8メガピクセル 外科手術用モニター

27インチ 8MP 手術用モニター

LGの外科手術用モニターは、高精細な画質によって、手術用として必要な機能に対応します。直下型のMini LEDを採用した27インチの8メガピクセル画面は、緻密な映像の表示はもちろん、複数の画像を表示させることで効率を高めます。