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14.0インチ 法人限定 Windows 10 Pro 64bit/インテルCore i5/995g/最大27時間駆動 /ダークシルバー

仕様

サポート

14.0インチ 法人限定 Windows 10 Pro 64bit/インテルCore i5/995g/最大27時間駆動 /ダークシルバー

14Z990-GP56J

14.0インチ 法人限定 Windows 10 Pro 64bit/インテルCore i5/995g/最大27時間駆動 /ダークシルバー

プリント

全てのスペック

基本仕様

オペレーティングシステム

Windows 10 Pro 64bit

カラー

ダークシルバー

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

突起部分含まず323.4×211.8×16.5

重量

重量は平均値です。製品によって若干個体差があります約995g

JANコード

49-89027-014947

CPU

プロセッサー

インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー

動作周波数

1.6GHz (インテル® ターボ･ブースト･テクノロジー2.0適用時最大3.9GHz)

キャッシュメモリ

L3 キャッシュ 6MB

コア数/スレッド数

4コア/8スレッド

メモリ

DDR

DDR4-2400 8GB

搭載数

8GB×1

最大容量

16GB

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

インテル® UHDグラフィックス620 (CPU内蔵)

ディスプレイ

サイズ

14.0インチ

液晶方式

IPS

解像度

1920×1080 (FHD)

表面処理

グレア

外部モニター出力

HDMI

4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2560×1600@60Hz

USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)

4096×2160@60Hz

記憶装置

SSD

SSD 256GB （SerialATA 3.0）

サウンド

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W ステレオスピーカー

マイク

出入力端子

HDMI出力

○(×1)

USB Type-C

○(USB3.1 Gen2 ×1)

USB3.0

○(×2)

ヘッドホン出力

○(×1)

MicroSDカードスロット

○(×1)

入力装置

キーボード

日本語キーボード(83キー)

ポインティングデバイス

タッチパッド(ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

HD(720p)

指紋認証

通信機能

LAN

USB Type-C - RJ45変換コネクタが必要です10Base-T/100Base-TX

無線LAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac （最大1.73Gbps）

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

バッテリー

駆動時間

約27時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

充電時間

約3時間

バッテリータイプ

リチウムイオン(4Cell)

バッテリー容量

72Wh

AC/DCアダプター

ACアダプター

48W(AC100-240 50/60Hz)

アクセサリー

AC/DCアダプター

RJ45変換(USB Type-C)コネクター

インストールガイド

保証書

ご注意

液晶画面に関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100% 以上200% 未満、AAは達成率200% 以上500%未満、AAAは達成率500% 以上を示します。Y区分0.010(AAA)

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間