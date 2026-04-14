1)AI Wash 1.0

-Mengoptimalkan gerakan pencucian berdasarkan jenis cucian untuk meningkatkan perawatan kain dan mengurangi konsumsi energi pada kain lembut.

-Diuji oleh Intertek pada 2023 melalui pengujian laboratorium, dengan membandingkan siklus AI Wash dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

2)AI Wash 2.0

-Mengoptimalkan pencucian dan pembilasan berdasarkan jenis cucian dan tingkat kekotoran untuk meningkatkan perawatan kain dan mendukung penghematan energi pada kain lembut.

-Diuji oleh Intertek pada 2022 melalui pengujian laboratorium, dengan membandingkan siklus AI Wash dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

3)Microplastic Care Cycle

-Mengurangi gesekan selama pencucian melalui gerak mengayun dan berputar, sehingga dapat mengurangi pelepasan mikroplastik hingga 60%.

-Diuji oleh Intertek pada 2023, memastikan pengurangan emisi mikroplastik dengan membandingkan siklus Microplastic Care dan Mixed Fabric menggunakan beban 3 kg pakaian 100% poliester dalam kondisi uji yang ditetapkan.

4)TurboWash™ 360 (27 inci)

-Menggunakan lima jet bertenaga yang menyemprot dari berbagai sudut untuk menghadirkan pencucian menyeluruh dalam waktu kurang dari 30 menit.

-Diuji oleh Intertek pada 2023, dengan menguji siklus Cotton/Normal menggunakan opsi TurboWash™ dengan beban 3 kg dalam kondisi uji yang ditetapkan.

5)TurboWash™ 360 (24 inci)

-Menggunakan sistem multi-nozzle 3D yang menyemprotkan air dan deterjen ke berbagai arah untuk mengurangi kerusakan kain serta menyelesaikan pencucian dalam 39 menit.

-Diuji oleh Intertek pada 2023, memastikan kinerja pencucian berdasarkan pengujian IEC 60456, membandingkan siklus TurboWash39 dan Cotton konvensional dalam kondisi uji yang ditetapkan.

6)AI DUAL Inverter™

-Menyesuaikan pengeringan berdasarkan jenis kain dan jumlah cucian untuk membantu mengurangi waktu pengeringan dan konsumsi energi, sekaligus mendukung pengeringan lembut pada suhu rendah.

-Diuji oleh Intertek pada 2024, memastikan pengurangan waktu pengeringan dan penggunaan energi dengan membandingkan siklus AI Dry dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

7)AI Dry™

-Mengoptimalkan pengeringan berdasarkan jenis kain dan jumlah cucian untuk mendukung hasil yang efisien dan hemat energi pada kain lembut.

-Diuji oleh Intertek pada 2024, memastikan peningkatan efisiensi pengeringan dengan membandingkan siklus AI Dry dan Cotton menggunakan beban campuran 3 kg kain lembut dalam kondisi uji yang ditetapkan.

8)Door Cooling+™

-Mengalirkan udara dingin langsung dari ventilasi khusus di dekat bagian depan atas kulkas untuk mendinginkan dengan cepat dan merata item yang disimpan di area pintu.

-Berdasarkan hasil uji TÜV Rheinland pada 2025 menggunakan metode pengujian internal LG, dengan membandingkan waktu penurunan suhu wadah air di rak atas pada kondisi ventilasi Door Cooling+ terbuka dan tertutup.

9)LINEARCooling™

-Membantu menjaga makanan tetap segar lebih lama dengan mengurangi fluktuasi suhu, sehingga membantu mempertahankan tampilan dan rasa makanan segar.

-Berdasarkan hasil uji TÜV Rheinland pada 2025, menggunakan metode pengujian internal LG, dengan mengukur rata-rata fluktuasi suhu puncak-ke-puncak di kompartemen makanan segar dalam kondisi uji yang ditentukan.

10)Powerful Performance

-Menghadirkan pembersihan yang efektif dengan daya isap hingga 220 W.

-Diuji oleh KTL pada 2025 dengan menghitung daya isap maksimum berdasarkan IEC 62885-4 melalui perkalian tekanan vakum (kPa) dan aliran udara (L/dtk), menggunakan baterai baru yang terisi penuh, mode Turbo aktif, wadah debu kosong, serta tanpa pipa teleskopik atau nosel dalam kondisi pengujian yang ditetapkan.