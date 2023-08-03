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8メガピクセル 外科手術用モニター

特色

ギャラリー

仕様

サポート

8メガピクセル 外科手術用モニター

27HQ710S-W

8メガピクセル 外科手術用モニター

正面画像
27 インチ ミニ LED 付 4K 外科用モニター
直下型1500エリア駆動

27インチ 8MP 手術用モニター

LGの外科手術用モニターは、高精細な画質によって、手術用として必要な機能に対応します。直下型のMini LEDを採用した27インチの8メガピクセル画面は、緻密な映像の表示はもちろん、複数の画像を表示させることで効率を高めます。

※画像はイメージです。 ※あらゆる機能、規格、およびその他の製品仕様は、予告なく変更されることがあります。

直下型エリア駆動 バックライト

バックライトに1500個のMini LEDを採用。ピーク輝度2000cd/㎡もの明るさが可能な1500個のLEDそれぞれが明るさを調整することで、より緻密な明暗表現が可能になり、視認性と確度の高い映像表示を実現しました。

エッジ LED ピクトグラム。

エッジ LED

エッジ with ミニ。

ミニ LED

※画像はイメージです。

sRGB 139% (Area) および DCI-P3 98% (CIE1976)。
sRGB100％/DCI-P3 98% 赤色強化による正確な色彩再現
高精細かつ、高い色再現によって、従来は見えづらかった領域の詳細な観察を可能にします。特に明るい画面において正確な色彩表現は手術に貢献します。また、医療現場の色表現では重要な赤色を特に正確に表現するため、赤の色域が強化されています。

※CIE1976基準。赤エリア含む場合sRGB 135%(標準値100%)、DCI-P3 110.9%(標準値98%) ※画像はイメージです。

防水/防塵

ディスプレイには耐久性が高く、傷がつきにくいマルチコーティングガラスを採用。手術中の飛沫や塵芥からパネルを保護します。前面IP45等級、背面IP32等級の防塵、防水設計によって、液体などの飛散にも対応します。また、フロント面はフラットになっており、拭き取りなどのお手入れも容易です。

フェイルオーバー入力スイッチ

万が一術中にシステムトラブルがあったときでも、スイッチ一つで待機システムに切り替わり、信号が正常に戻ったらメイン映像を復元できます。

※画像はイメージです。

最大 4PBP および PIP

PIP(ピクチャーインピクチャー)と最大4画面のPBP(ピクチャーバイピクチャー)に対応。同時に最大4つの映像ソースを同時に一画面上に表示できるので、よりリアルタイムな監視が可能になります。

反転モードと回転モード

ミラー機能、回転表示機能を搭載。手術室での利便性を向上させるために、最適化された表示環境を提供します。 必要に応じて180度回転または反転画像を選択できます。

※画像はイメージです。

プリント

全てのスペック

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

DC出力

19V, 6.32A

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

120W

タイプ

外部電源アダプター

アプリケーションソフトウェア

Dual Controller

-

LG Calibration Studio

Qubyx

-

筐体仕様

フレームレスデザイン

-

ディスプレイ位置調整

-

機械式電源スイッチ

はめ込み式スタンド

-

マウント規格

200×100、100×100

外形寸法 / 重量

梱包時重量[kg]

11.9

スタンド非装着時重量[kg]

8

スタンド装着時重量[kg]

-

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

800

表示色

約10.7億色(10bit)

-

-

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

-

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

27

表面処理

保護ガラス（1.3t、低反射、指紋防止、光学接着）

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

付属品

アダプター

キャリブレーションレポート

DisplayPortケーブル

DVI-Dケーブル(カラー / 長さ)

-

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMIケーブル(カラー / 長さ)

電源コード

USB3.0 アップストリームケーブル

-

安全規格

CE

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

FDA

Class I

GMP

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

防水防塵(フロント/フロント以外)

IP45/IP32

ISO13485

KC (韓国)

KGMP

MFDS

REACH

RoHS

UL (cUL)

耐衝撃性

IK06

WEEE

接続性

12G-SDI

-

3G-SDI

コンポーネント(解像度)

-

コンポジット(解像度)

-

デイジーチェーン

-

DisplayPort

×2(入力×1 / 出力×1)

DVI-D

×2(入力×1 / 出力×1)

D-Sub 15ピンアナログ

-

HDMI

×1

ヘッドホン出力

-

RS-232C

S-Video

-

Thunderbolt™

-

USBダウンストリーム

USB Type-A×1(USB3.0)

USBアップストリーム

USB Type-A×1(USB3.0)

機能

自動輝度センサー

-

ブラックスタビライザー

輝度安定化

色温度

6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM準拠

フェールオーバー入力スイッチ

フリッカーセーフ

フォーカスビュー

-

フロントセンサー

-

HDR10

HDR10効果

ホットキー

○(2ボタン)

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

ライティング

-

ライトボックスモード

-

病理学モード

-

PBP

2PBP/3PBP/4PBP

PIP

人感センサー

-

ブルーライト低減モード

-

回転、ミラーモード

Smart Energy Saving

Super Resolution+