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24インチ IPS FHDモニター

特色

ギャラリー

仕様

サポート

24インチ IPS FHDモニター

24BK550Y-B

24インチ IPS FHDモニター

(1)
エルゴノミックスタンド

エルゴノミックスタンド

ピボット・高さ調節・スイベル対応
ACアダプタ内蔵

ACアダプタ内蔵

電源がモニター内に内蔵しており、電源ケーブルを接続するだけなので、デスク上のスペースがでスッキリとします。
プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

23.8インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

IPS

表面処理

アンチグレア

有効表示領域（幅×高さ）

527×296 (mm)

解像度

2MP(1920×1080)

画素ピッチ

0.2745×0.2745 (mm)

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

250cd/㎡

コントラスト比(標準値)

1,000:1

応答時間（ms）

5ms (GTG)

水平走査周波数

水平走査周波数

30-83kHz

垂直走査周波数

56-75Hz

入力端子

D-Sub 15pinアナログ

1

DVI

1(DVI-D)

HDMI

1

DisplayPort

1(Ver.1.2)

オーディオイン

1

出力端子

ヘッドホン(ステレオミニジャック)

1

USB端子

バージョン

USB2.0

アップストリーム

1

ダウンストリーム

2

スピーカー

最大出力

1.2W+1.2W

機能

DDC/CI

HDCP

○ (HDCP1.4)

Flicker Safe

ブルーライト低減モード

色覚調整モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

OnScreen Control

Dual Controller

筐体仕様

OSD操作ボタン

7ボタン

チルト

前 : -5ﾟ, 後 : 35ﾟ

スイベル

355ﾟ(±5ﾟ)

高さ調節

130mm

ピボット表示

○ （右90°/左90°）

マウント規格

100×100

寸法（幅 × 高さ × 奥行）（MM）

セット（スタンド付き）

554×383-513×240

セット（スタンドなし）

554×333×58

重量（KG）

セット（スタンド使用時）

5.7

セット（スタンドなし）

3.6

電源

省電力/スリープ・モード

0.5W以下

電源OFF時

0.3W以下

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

HDMIケーブル

○ (1.8m)

DisplayPortケーブル

○ (1.8m)

クイックセットアップガイド

ケーブルホルダー

1

安全/不要輻射

ROHS指令

J-Moss

グリーン購入法

TCO

7.0

UL(cUL)

FCC-B

CE

EnergyStar® Qualified

EPEAT

Gold

Windows 10

その他

JANコード

49-89027-012356

ご注意

保証期間

ご購入から3年間または製品使用期間が20000時間以内は当社の「無料修理規定」に基づき、無料にて修理を行います（液晶パネル、バックライトを含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

液晶画面に関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。