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32インチFHDサイネージ

32インチFHDサイネージ

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32インチFHDサイネージ

32UL5Q-M
Front view of 32インチFHDサイネージ 32UL5Q-M
Front view of UL5Q-M
-45 degree side view of UL5Q-M
-90 degree side view of UL5Q-M
+45 degree side view of UL5Q-M
+90 degree side view of UL5Q-M
Rear view of UL5Q-M
Top view of UL5Q-M
Detail view of UL5Q-M
Front view of 32インチFHDサイネージ 32UL5Q-M
Front view of UL5Q-M
-45 degree side view of UL5Q-M
-90 degree side view of UL5Q-M
+45 degree side view of UL5Q-M
+90 degree side view of UL5Q-M
Rear view of UL5Q-M
Top view of UL5Q-M
Detail view of UL5Q-M

主な機能

  • 解像度：1,920 x 1,080 (FHD)
  • 輝度(標準値)：500cd/㎡ (代表値)
  • イーブンベゼル
  • チルト機能(上15°、下15°)
  • webOS 6.1
  • 内蔵スピーカー
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LG webOS 搭載
32インチスタンダードサイネージ

Inside the cosmetics shop, two UL5Q-M displays are mounted high on the wall with a downward tilt, each vividly showcasing cosmetic advertisements.

*画像はイメージです。

LG webOS 6.1 搭載

webOS 6.1を搭載した32UL5Qは複数のタスクをスムーズに行えます。また、webOSスマートサイネージプラットフォームの直感的なGUIによって向上された利便性を体験できます。

*GUI：グラフィカルユーザーインターフェース *画像はイメージです。

イーブンベゼルデザイン

32UL5Qは、上下右左、バランスが取れたイーブンベゼルを搭載。視覚的に調和しているため、あらゆる空間でも美しいディスプレイソリューションを提供できます。

*画像はイメージです。

画面角度調整機能

32UL5Qは、顧客の目線に合わせて画面角度を調整てきる上下チルト機能に対応しており、自由度の高いサイネージ設置が可能です。

*最大15度まで上下に傾けることができます。 *画像はイメージです。

24時間365日の連続稼働に対応

32UL5Qは、24時間の連続運用を前提とした高耐久パネルを搭載し、常に稼働が求められる運用条件下でも安定したパフォーマンスを提供します。

*32UL5Qは、オプションの延長保証を適用することで、合計最大5年間の保証が可能です。累積使用時間が50,000時間に達するか、保証期間が経過した時点の、いずれか早い方で保証終了となります。 *画像はイメージです。

照度センサーを内蔵し、周りの環境に合わせて自動的に輝度を調整

前面に設置されたセンサーが、周りの環境に合わせて自動的に輝度を調整。別途の手作業なしで、理想的な視聴環境とエネルギー効率を最適化します。

*画像はイメージです。

強化されたセキュリティ機能

外部からのアクセスや攻撃から重要なデータを保護する、LGの強化カーネル保護（EKP）技術を含むセキュリティ機能を提供します。また、ISO/IEC 15408コモンクライテリアEAL2認定など、情報セキュリティの信頼性に関する認定を取得しています。

*画像はイメージです。

リモート監視と管理

Webベースのモニタリング ソリューションによって、より使いやすく、より安定的な運用が可能になります。ネットワークに接続可能な環境なら、時間や場所を問わずモバイルデバイスやPCからアクセスが可能。リアルタイムにモニターを遠隔監視・操作ができます。

*画像はイメージです。

サステナビリティへの
取り組み

本製品はグリーン購入法に基づく｢環境物品等の調達の推進に関する基本方針｣に適合したグリーン購入適合商品です。また、LGエレクトロニクスは環境に対して全社的な取り組みを行っています。2025年EcoVadisによるサステナビリティ評価で、上位1%にあたる最高位のプラチナメダルを受賞しています。

