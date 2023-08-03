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14.0インチ 法人限定 Windows 10 Pro 64bit/インテルCore i7/995g/最大27時間駆動 /ダークシルバー
全てのスペック
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オペレーティングシステム
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Windows 10 Pro 64bit
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カラー
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ダークシルバー
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外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
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突起部分含まず323.4×211.8×16.5
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重量
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重量は平均値です。製品によって若干個体差があります約995g
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JANコード
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49-89027-015043
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プロセッサー
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インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー
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動作周波数
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1.6GHz (インテル® ターボ･ブースト･テクノロジー2.0適用時最大4.6GHz)
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キャッシュメモリ
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L3 キャッシュ 8MB
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コア数/スレッド数
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4コア/8スレッド
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DDR
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DDR4-2400 8GB
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搭載数
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8GB×1
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最大容量
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16GB
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グラフィックアクセラレーター
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インテル® UHDグラフィックス620 (CPU内蔵)
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サイズ
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14.0インチ
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液晶方式
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IPS
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解像度
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1920×1080 (FHD)
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表面処理
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グレア
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HDMI
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4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2560×1600@60Hz
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USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)
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4096×2160@60Hz
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SSD
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SSD 256GB （SerialATA 3.0）
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内蔵スピーカー
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1.5W+1.5W ステレオスピーカー
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マイク
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○
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HDMI出力
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○(×1)
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USB Type-C
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○(USB3.1 Gen2 ×1)
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USB3.0
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○(×2)
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ヘッドホン出力
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○(×1)
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MicroSDカードスロット
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○(×1)
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キーボード
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日本語キーボード(83キー)
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ポインティングデバイス
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タッチパッド(ジェスチャー機能対応)
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Webカメラ
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HD(720p)
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指紋認証
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○
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LAN
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USB Type-C - RJ45変換コネクタが必要です10Base-T/100Base-TX
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無線LAN
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IEEE802.11a/b/g/n/ac （最大1.73Gbps）
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Bluetooth
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Bluetooth® 5.0
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駆動時間
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約27時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0
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充電時間
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約3時間
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バッテリータイプ
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リチウムイオン(4Cell)
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バッテリー容量
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72Wh
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ACアダプター
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48W(AC100-240 50/60Hz)
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AC/DCアダプター
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○
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RJ45変換(USB Type-C)コネクター
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○
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インストールガイド
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○
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保証書
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○
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液晶画面に関して
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液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。
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省エネ法に基づくエネルギー消費効率
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エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。 2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100% 以上200% 未満、AAは達成率200% 以上500%未満、AAAは達成率500% 以上を示します。Y区分0.011(AAA)
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保証期間
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ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間
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製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
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製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
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Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
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LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
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Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中