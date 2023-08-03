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鮮やか、広視野角、視認性抜群のIPSデジタルサイネージモニター JAN: 49-89027-008069
全てのスペック
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画面サイズ
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47V
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パネル・タイプ
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IPS
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解像度
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1920×1080 (Full HD アスペクト比 16:9)
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表示色
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約1,677万色
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明るさ
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300cd/㎡
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コントラスト比
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500,000:1 (通常1400:1)
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視野角(水平/垂直)
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178°/178°
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応答時間(ms)
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11
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映像
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HDMI (×1), アナログRGB (×1)
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音声
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オーディオイン (×1)
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USB
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USB (×1)
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外部コントロール
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RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)
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音声
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スピーカー L/R
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外部コントロール
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RS232C (×1)
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外形寸法(幅×高さ×奥行)
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1071×621.6×55.8(mm)
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質量
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12.2kg
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梱包時寸法(幅×高さ×奥行)
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1150×710×152(mm)
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梱包時質量
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15.9kg
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マウント規格
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400×400(mm)
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温度
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0～40℃
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湿度
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10～80%
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15×15タイルモード
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○
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温度センサー
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○
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DPM Select
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○
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Smart Energy Saving
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○
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USBファイル再生
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○
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キーロック
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○
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入力
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AC100-240V、50/60Hz
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通常動作時
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73W
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省エネモード時
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50W
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待機時
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0.5W(アナログ)、0.7W(HDMI)
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電源OFF時
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0.5W
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安全／不要輻射
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UL, cUL, CB, TUV, KC, FCC Class "A", CE, KCC
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対応ソフトウェア
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SuperSign-w lite、SuperSign-c, SuperSign WB
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リモコン
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1
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乾電池
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2
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電源コード
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1
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IRレシーバー
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1
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CD-ROM (取扱説明書)
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1 (SuperSign Program収録)
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D-Sub15ピンケーブル
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1
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スピーカー
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SP-2100
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デスクトップスタンド
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ST-471T
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