34" LG UltraWide QHD Curved monitor met USB Type-C™
Productinformatieblad

Achteraanzicht van de LG UltraWide Monitor 34WR55QK in matzwarte afwerking, met USB-C, dubbele HDMI, DP-IN en SS USB poorten voor veelzijdige connectiviteit.
LG UltraWide Monitor 34WR55QK in matzwarte afwerking toont productafmetingen, met een meting van 809 mm breedte, 358,9 mm displayhoogte, 458,3 mm tot 568,3 mm totale hoogte en 260 mm diepte.
LG UltraWide Monitor 34WR55QK toont het 21:9 UltraWide™ scherm, dat een uitgebreide werkruimte voor multitasking biedt in vergelijking met 16:9.
LG UltraWide Monitor 34WR55QK met HDR10 en sRGB 99% kleurruimte, toont verbazingwekkende en levendige kleuren.
LG UltraWide Monitor 34WR55QK maakt gebruik van Reader Mode en Flicker Safe technologieën om de ogen te beschermen en langdurig kijkcomfort te bieden.
LG UltraWide Monitor 34WR55QK toont de Picture-by-Picture (PBP) functie, die twee apparaatschermen naast elkaar weergeeft voor een eenvoudige multi-tasking setup.
LG UltraWide Monitor 34WR55QK-B toont eenvoudige connectiviteit: USB Type-C poort levert display, opladen (Charging) en data via één kabel.
De LG UltraWide Monitor 34WR55QK met een 21:9 curved design in een lichte kantooromgeving, toont multitasking met een spreadsheet en video tegelijkertijd.
LG UltraWide Monitor 34WR55QK toont een overzicht van alle meegeleverde onderdelen in de doos, inclusief monitor, standaard, handleiding en USB-C-, HDMI- en DP-kabels.
Belangrijkste functies

  • 34-inch UltraWide™ Full HD
  • sRGB 99% (Typ.) / HDR10
  • 100Hz refresh rate
  • USB Type-C™ with 65W power delivery
  • One Click Stand / Height and Tilt Adjustable Stand
  • Reader Mode / Flicker Safe
LG UltraWide™-monitor.

Comfortabele en heldere kijkervaring

34” WQHD Curved (3440x1440)

sRGB 99% (Typ.) / HDR10

Aansluitingen

USB Type-C™ (PD 65W)

Meerdere poorten

Comfortabel werkstation

Ergonomische standaard

Leesmodus en Flicker Safe

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

21:9 WQHD (3440x1440) Curved (1800R)

Zie meer, doe meer

De UltraWide™ QHD (3440x1440) met 1800R curve en een beeldverhouding van 21:9 is ideaal voor werk, omdat hij verschillende programma's tegelijk kan weergeven.

De animatie toont aan dat er meer content tegelijkertijd op het scherm weergegeven kan worden, dankzij het 21:9 beeldverhouding display.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verduidelijken. Het daadwerkelijke gebruik kan afwijken.

Picture By Picture (PBP)

Eenvoudige multitasking-setup

Met de 34WR55QK kunt u meerdere programma's van twee computers bekijken met de Picture-by-Picture-functie, zodat u het werk efficiënt kunt verwerken.

Met deze monitor kunt u meerdere beelden van twee computers bekijken met de Picture-by-Picture-functie, zodat u het werk efficiënt kunt verwerken.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Het kan worden aangesloten via de HDMI-kabel en DisplayPort-kabel.

*DisplayPort-kabel is NIET bij het pakket inbegrepen.

LG Switch-app

Schakel snel

De LG Switch-app helpt je om de monitor optimaal af te stemmen op je werk en leven. Je kunt het scherm eenvoudig opdelen in maximaal 6 secties, het thema aanpassen of zelfs een videobelplatform starten met een toegewezen sneltoets.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u naar 34WR55QK in het ondersteuningsmenu van LG.com.

HDR10 met sRGB 99% (standaard)

Zie fantastische kleuren

HDR-technologie wordt nu toegepast op verschillende soorten content. Deze monitor is compatibel met de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range), gebaseerd op het sRGB-kleurengamma van 99%, en ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus. Dit stelt gebruikers in staat om te genieten van de levendige kleuren en details van de content.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het daadwerkelijke gebruik kan afwijken.
*Helderheid: 400 nits (standaard), kleurengamma: sRGB 99% (standaard).

USB Type-C™

Eenvoudige bediening en connectiviteit

USB Type-C™-poorten maken weergave, gegevensoverdracht en opladen van aangesloten apparaten mogelijk (tot 65W), waardoor ondersteuning voor uw laptop allemaal tegelijkertijd mogelijk is via één enkele kabel.

Eenvoudige bediening en connectiviteit via USB Type-C™-poorten.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Voor een goede werking is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort op de monitor aan te sluiten.

*De functies werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.

Meerdere poorten

Sluit elk apparaat aan

Deze monitor biedt USB Type-C™, DisplayPort, HDMI en USB (Downstream3.0) die compatibel zijn met bestaande apparaten voor een soepele weergave en hardware-connectiviteit met koptelefoonuitgang.