※ 製品の環境対応、グリーン購入法対応モデル一覧はこちら

LG ConnectedCareで
リアルタイムに状態を把握

LGがオプションで用意しているクラウドサービスソリューションのLG ConnectedCare*なら、メンテナンスを迅速かつ簡単にできます。ワークスペースに設置されたディスプレイのステータスをリモートで管理し、故障診断やリモート制御サービスを発信。安定した稼働をサポートします。

*「LG ConnectedCare」サービスの可用性は地域によって異なります。また、別途ご購入いただく必要があります。 詳細については、お住まいの地域のLG営業担当者にお問い合わせください。*画像はイメージです。

Key Feature

  • 解像度：1,920 x 1,080 (FHD)
  • 輝度(標準値)：500cd/㎡ (代表値)
  • イーブンベゼル
  • チルト機能(上15°、下15°)
  • webOS 6.1
  • 内蔵スピーカー
プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
シリーズ
UL5Q		製品型番
32UL5Q-M		JAN CODE
4989027033733		 

ディスプレイ
画面サイズ
32インチ		アスペクト比
16:9		パネル・タイプ
VA		バックライト方式
直下型
表面処理
ヘイズ値 25%		解像度
1920×1080		表示色
約1,677万色		視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
輝度(標準値)
500cd/㎡		垂直走査周波数
60Hz		コントラスト比(標準値)
4,000:1		応答時間（ms）
8ms(標準値)

出入力端子
HDMI入力
3 (HDCP2.2/1.4)		オーディオ出力
1		RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)		RS232C出力
1 (3.5φミニジャック)
RJ45入力
1		USB Type-A
2 (USB2.0)		  

ワイヤレス通信
Wi-Fi
Bluetooth
  

スピーカー
内蔵スピーカー
○ (10W+10W)		   

システム
内蔵メモリー
8GB		温度センサー
自動照度センサー
ジャイロセンサー
USB プラグアンドプレイ
ローカルキーオペレーション
○(電源ボタンのみ)		  

ソフトウェア機能
オペレーションシステム
webOS 6.1		CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)		フェイルオーバー
スクリーンシェア(モバイル画面共有)
モバイルアプリ操作
PBP/PIP
○ (PBP / PIP)		同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)		回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
タイルモード設定
ギャップ軽減再生
設定データ複製
SNMPプロトコル
セットID自動割当
ステータスアラートメール
コントロールマネージャー
3rd Party互換性
Crestron Connected
ビーコン
省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)		HDMI-CEC
SIサーバー設定
コンテンツスケジューリング
USBクローニング
  

ソフトウェア互換性
SuperSign CMS
SuperSign Control / Control+
SuperSign WB
SuperSign Cloud
LG ConnectedCare
webRTC
Pro:Centric Smart
 

映像/音声機能
ズーム
   

筐体仕様
壁掛け(VESA Standard)
200×200		コンフォーマルコーティング
○(パワーボード)		  

使用環境
連続動作時間
24時間		設置向き
縦設置 / 横設置		対応傾斜角度
○(上15ﾟ下-15ﾟ)		防水防塵等級
-
動作温度
0℃～40℃(縦設置時：0℃～35℃)		動作湿度
10%～80%		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
筐体色
ブラック		ベゼル幅
上/左/右/下：11.9mm		本体寸法
725.2×420.1×65.0mm		梱包時
825×525×135mm

質量（kg）
本体質量
5.4kg		梱包時
7.2kg		  

電源
消費電力(標準時)
44 W		消費電力(最大)
85 W		省電力/スリープ・モード
0.5 W		電源OFF時
0.5 W
入力
AC 100V､240/50Hz		   

付属品
電源ケーブル
リモコン
リモコン用乾電池
○(×2)		クイックセットアップガイド
取扱説明書
3.5φミニジャック - D-Sub 9ピン変換
  

安全規格・EMC
安全
CB / UL		EMC
FCC Class B/ CE / KC		Energy Star

仕様表、図面、リーフレットのダウンロード

拡張子 : pdf
32UL5Q_2D.pdf
ダウンロード
拡張子 : pdf
32UL5Q-M_specification_sheet_202607.pdf
ダウンロード

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