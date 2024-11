全新概念LG PuriCare™自助式无水箱净水机正式登陆大马

LG PuriCare™ 系列的最新成员为消费者提供自动灭菌、简易更换滤芯和定期滤芯配送服务,轻松且便捷

八达岭再也,11日讯— 领先家电制造商马来西亚LG Electronics (LG)今天隆重推出其LG PuriCare™无水箱净水机系列里的LG PuriCare™自助式无水箱净水机。作为品牌进入马来西亚净水机市场的第三个年头,LG Electronics 继续通过创新产品迎合消费者不断变化的特性和需求。

随着大马人正进入流行病阶段,如今消费者将重点需求放在对清洁和纯净水的卫生和便利。随着经济和工作生活的全面复苏,许多人会在安排日程和计划方面会避免不必要的干扰和不便。更不用说对家里的访客,需多加谨慎。这促使LG为大马消费者的净水机日常服务维修提供独一无二的解决方案。LG革命性的‘无水箱’技术预防微生物生长,并且无论在任何温度下,都能保持水是清爽甘甜的。升级后的净水机还具有自动灭菌功能和轻松更换滤芯以及定期滤芯配送上门服务,为“全面自助服务”带来全新体验。此外,它还有惊艳的海军蓝,这是在市场上颜色变化的首创。

LG PuriCare™自助式无水箱净水机的自动灭菌功能可对内部不锈钢管道和出水口进行高温消毒,去除 99.99%的细菌。该系统每周会自动对内部不锈钢管道进行消毒,或可根据消费者需求对其进行手动灭菌。这一系列的操作都只需一个按钮。其四阶段过滤系统可消除水中的微生物、99.99%的诺如病毒(norovirus)和9种重金属,包括汞、铅、砷、镉、铁、铜、铝、锰和锌。

此外,全新的“自助服务”功能为忙碌的消费者带来了巨大的变化;滤芯配送服务 - 每六个月将新的滤芯送到消费者家门口,提供无忧更换滤芯,消费者可以根据自己的行程时间自行更换滤芯,无需等待技术人员登门服务。不但如此,具备简易滤芯更换设计的LG PuriCare™自助式无水箱净水机,在无需使用任何工具的情况下用户只需一扭一拉,即可在几秒钟内更换滤芯。

马来西亚LG电子董事经理崔丁元说:“我们先进的LG PuriCare™自助式无水箱净水机的亮相恰逢LG进入马来西亚净水机市场的第三年。LG PuriCare™品牌在产品服务方面优先考虑客户对便利和自由的需求,我们无时无刻都朝着这个宗旨而努力。因此,LG Electronics致力于通过开创性的产品不断提供创新和尖端技术,以满足消费者的需求和不断变化的特性。”

他补充:“全新推出的LG PuriCare™自助式无水箱净水机疑将响应消费者的需求,为忙碌的消费者提供更多便利、可及性和卫生。”

革新的LG PuriCare™自助式无水箱净水机还备有紫外线灭菌护理,每小时自动消毒或随时选择手动对出水口内部进行消毒。LG ThinQ™让消费者可以通过智能手机随时随地查看净水机状态并设置实时灭菌时间表,而语音指导则逐步引导使用者进行高温灭菌、滤芯更换和功能设定。

LG PuriCare™自助式无水箱净水机配有三种颜色可供选择:海军蓝、银色和白色。从今天开始,消费者可根据以下价格为自己的家配置一架最新的LG PuriCare™自助式无水箱净水机:

型号 颜色 价钱 (RM) 实价 (RM) 月租 (RM) 2年滤芯订阅

(自助式) 2年定期到访* 7年滤芯订阅

(自助式) 5年滤芯订阅

(自助式) 7年定期到访* 5年定期到访* WD516AN 海军蓝 RM3,200 RM4,000 RM60/ 每月 RM90/每月 RM80/

每月 RM110/

每月 银色 白色

*由LG专业技术人员为倾向于上门服务的消费者提供定期到访服务。LG技术人员将每3个月对净水机进行一次产品服务。

欲知更多有关LG PuriCare™自助式无水箱净水机或其他屡获殊荣的产品信息,可浏览 https://www.lg.com/my 或关注其官方Facebook页面 https://www.facebook.com/LGEMalaysia/.

# # #

About LG Electronics, Inc.

LG Electronics is a global innovator in technology and consumer electronics with a presence in almost every country and an international workforce of more than 75,000. LG’s four companies – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions and Business Solutions – combined for global sales of over USD 63 billion in 2021. LG is a leading manufacturer of consumer and commercial products ranging from TVs, home appliances, air solutions, monitors, service robots, automotive components and its premium LG SIGNATURE and intelligent LG ThinQ brands are familiar names world over. Visit www.LGnewsroom.com for the latest news.

For regular updates on LG Electronics Malaysia, head over to:

Media Contacts: