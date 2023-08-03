About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27インチ8MP臨床用モニター

特色

ギャラリー

仕様

サポート

27インチ8MP臨床用モニター

27HJ713C-B

27インチ8MP臨床用モニター

臨床現場に適した画質を提供

27インチIPS 8MP画面

より正確な映像を提供

27インチ8メガピクセルのIPSパネルは、二次レビュー用として理想的な明るさを提供します。 上下左右178°の広視野角によって、医師や患者により正確な映像を提供します。
より明るく、より正確に
350cd/㎡(標準値)の明るさと sRGB 99%の色再現性

より明るく、より正確に

350cd/㎡(標準値)の明るさとsRGBの色空間を99％再現する正確さによって、より明るく、より鮮やかな色表現と、高精細な映像表示が、優れた画質を提供します。

一貫性が確保された医用画像

医用基準に準拠
DICOM Part 14

医用基準に準拠

X線(レントゲン)、CT、MRIなどの画像用の色域DICOM Part 14 Gammaに対応。グレースケール映像の、より正確な色合いを再現します。 また、ACR-AAPM-SIIMの二次レビュー輝度ガイドライン*に準拠した250cd/㎡の輝度に対応します。

* ACR-AAPM-SIIM二次レビュー輝度ガイドライン：米国放射線学会（ACR）、米国医学物理学会（AAPM）、米国医用画像情報学会（SIIM）が共同で作成した二次レビュー輝度ガイドライン 。

Brightness Stabilization

安定した表示

明るさを安定化させるBrightrness Stabilization機能を実装。常に一定の明るさを維持できます。
センサーが、バックライトの明るさの安定性を測定し、ディスプレイの経年劣化による明るさの変化を自動的に補正します。

見やすさを向上

フリッカーセーフ

目の負担を軽減

フリッカーセーフテクノロジーは、画面のちらつきを制御し、目の疲れを防ぎます。長時間画面を閲覧する医師の目の負担を軽減します。
左右回転ピボット

エルゴノミックデザイン

左右どちらにも回転できるピボット機能を搭載。
プリント

全てのスペック

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

DC出力

19V, 3.42A

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

65W

タイプ

外部電源アダプター

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

Qubyx

-

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

Qubyx

-

外形寸法 / 重量

梱包時重量[kg]

10.3

スタンド非装着時重量[kg]

4.7

スタンド装着時重量[kg]

7.5

筐体仕様

フレームレスデザイン

3辺フレームレスデザイン

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / スイベル調整 / ピボット

機械式電源スイッチ

-

はめ込み式スタンド

マウント規格

100×100

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色(10bit)

-

-

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

-

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

27

表面処理

アンチグレア

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

付属品

アダプター

キャリブレーションレポート

DisplayPortケーブル

DVI-Dケーブル(カラー / 長さ)

-

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMIケーブル(カラー / 長さ)

電源コード

USB3.0 アップストリームケーブル

安全規格

CE

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

FDA

Class I

GMP

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

防水防塵(フロント/フロント以外)

-

ISO13485

KC (韓国)

KGMP

MFDS

REACH

RoHS

UL (cUL)

耐衝撃性

-

WEEE

接続性

12G-SDI

-

3G-SDI

-

コンポーネント(解像度)

-

コンポジット(解像度)

-

デイジーチェーン

-

DisplayPort

×1

DVI-D

-

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

RS-232C

-

S-Video

-

Thunderbolt™

-

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

USBアップストリーム

USB Type-A×1(USB3.0)

機能

自動輝度センサー

-

ブラックスタビライザー

-

輝度安定化

色温度

6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM準拠

フェールオーバー入力スイッチ

-

フリッカーセーフ

フォーカスビュー

-

フロントセンサー

-

HDR10

-

HDR10効果

-

ホットキー

-

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

ライティング

-

ライトボックスモード

-

病理学モード

-

PBP

2PBP

PIP

-

人感センサー

-

ブルーライト低減モード

回転、ミラーモード

-

Smart Energy Saving

Super Resolution+