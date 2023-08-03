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27インチ8MP臨床用モニター

特色

ギャラリー

仕様

サポート

27インチ8MP臨床用モニター

27HJ712C-W

27インチ8MP臨床用モニター

8メガピクセル高精細ディスプレイ

8メガピクセル高精細ディスプレイ

LG臨床レビューモニターの高精細な画質は、手術室の要件を満たします。 27インチIPS 8メガピクセルのディスプレイは、詳細な観察だけでなく、複数のイメージングアプリケーションを表示することによって、作業効率が向上させます。 IPSパネルは、178度の広視野角とともに優れた画質を提供。複数の医療専門家があらゆる角度から見ても、色変化の少ない映像で見ることができます。
正確な色彩描写

正確な色彩描写

10.7億色の表示とsRGB 99％以上に対応し、正確な色再現を実現。350cd/㎡の輝度が、臨床レビューのために優れた画像再現を提供します。
DICOM Part 14 適合

DICOM Part 14 適合

正確な色再現が求められる医用モニターにおいて、特にグレースケールの色調の表現が適切な診断に耐えうるものである必要があります。LG医用モニターは、生産時にあらゆるグレースケールの色調を慎重に測定、調整し、DICOM Part 14に適合させます。

*DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)。
医療分野で使用するモニターのグレースケール色調の特性に適用される規格

Dynamic Syncモード

Dynamic Syncモード

入力ラグを抑えるDynamic Syncモードを搭載。モニターが迅速に信号を受信し、ひずみのない鮮明な画像を表示することができ、よりリアルタイムで正確な情報を得ることができます。

*Dynamic Sync モードは、60Hz 入力ソースでのみ利用できます。

常に安定した明るさで表示2

常に安定した明るさで表示

内蔵したセンサーがモニターのバックライトの明るさを測定し、使用時に安定して一貫した映像を得られるように、長期間使用することで発生する、輝度の変化を自動的に補正します。
フリッカー セーフ

フリッカー セーフ

従来のLEDモニターで発生していた画面のちらつき(フリッカー)を抑え、目の負担を軽減します。ちらつきの少ない画面が医師の視力を保護し、長時間画面の作業による眼精疲労を抑えます。
ブルーライト低減モード

ブルーライト低減モード

ブルーライト低減モードは診察室での使用に適しています。目への負担や生活リズムに影響するとされるブルーライトの発色を抑え、目に優しい色合いで表示します。
プリント

全てのスペック

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

DC出力

19V, 3.42A

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

65W

タイプ

外部電源アダプター

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

Qubyx

-

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

Qubyx

-

筐体仕様

フレームレスデザイン

3辺フレームレスデザイン

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

機械式電源スイッチ

-

はめ込み式スタンド

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時重量[kg]

10.1

スタンド非装着時重量[kg]

4.7

スタンド装着時重量[kg]

6.2

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色(10bit)

-

-

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

-

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

27

表面処理

アンチグレア

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

付属品

アダプター

キャリブレーションレポート

DisplayPortケーブル

DVI-Dケーブル(カラー / 長さ)

-

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMIケーブル(カラー / 長さ)

電源コード

USB3.0 アップストリームケーブル

安全規格

CE

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

FDA

Class I

GMP

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

防水防塵(フロント/フロント以外)

-

ISO13485

KC (韓国)

KGMP

MFDS

REACH

RoHS

UL (cUL)

耐衝撃性

-

WEEE

接続性

12G-SDI

-

3G-SDI

-

コンポーネント(解像度)

-

コンポジット(解像度)

-

デイジーチェーン

-

DisplayPort

×1

DVI-D

-

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

RS-232C

-

S-Video

-

Thunderbolt™

-

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

USBアップストリーム

USB Type-A×1(USB3.0)

機能

自動輝度センサー

-

ブラックスタビライザー

-

輝度安定化

色温度

6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM準拠

フェールオーバー入力スイッチ

-

フリッカーセーフ

フォーカスビュー

-

フロントセンサー

-

HDR10

-

HDR10効果

-

ホットキー

-

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

ライティング

-

ライトボックスモード

-

病理学モード

-

PBP

2PBP

PIP

-

人感センサー

-

ブルーライト低減モード

回転、ミラーモード

-

Smart Energy Saving

Super Resolution+