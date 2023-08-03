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LG 21.3 インチ 3MP IPS 診断用モニター

特色

ギャラリー

仕様

サポート

LG 21.3 インチ 3MP IPS 診断用モニター

21HQ513D-B

LG 21.3 インチ 3MP IPS 診断用モニター

正面画像
LG 21.3 インチ 3MP IPS 診断用モニター

21.3 インチ 3MP IPS ディスプレイ

診断レビュー用に最適化されたクリアな画質

精度

21.3 インチ 3MP IPS ディスプレイ
フロントセンサーによる容易なキャリブレーション

効率

フォーカスビュー
5 つのホットキーと照明

快適性

デイジーチェーン
人間工学に基づいたデザイン

精密な画像処理

フロントセンサーによるキャリブレーション

安定した画質を維持

内蔵のフロントセンサーを搭載し、その場でキャリブレーションが可能。別途で測定機器を用意する必要ありません。定期的にキャリブレーションを行うことで、経年的な劣化を防ぎ、表示された医用画像の安定した画質を高精度に維持します。
マルチ解像度モード
マルチ解像度モード

様々な用途に適した表示で

マルチ解像度モードにより、用途に応じてモニターの解像度を2MP/3MPで選択できます。
病理学モード
病理学モード

高精細でより正確な色再現

高精細で正確な色合いが、顕微鏡を直接見たときに近い表示を実現。より正確な診断を行うことができます。

合理化され効率的なワークフロー

人感センサー
人感センサー

節電や情報の保護

一定の時間、人感センサーが動きを検出しなかった場合、自動的に画面をオフにします。節電はもちろん、患者情報など機密データを一定時間でオフにすることで保護します。
フォーカスビュー
フォーカスビュー

焦点を重要な部分に

医用画像の特定の部分をより詳細に確認できるフォーカスビューモードを搭載。 専門家が映像の重要な部分にフォーカスして、より正確で効率的な診断を行うことができます。
ダウンライト＆ウォールライト

モニター以外の文書確認にも配慮

ダウンライトとウォールライトで、暗室での紙文書などモニターを使用しない媒体の確認が可能です。モニターの明るさと周囲の環境に合わせて室内の照明をつけなくても、快適に作業できます。
5つのホットキー

直接的な操作性

5つのホットキーで、映像モードを手早く切り替えることができます。画面のメニューから選択するよりも、 作業中の操作を手軽に切り替えることができるので、メニュー選択によるワークフローの中断を最小限にとどめます。映像モード、画面の解像度、照明の設定を手軽に変更できます。

ダウンライト、ウォールライト、プレゼンスセンサー、ライトボックスモード、ピクチャーモードで構成される直感的なコントロールを可能にする 5 つのホットキー。

人間工学に基づいた快適な作業空間

自動輝度センサー
自動輝度センサー

目の疲れを軽減

自動輝度センサーによって、周囲の環境に応じて画面の明るさを自動的に調整します。環境に合わせて常に適した画面の明るさで表示させることで、目の負担を軽減させます。
デイジーチェーンに対応

デスク周りをすっきりと

DisplayPort出力端子を搭載。2台のモニターをデイジーチェーンで接続できます。また、USB3.0アップストリーム/ダウンストリームをそれぞれ2ポート搭載。ケーブルの付け替えの手間を軽減させ、また、配線がシンプルになり、デスク周りをすっきりとさせます。

2 つの診断用モニターと PC を接続することによる生産性の高いワークステーション。

人間工学に基づいたデザイン

快適な作業環境を

110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20ﾟのチルト(縦角度調整)、に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、左右どちらにも回転するピボット機能に対応。2台接続時にフレーム側を合わせれば継ぎ目の少ない画面配置ができます。

人間工学に基づいたデザインと、ピボット、高さ、傾斜調整機能

icon

ピボット

2 方向

icon

高さ

0～110 mm

icon

傾斜

-5～20°

プリント

全てのスペック

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

DC出力

19V, 6.32A

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

120W

タイプ

外部電源アダプター

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

-

Qubyx

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

-

Qubyx

筐体仕様

フレームレスデザイン

-

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

機械式電源スイッチ

はめ込み式スタンド

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時重量[kg]

10.5

スタンド非装着時重量[kg]

5

スタンド装着時重量[kg]

7

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

`3:4

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

1100

表示色

約10.7億色(10bit)

-

-

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

-

-

コントラスト比(標準値)

1,800:1

画素ピッチ[mm]

0.2115×0.2115

解像度

1536×2048

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

21.3

表面処理

アンチグレア

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

付属品

アダプター

キャリブレーションレポート

DisplayPortケーブル

DVI-Dケーブル(カラー / 長さ)

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMIケーブル(カラー / 長さ)

-

電源コード

USB3.0 アップストリームケーブル

安全規格

CE

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

FDA

Class II

GMP

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

防水防塵(フロント/フロント以外)

-

ISO13485

KC (韓国)

-

KGMP

MFDS

REACH

RoHS

UL (cUL)

耐衝撃性

-

WEEE

接続性

12G-SDI

-

3G-SDI

-

コンポーネント(解像度)

-

コンポジット(解像度)

-

デイジーチェーン

○(3MP / 60Hz)

DisplayPort

○(入力×2、出力×1)

DVI-D

×1

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMI

-

ヘッドホン出力

-

RS-232C

-

S-Video

-

Thunderbolt™

-

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

USBアップストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

機能

自動輝度センサー

ブラックスタビライザー

輝度安定化

色温度

6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM準拠

フェールオーバー入力スイッチ

-

フリッカーセーフ

フォーカスビュー

フロントセンサー

HDR10

-

HDR10効果

-

ホットキー

○(6ボタン)

ハードウェアキャリブレーション

ライティング

ライトボックスモード

病理学モード

PBP

-

PIP

-

人感センサー

ブルーライト低減モード

回転、ミラーモード

-

Smart Energy Saving

Super Resolution+