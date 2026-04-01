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32インチFHDサイネージ
LG webOS 搭載
32インチスタンダードサイネージ
Inside the cosmetics shop, two UL5Q-M displays are mounted high on the wall with a downward tilt, each vividly showcasing cosmetic advertisements.
*画像はイメージです。
LG webOS 6.1 搭載
webOS 6.1を搭載した32UL5Qは複数のタスクをスムーズに行えます。また、webOSスマートサイネージプラットフォームの直感的なGUIによって向上された利便性を体験できます。
*GUI：グラフィカルユーザーインターフェース *画像はイメージです。
イーブンベゼルデザイン
32UL5Qは、上下右左、バランスが取れたイーブンベゼルを搭載。視覚的に調和しているため、あらゆる空間でも美しいディスプレイソリューションを提供できます。
*画像はイメージです。
画面角度調整機能
32UL5Qは、顧客の目線に合わせて画面角度を調整てきる上下チルト機能に対応しており、自由度の高いサイネージ設置が可能です。
*最大15度まで上下に傾けることができます。 *画像はイメージです。
24時間365日の連続稼働に対応
32UL5Qは、24時間の連続運用を前提とした高耐久パネルを搭載し、常に稼働が求められる運用条件下でも安定したパフォーマンスを提供します。
*32UL5Qは、オプションの延長保証を適用することで、合計最大5年間の保証が可能です。累積使用時間が50,000時間に達するか、保証期間が経過した時点の、いずれか早い方で保証終了となります。 *画像はイメージです。
照度センサーを内蔵し、周りの環境に合わせて自動的に輝度を調整
前面に設置されたセンサーが、周りの環境に合わせて自動的に輝度を調整。別途の手作業なしで、理想的な視聴環境とエネルギー効率を最適化します。
*画像はイメージです。
強化されたセキュリティ機能
外部からのアクセスや攻撃から重要なデータを保護する、LGの強化カーネル保護（EKP）技術を含むセキュリティ機能を提供します。また、ISO/IEC 15408コモンクライテリアEAL2認定など、情報セキュリティの信頼性に関する認定を取得しています。
*画像はイメージです。
リモート監視と管理
Webベースのモニタリング ソリューションによって、より使いやすく、より安定的な運用が可能になります。ネットワークに接続可能な環境なら、時間や場所を問わずモバイルデバイスやPCからアクセスが可能。リアルタイムにモニターを遠隔監視・操作ができます。
*画像はイメージです。
LG ConnectedCareで
リアルタイムに状態を把握
LGがオプションで用意しているクラウドサービスソリューションのLG ConnectedCare*なら、メンテナンスを迅速かつ簡単にできます。ワークスペースに設置されたディスプレイのステータスをリモートで管理し、故障診断やリモート制御サービスを発信。安定した稼働をサポートします。
*「LG ConnectedCare」サービスの可用性は地域によって異なります。また、別途ご購入いただく必要があります。 詳細については、お住まいの地域のLG営業担当者にお問い合わせください。*画像はイメージです。
Key Feature
- 解像度：1,920 x 1,080 (FHD)
- 輝度(標準値)：500cd/㎡ (代表値)
- イーブンベゼル
- チルト機能(上15°、下15°)
- webOS 6.1
- 内蔵スピーカー
全てのスペック
|製品仕様
製品概要
|シリーズ
UL5Q
|製品型番
32UL5Q-M
|JAN CODE
4989027033733
ディスプレイ
|画面サイズ
32インチ
|アスペクト比
16:9
|パネル・タイプ
VA
|バックライト方式
直下型
|表面処理
ヘイズ値 25%
|解像度
1920×1080
|表示色
約1,677万色
|視野角(水平/垂直)
178ﾟ/178ﾟ
|輝度(標準値)
500cd/㎡
|垂直走査周波数
60Hz
|コントラスト比(標準値)
4,000:1
|応答時間（ms）
8ms(標準値)
出入力端子
|HDMI入力
3 (HDCP2.2/1.4)
|オーディオ出力
1
|RS232C入力
1 (3.5φミニジャック)
|RS232C出力
1 (3.5φミニジャック)
|RJ45入力
1
|USB Type-A
2 (USB2.0)
ワイヤレス通信
|Wi-Fi
○
|Bluetooth
○
スピーカー
|内蔵スピーカー
○ (10W+10W)
システム
|内蔵メモリー
8GB
|温度センサー
○
|自動照度センサー
○
|ジャイロセンサー
○
|USB プラグアンドプレイ
○
|ローカルキーオペレーション
○(電源ボタンのみ)
ソフトウェア機能
|オペレーションシステム
webOS 6.1
|CMS(コンテンツ管理システム)
○ (Local Contents Scheduling / Group Manager)
|フェイルオーバー
○
|スクリーンシェア(モバイル画面共有)
○
|モバイルアプリ操作
○
|PBP/PIP
○ (PBP / PIP)
|同期モード
○ (RS232C Sync / Local Network Sync)
|回転
○ (画面回転 / 外部入力回転)
|タイルモード設定
○
|ギャップ軽減再生
○
|設定データ複製
○
|SNMPプロトコル
○
|セットID自動割当
○
|ステータスアラートメール
○
|コントロールマネージャー
○
|3rd Party互換性
Crestron Connected
|ビーコン
○
|省エネ機能
○ (PM Mode / Wake on LAN)
|HDMI-CEC
○
|SIサーバー設定
○
|コンテンツスケジューリング
○
|USBクローニング
○
ソフトウェア互換性
|SuperSign CMS
○
|SuperSign Control / Control+
○
|SuperSign WB
○
|SuperSign Cloud
○
|LG ConnectedCare
○
|webRTC
○
|Pro:Centric Smart
○
映像/音声機能
|ズーム
○
筐体仕様
|壁掛け(VESA Standard)
200×200
|コンフォーマルコーティング
○(パワーボード)
使用環境
|連続動作時間
24時間
|設置向き
縦設置 / 横設置
|対応傾斜角度
○(上15ﾟ下-15ﾟ)
|防水防塵等級
-
|動作温度
0℃～40℃(縦設置時：0℃～35℃)
|動作湿度
10%～80%
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|筐体色
ブラック
|ベゼル幅
上/左/右/下：11.9mm
|本体寸法
725.2×420.1×65.0mm
|梱包時
825×525×135mm
質量（kg）
|本体質量
5.4kg
|梱包時
7.2kg
電源
|消費電力(標準時)
44 W
|消費電力(最大)
85 W
|省電力/スリープ・モード
0.5 W
|電源OFF時
0.5 W
|入力
AC 100V､240/50Hz
付属品
|電源ケーブル
○
|リモコン
○
|リモコン用乾電池
○(×2)
|クイックセットアップガイド
○
|取扱説明書
○
|3.5φミニジャック - D-Sub 9ピン変換
○
安全規格・EMC
|安全
CB / UL
|EMC
FCC Class B/ CE / KC
|Energy Star
○
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