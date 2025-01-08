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仕様

サポート

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主な機能

  • Brightness(Typ.): 400 cd/m²
  • Transparency(Typ.) : 38% (Panel)
  • Bezel : 7.9 mm (T/B/L), 121.7 mm (B)
  • Interface : HDMI/DP/USB(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • IEC 61373 Standard Certified
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プリント

全てのスペック

基本仕様

  • 画面サイズ

    55

  • パネル・タイプ

    OLED

  • アスペクト比

    16:9

  • 解像度

    1920×1080 (FHD)

  • 表示色

    6,220,800

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/178°

  • 応答時間(ms)

    1ms(G to G), 8ms(MPRT)

  • JANコード

    49-89027-015050

筐体仕様

  • ベゼル幅

    7.9mm / 7.9mm / 7.9mm / 121.7mm

  • 寸法(W x H x D)

    （ヘッド）1225.53 x 810.1 x 6.6 mm
    （サイネージボックス）782.8x 238.4 x 34.7 mm

  • 重量

    （パネルとガラスのセット）13.9kg
    （サイネージボックス）3.4kg

  • カートン寸法 (W x H x D)

    1,329 x 898 x 191mm

  • 梱包時の重量

    22.4 kg

入力端子

  • 映像

    HDMI (×1)※HDCP 2.2, DisplayPort (×1)※HDCP 1.4, DVI-D (×1)※HDCP1.4

  • 外部コントロール

    RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)

  • USB

    USB(×2), USB 2.0 (×1)

出力端子

  • 映像

    DisplayPort (×1)

  • 音声

    オーディオアウト (×1)

  • 外部コントロール

    RS232C (×1), RJ45(LAN) (×1)

機能

  • 温度センサー

  • 内蔵メモリー

    64GB

パネル

  • 画面サイズ

    55"

  • 輝度 (cd/m²)

    150/400nit (APL 100%/25%, Without Glass)
    * Average Picture Level

  • 解像度

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • 透明度 (代表値)

    38% (パネル)

接続

  • 入力

    HDMI、DP、USB 2.0 (2)

  • 出力

    DP、Audio

  • 外部コントロール

    RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In / Out、IR In

使用環境

  • 動作温度範囲

    0°C ~ 40°C

  • 動作湿度範囲

    10% ~ 80%

電源

  • 電源

    100-240V~、 50/60Hz

  • 電力タイプ

    内蔵電源

  • 電力消費 (代表値 / 最大値)

    309 W / 318 W * 8 カラーバーベース

安全/不要輻射

  • 安全

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class A / CE / KC / VCCI

  • ErP / エネルギースター

    はい(EU Only) / いいえ

ACCESSORY

  • Basic

    Remote Controller, Power Cord, クイックサービスガイド, IR Receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, RS232 Cable (4p-4p), FFC Cables (for Connection between Panel and Signage Box), DP Cable, LAN Cable, LC (VLC Cable), Tapes, Screws, Shield Cover Assy