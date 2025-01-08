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全てのスペック
基本仕様
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画面サイズ
55
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パネル・タイプ
OLED
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アスペクト比
16:9
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解像度
1920×1080 (FHD)
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表示色
6,220,800
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視野角(水平/垂直)
178°/178°
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応答時間(ms)
1ms(G to G), 8ms(MPRT)
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JANコード
49-89027-015050
筐体仕様
-
ベゼル幅
7.9mm / 7.9mm / 7.9mm / 121.7mm
-
寸法(W x H x D)
（ヘッド）1225.53 x 810.1 x 6.6 mm
（サイネージボックス）782.8x 238.4 x 34.7 mm
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重量
（パネルとガラスのセット）13.9kg
（サイネージボックス）3.4kg
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カートン寸法 (W x H x D)
1,329 x 898 x 191mm
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梱包時の重量
22.4 kg
入力端子
-
映像
HDMI (×1)※HDCP 2.2, DisplayPort (×1)※HDCP 1.4, DVI-D (×1)※HDCP1.4
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外部コントロール
RS232C (×1), RJ45 (×1), IR (×1)
-
USB
USB(×2), USB 2.0 (×1)
出力端子
-
映像
DisplayPort (×1)
-
音声
オーディオアウト (×1)
-
外部コントロール
RS232C (×1), RJ45(LAN) (×1)
機能
-
温度センサー
○
-
内蔵メモリー
64GB
パネル
-
画面サイズ
55"
-
輝度 (cd/m²)
150/400nit (APL 100%/25%, Without Glass)
* Average Picture Level
-
解像度
1,920 x 1,080 (FHD)
-
透明度 (代表値)
38% (パネル)
接続
-
入力
HDMI、DP、USB 2.0 (2)
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出力
DP、Audio
-
外部コントロール
RS232C In / Out、RJ45 (LAN) In / Out、IR In
使用環境
-
動作温度範囲
0°C ~ 40°C
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動作湿度範囲
10% ~ 80%
電源
-
電源
100-240V~、 50/60Hz
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電力タイプ
内蔵電源
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電力消費 (代表値 / 最大値)
309 W / 318 W * 8 カラーバーベース
安全/不要輻射
-
安全
CB / NRTL
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EMC
FCC Class A / CE / KC / VCCI
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ErP / エネルギースター
はい(EU Only) / いいえ
ACCESSORY
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Basic
Remote Controller, Power Cord, クイックサービスガイド, IR Receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, RS232 Cable (4p-4p), FFC Cables (for Connection between Panel and Signage Box), DP Cable, LAN Cable, LC (VLC Cable), Tapes, Screws, Shield Cover Assy
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