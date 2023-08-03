27インチ 8MP 手術用モニター

視力基準を満たすように明るさを安定させ調整する様々な機能を実装。経年的な輝度の変化を自動的に補償するセンサーによって、グレースケールのトーンを精密に測定して調節します。グレースケールの高い整合性によって、北米電子機器工業会(NEMA)と英国放射線学会(ACR)によって定められたDICOM Part 14に適合します。