24インチ IPS FHDモニター

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全てのスペック
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画面サイズ
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23.8インチ
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アスペクト比
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16:9
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パネル・タイプ
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IPS
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表面処理
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アンチグレア
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有効表示領域（幅×高さ）
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527×296 (mm)
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解像度
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2MP(1920×1080)
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画素ピッチ
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0.2745×0.2745 (mm)
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表示色
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約1,677万色
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視野角(水平/垂直)
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178° / 178°(CR≧10)
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輝度(標準値)
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250cd/㎡
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コントラスト比(標準値)
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1,000:1
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応答時間（ms）
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5ms (GTG)
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水平走査周波数
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30-83kHz
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垂直走査周波数
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56-75Hz
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D-Sub 15pinアナログ
-
1
-
DVI
-
1(DVI-D)
-
HDMI
-
1
-
DisplayPort
-
1(Ver.1.2)
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オーディオイン
-
1
-
ヘッドホン(ステレオミニジャック)
-
1
-
バージョン
-
USB2.0
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アップストリーム
-
1
-
ダウンストリーム
-
2
-
最大出力
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1.2W+1.2W
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DDC/CI
-
○
-
HDCP
-
○ (HDCP1.4)
-
Flicker Safe
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○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
色覚調整モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
OnScreen Control
-
○
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Dual Controller
-
○
-
OSD操作ボタン
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7ボタン
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チルト
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前 : -5ﾟ, 後 : 35ﾟ
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スイベル
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355ﾟ(±5ﾟ)
-
高さ調節
-
130mm
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ピボット表示
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○ （右90°/左90°）
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マウント規格
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100×100
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セット（スタンド付き）
-
554×383-513×240
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セット（スタンドなし）
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554×333×58
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セット（スタンド使用時）
-
5.7
-
セット（スタンドなし）
-
3.6
-
省電力/スリープ・モード
-
0.5W以下
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電源OFF時
-
0.3W以下
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入力
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100-240V, 50/60Hz
-
電源コード
-
○
-
HDMIケーブル
-
○ (1.8m)
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DisplayPortケーブル
-
○ (1.8m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
ケーブルホルダー
-
1
-
ROHS指令
-
○
-
J-Moss
-
○
-
グリーン購入法
-
○
-
TCO
-
7.0
-
UL(cUL)
-
○
-
FCC-B
-
○
-
CE
-
○
-
EnergyStar® Qualified
-
○
-
EPEAT
-
Gold
-
Windows 10
-
○
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JANコード
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49-89027-012356
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保証期間
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ご購入から3年間または製品使用期間が20000時間以内は当社の「無料修理規定」に基づき、無料にて修理を行います（液晶パネル、バックライトを含む）。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
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液晶画面に関して
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液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99％以上です。
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