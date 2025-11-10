一般的なアスペクト比に比べ、横に33%長いウルトラワイド21:9、さらに曲率800Rの曲面型を採用しており、高い没入感でのゲームプレイが可能。高精細な5K2K解像度と有機ELならではの引き締まった黒と鮮やかな色彩がゲーム体験を盛り上げます。デュアルモード対応がゲームや好みに合わせた表示を実現します。