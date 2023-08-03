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27インチ8MP臨床用モニター
臨床現場に適した画質を提供
一貫性が確保された医用画像
* ACR-AAPM-SIIM二次レビュー輝度ガイドライン：米国放射線学会（ACR）、米国医学物理学会（AAPM）、米国医用画像情報学会（SIIM）が共同で作成した二次レビュー輝度ガイドライン 。
見やすさを向上
全てのスペック
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
DC出力
-
19V, 3.42A
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
65W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
Qubyx
-
-
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
Qubyx
-
-
-
梱包時重量[kg]
-
10.3
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
4.7
-
スタンド装着時重量[kg]
-
7.5
-
フレームレスデザイン
-
3辺フレームレスデザイン
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整 / ピボット
-
機械式電源スイッチ
-
-
-
はめ込み式スタンド
-
○
-
マウント規格
-
100×100
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
-
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
350
-
表示色
-
約10.7億色(10bit)
-
-
-
-
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
-
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
画素ピッチ[mm]
-
0.1554×0.1554
-
解像度
-
3840×2160
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
-
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
表面処理
-
アンチグレア
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
アダプター
-
○
-
キャリブレーションレポート
-
○
-
DisplayPortケーブル
-
○
-
DVI-Dケーブル(カラー / 長さ)
-
-
-
D-Sub 15ピンアナログ
-
-
-
HDMIケーブル(カラー / 長さ)
-
○
-
電源コード
-
○
-
USB3.0 アップストリームケーブル
-
○
-
CE
-
○
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
-
○
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
-
○
-
FDA
-
Class I
-
GMP
-
○
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
-
○
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
-
○
-
防水防塵(フロント/フロント以外)
-
-
-
ISO13485
-
○
-
KC (韓国)
-
○
-
KGMP
-
○
-
MFDS
-
○
-
REACH
-
○
-
RoHS
-
○
-
UL (cUL)
-
○
-
耐衝撃性
-
-
-
WEEE
-
○
-
12G-SDI
-
-
-
3G-SDI
-
-
-
コンポーネント(解像度)
-
-
-
コンポジット(解像度)
-
-
-
デイジーチェーン
-
-
-
DisplayPort
-
×1
-
DVI-D
-
-
-
D-Sub 15ピンアナログ
-
-
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
RS-232C
-
-
-
S-Video
-
-
-
Thunderbolt™
-
-
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
-
USBアップストリーム
-
USB Type-A×1(USB3.0)
-
自動輝度センサー
-
-
-
ブラックスタビライザー
-
-
-
輝度安定化
-
○
-
色温度
-
6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
-
DICOM準拠
-
○
-
フェールオーバー入力スイッチ
-
-
-
フリッカーセーフ
-
○
-
フォーカスビュー
-
-
-
フロントセンサー
-
-
-
HDR10
-
-
-
HDR10効果
-
-
-
ホットキー
-
-
-
ハードウェアキャリブレーション
-
ハードウェアキャリブレーション対応
-
ライティング
-
-
-
ライトボックスモード
-
-
-
病理学モード
-
-
-
PBP
-
2PBP
-
PIP
-
-
-
人感センサー
-
-
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
回転、ミラーモード
-
-
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
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-
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