*De USB Type-C™- en HDMI-kabel zijn inbegrepen in het pakket (DisplayPort-kabel is NIET inbegrepen).

  • USB Type-C-pictogram.

    USB Type-C™

  • USB-downstream-pictogram.

    USB Type-C-pictogram.

  • HDMI-pictogram.

    2 x HDMI

  • DisplayPort-pictogram.

    DisplayPort

*De USB Type-C™- en HDMI-kabel zijn inbegrepen in het pakket (DisplayPort-kabel is NIET inbegrepen).

Ergonomisch ontwerp

Gemakkelijk en comfortabel

Bereik een optimale positionering met de ergonomische standaard: eenvoudige instelling met één klik en eenvoudig de hoogte en kanteling aanpassen voor uw ideale kijkervaring.

3-zijdig vrijwel randloos pictogram.

3-zijdig vrijwel randloos

Eén klik op stand-pictogram.

One Click Stand

Hoogtepictogram

Hoogte (110 mm)

Kantelpictogram

Kantelen (-5~20˚)

Afbeelding van de driezijdige, vrijwel randloze, stand-, hoogte- en kantelweergave met één klik van de monitoren.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Bescherm uw ogen

Leesmodus

Leesmodus past de kleurtemperatuur past de kleurtemperatuur en helderheid aan om oogvermoeidheid te verminderen en comfortabel documenten te lezen op een monitor.

Flicker Safe

Flicker Safe vermindert onzichtbare flikkeringen op het scherm, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken.Flicker Safe vermindert onzichtbare flikkeringen op het scherm, waardoor de ogen minder snel vermoeid raken.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden die de gebruiker gebruikt.

Samenvatting

AFMETINGEN

34WR55QK-B-B

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    34

  • Display - Resolutie

    3440 x 1440

  • Display - Panel Type

    VA

  • Display - Aspect Ratio

    21:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Ronding

    1800R

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Display - Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Tilt/Height

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    34

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Panel Type

    VA

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    3440 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    231.8 (per one triad) X 231.8 um

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Contrast Ratio (Typ.)

    3000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ronding

    1800R

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    1500:1

  • Maat (cm)

    86.42cm

VERBINDING

  • Audio In

    -

  • D-Sub

    -

  • Ingebouwde KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Headphone out

    65W

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Line out

    -

  • Mic In

    -

  • USB Downstream Port

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    -

  • USB-C (Data overdracht)

    JA

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

KENMERKEN

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    -

  • Auto Helderheid

    -

  • Color Weakness

    JA

  • Smart Energy Saving

    JA

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    2PBP

  • Flicker Safe

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • HW Calibration

    -

  • Dynamic Action Sync

    JA

  • Zwart stabilizatie

    JA

  • Crosshair

    -

  • Reader Mode

    JA

  • FPS Counter

    -

  • VRR

    -

  • Super Resolution+

    JA

  • Dolby Vision™

    -

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED Technology

    -

  • Nano IPS™ Technology

    -

  • Advanced True Wide Pol.

    -

  • OverClocking

    -

  • User Defined Key

    -

  • Auto Input Switch

    JA

  • Camera

    -

  • Microfoon

    -

  • HDR Effect

    JA

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

AUDIO

  • Maxx Audio

    -

  • Rich Bass

    -

  • Speaker

    -

  • Bluetooth Verbinding

    -

  • DTS Headphone:X

    -

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    986 x 524 x 212

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    809 X 568.3 X 260 mm(Up) 809 X 458.3 X 260 mm(Down)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Gewicht in doos [kg]

    10.3kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    6.9kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5kg

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y24

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode)

    38.4W

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    31W

  • Power Consumption (On-Mode) (KR)

    35.3W

ACCESSOIRES

  • Display Port

    -

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

  • LG UltraGear™ Control Center

    -

  • LG UltraGear™ Studio

    -

INFORMATIE OVER NALEVING

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

FAQ

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ultrabrede monitor?

1. Meer schermruimte

Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.

 

 

2. Ideaal voor video en design

De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.

 

3. Meer immersie in gaming

Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.

 

4. Geoptimaliseerd voor content

Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.

Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van een ultrabrede monitor?

LG UltraWide monitors zijn dé aanrader voor iedereen die alles uit een breed scherm wil halen.

 

Perfect voor multitaskers die met meerdere vensters tegelijk werken, video-editors en designers die lange tijdlijnen en tools naast elkaar willen zien, developers die code en previews willen combineren, en traders of data-analisten die real-time grafieken en data in één oogopslag willen monitoren.

Ook gamers en filmliefhebbers komen aan hun trekken met een meeslepende ervaring voor games en films.

 

Kortom: LG UltraWide monitors zijn de ultieme keuze voor wie productiviteit én immersie belangrijk vindt.

Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?

OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, ideaal voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.

 

IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, zodat beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Perfect voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.

 

 

VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.

Ga voor meer technische documentatie en bronnen naar het LG B2B Partnerportaal.

