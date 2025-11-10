We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor
株式会社XENOZ様
「画質、フレームレート、応答速度の性能はもちろんのこと描写の移り変わりがくっきりしていて速度感覚が他のどのモニターよりも掴みやすいです。」
導入目的
PCを使用するe-motorsportsで広い視野を確保するためワイドサイズのモニターを導入しました。 3画面を用意すると、モニターの性能をすべて一致しなければいけないものが、1枚で視野を広くできる事に価値を感じています。
導入効果
視野を広く確保することが出来、スピード感覚も正確にとらえられるのでミスが少なくなりました。 湾曲のないワイドモニターに比べて没入感があり、よりゲームに入り込んだような臨場感を得る事ができました。
【製品紹介】
一般的なアスペクト比に比べ、横に33%長いウルトラワイド21:9、さらに曲率800Rの曲面型を採用しており、高い没入感でのゲームプレイが可能。高精細な5K2K解像度と有機ELならではの引き締まった黒と鮮やかな色彩がゲーム体験を盛り上げます。デュアルモード対応がゲームや好みに合わせた表示を実現します。
取材にご協力いただいたお客様
日本で３番目に誕生したプロゲーミングチームです。keep it realのスローガンのもとアスリートとして本気で競技に取り組みます
東京都渋谷区神泉町8-16