pengujian internal LG, dengan membandingkan waktu penurunan suhu wadah air di rak atas pada kondisi ventilasi Door Cooling+ terbuka dan tertutup.

 

9)LINEARCooling™

-Membantu menjaga makanan tetap segar lebih lama dengan mengurangi fluktuasi suhu, sehingga membantu mempertahankan tampilan dan rasa makanan segar.

-Berdasarkan hasil uji TÜV Rheinland pada 2025, menggunakan metode pengujian internal LG, dengan mengukur rata-rata fluktuasi suhu puncak-ke-puncak di kompartemen makanan segar dalam kondisi uji yang ditentukan.

 

10)Powerful Performance

-Menghadirkan pembersihan yang efektif dengan daya isap hingga 220 W.

-Diuji oleh KTL pada 2025 dengan menghitung daya isap maksimum berdasarkan IEC 62885-4 melalui perkalian tekanan vakum (kPa) dan aliran udara (L/dtk), menggunakan baterai baru yang terisi penuh, mode Turbo aktif, wadah debu kosong, serta tanpa pipa teleskopik atau nosel dalam kondisi pengujian yang ditetapkan.

