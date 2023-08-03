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31.5インチ8MP診断用モニター

特色

ギャラリー

仕様

サポート

31.5インチ8MP診断用モニター

32HL512D-B

31.5インチ8MP診断用モニター

LG Medical Display

31.5インチ8MP診断用モニター

診断レビュー用に調整された画質

31.5" 8MP IPS Display

あらゆる角度から見ても色変化の少ない画面

LGの手術用モニターは31.5インチの8MP(4K)IPSパネルを採用。視野角は上下178ﾟ/左右178ﾟあらゆる角度から見ても褪色の少ない表示が特長です。正面以外から見た場合でも褪色による誤認のリスクを軽減します。
マルチ解像度モード

さまざまな機器の解像度に対応

診断モニターには、さまざまな種類のデバイスへの接続が不可欠。 Multi Resolution Modeによって、モニターの解像度を調整して、接続されたデバイスに適応させます。
臨床病理学モード

高い色再現性

色再現性を徹底的に追及し、さらに改善された臨床病理学モードを採用。顕微鏡からの映像を高い色再現度で鮮明に配信できます。
自動輝度補正

画質を一定に

自動輝度キャリブレーションを内蔵。より正確な診断を行うために、医用映像、画像をより適切な画質に自動的に変換します。

効率と利便性を高めるために

PBP & Dual Controller

複数の映像を一画面に

Dual ControllerとPBP（Picture By Picture）によって、1つのキーボードやマウス1画面上に表示した複数のデバイスをコントロール。 1つの画面で複数の情報を並行して確認でき、レビューの利便性を高めます。
左右どちらにも回転できるピボット機能を搭載。
エルゴノミックデザイン

快適な表示環境を提供

左右どちらにも回転できるピボット機能を搭載。
プリント

全てのスペック

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

-

Qubyx

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

LG Calibration Studio

-

Qubyx

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

DC出力

19V, 3.42A

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

65W

タイプ

外部電源アダプター

外形寸法 / 重量

梱包時重量[kg]

11.4

スタンド非装着時重量[kg]

5.6

スタンド装着時重量[kg]

7

筐体仕様

フレームレスデザイン

4辺フレームレスデザイン

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

機械式電源スイッチ

-

はめ込み式スタンド

マウント規格

100×100

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

450

表示色

約10.7億色(8bit+FRC)

-

-

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

-

-

コントラスト比(標準値)

1,300:1

画素ピッチ[mm]

0.18159×0.18159

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

31.5

表面処理

アンチグレア

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

付属品

アダプター

キャリブレーションレポート

DisplayPortケーブル

DVI-Dケーブル(カラー / 長さ)

-

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMIケーブル(カラー / 長さ)

電源コード

USB3.0 アップストリームケーブル

-

安全規格

CE

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

FDA

Class II

GMP

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

防水防塵(フロント/フロント以外)

-

ISO13485

KC (韓国)

-

KGMP

MFDS

REACH

RoHS

UL (cUL)

耐衝撃性

-

WEEE

接続性

12G-SDI

-

3G-SDI

-

コンポーネント(解像度)

-

コンポジット(解像度)

-

デイジーチェーン

-

DisplayPort

×2

DVI-D

-

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMI

×1

ヘッドホン出力

-

RS-232C

-

S-Video

-

Thunderbolt™

-

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB2.0)

USBアップストリーム

USB Type-A×1(USB2.0)

機能

自動輝度センサー

-

ブラックスタビライザー

輝度安定化

色温度

6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM準拠

フェールオーバー入力スイッチ

-

フリッカーセーフ

フォーカスビュー

フロントセンサー

-

HDR10

-

HDR10効果

-

ホットキー

-

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

ライティング

-

ライトボックスモード

-

病理学モード

PBP

2PBP

PIP

-

人感センサー

-

ブルーライト低減モード

回転、ミラーモード

-

Smart Energy Saving

Super Resolution+