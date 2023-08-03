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LG 21.3 インチ 3MP IPS 診断用モニター
精度
フロントセンサーによる容易なキャリブレーション
効率
5 つのホットキーと照明
快適性
人間工学に基づいたデザイン
精密な画像処理
合理化され効率的なワークフロー
モニター以外の文書確認にも配慮
直接的な操作性
ダウンライト、ウォールライト、プレゼンスセンサー、ライトボックスモード、ピクチャーモードで構成される直感的なコントロールを可能にする 5 つのホットキー。
人間工学に基づいた快適な作業空間
デスク周りをすっきりと
2 つの診断用モニターと PC を接続することによる生産性の高いワークステーション。
人間工学に基づいたデザイン
快適な作業環境を
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20ﾟのチルト(縦角度調整)、に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、左右どちらにも回転するピボット機能に対応。2台接続時にフレーム側を合わせれば継ぎ目の少ない画面配置ができます。
人間工学に基づいたデザインと、ピボット、高さ、傾斜調整機能
全てのスペック
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
DC出力
-
19V, 6.32A
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
120W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
-
-
Qubyx
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
-
-
Qubyx
-
○
-
フレームレスデザイン
-
-
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット
-
機械式電源スイッチ
-
○
-
はめ込み式スタンド
-
○
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時重量[kg]
-
10.5
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
5
-
スタンド装着時重量[kg]
-
7
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
`3:4
-
-
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
1100
-
表示色
-
約10.7億色(10bit)
-
-
-
-
-
色域(標準値)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
-
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1,800:1
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2115×0.2115
-
解像度
-
1536×2048
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
-
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
21.3
-
表面処理
-
アンチグレア
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
アダプター
-
○
-
キャリブレーションレポート
-
○
-
DisplayPortケーブル
-
○
-
DVI-Dケーブル(カラー / 長さ)
-
○
-
D-Sub 15ピンアナログ
-
-
-
HDMIケーブル(カラー / 長さ)
-
-
-
電源コード
-
○
-
USB3.0 アップストリームケーブル
-
○
-
CE
-
○
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
-
○
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
-
○
-
FDA
-
Class II
-
GMP
-
○
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
-
○
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
-
○
-
防水防塵(フロント/フロント以外)
-
-
-
ISO13485
-
○
-
KC (韓国)
-
-
-
KGMP
-
○
-
MFDS
-
○
-
REACH
-
○
-
RoHS
-
○
-
UL (cUL)
-
○
-
耐衝撃性
-
-
-
WEEE
-
○
-
12G-SDI
-
-
-
3G-SDI
-
-
-
コンポーネント(解像度)
-
-
-
コンポジット(解像度)
-
-
-
デイジーチェーン
-
○(3MP / 60Hz)
-
DisplayPort
-
○(入力×2、出力×1)
-
DVI-D
-
×1
-
D-Sub 15ピンアナログ
-
-
-
HDMI
-
-
-
ヘッドホン出力
-
-
-
RS-232C
-
-
-
S-Video
-
-
-
Thunderbolt™
-
-
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
-
USBアップストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
-
自動輝度センサー
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
輝度安定化
-
○
-
色温度
-
6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
-
DICOM準拠
-
○
-
フェールオーバー入力スイッチ
-
-
-
フリッカーセーフ
-
○
-
フォーカスビュー
-
○
-
フロントセンサー
-
○
-
HDR10
-
-
-
HDR10効果
-
-
-
ホットキー
-
○(6ボタン)
-
ハードウェアキャリブレーション
-
○
-
ライティング
-
○
-
ライトボックスモード
-
○
-
病理学モード
-
○
-
PBP
-
-
-
PIP
-
-
-
人感センサー
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
回転、ミラーモード
-
-
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
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