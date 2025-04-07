34" LG UltraWide QHD Curved monitor met USB Type-C™

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Comfortabele en heldere kijkervaring
34” WQHD Curved (3440x1440)
sRGB 99% (Typ.) / HDR10
Aansluitingen
USB Type-C™ (PD 65W)
Meerdere poorten
Comfortabel werkstation
Ergonomische standaard
Leesmodus en Flicker Safe
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
21:9 WQHD (3440x1440) Curved (1800R)
Zie meer, doe meer
De UltraWide™ QHD (3440x1440) met 1800R curve en een beeldverhouding van 21:9 is ideaal voor werk, omdat hij verschillende programma's tegelijk kan weergeven.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verduidelijken. Het daadwerkelijke gebruik kan afwijken.
Picture By Picture (PBP)
Eenvoudige multitasking-setup
Met de 34WR55QK kunt u meerdere programma's van twee computers bekijken met de Picture-by-Picture-functie, zodat u het werk efficiënt kunt verwerken.
Met deze monitor kunt u meerdere beelden van twee computers bekijken met de Picture-by-Picture-functie, zodat u het werk efficiënt kunt verwerken.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Het kan worden aangesloten via de HDMI-kabel en DisplayPort-kabel.
*DisplayPort-kabel is NIET bij het pakket inbegrepen.
LG Switch-app
Schakel snel
De LG Switch-app helpt je om de monitor optimaal af te stemmen op je werk en leven. Je kunt het scherm eenvoudig opdelen in maximaal 6 secties, het thema aanpassen of zelfs een videobelplatform starten met een toegewezen sneltoets.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u naar 34WR55QK in het ondersteuningsmenu van LG.com.
HDR10 met sRGB 99% (standaard)
Zie fantastische kleuren
HDR-technologie wordt nu toegepast op verschillende soorten content. Deze monitor is compatibel met de industriestandaard HDR10 (High Dynamic Range), gebaseerd op het sRGB-kleurengamma van 99%, en ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus. Dit stelt gebruikers in staat om te genieten van de levendige kleuren en details van de content.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het daadwerkelijke gebruik kan afwijken.
*Helderheid: 400 nits (standaard), kleurengamma: sRGB 99% (standaard).
USB Type-C™
Eenvoudige bediening en connectiviteit
USB Type-C™-poorten maken weergave, gegevensoverdracht en opladen van aangesloten apparaten mogelijk (tot 65W), waardoor ondersteuning voor uw laptop allemaal tegelijkertijd mogelijk is via één enkele kabel.
Eenvoudige bediening en connectiviteit via USB Type-C™-poorten.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Voor een goede werking is de meegeleverde USB Type-C™-kabel nodig om de USB Type-C™-poort op de monitor aan te sluiten.
*De functies werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de pc die de gebruiker gebruikt.
Meerdere poorten
Sluit elk apparaat aan
Deze monitor biedt USB Type-C™, DisplayPort, HDMI en USB (Downstream3.0) die compatibel zijn met bestaande apparaten voor een soepele weergave en hardware-connectiviteit met koptelefoonuitgang.
*De USB Type-C™- en HDMI-kabel zijn inbegrepen in het pakket (DisplayPort-kabel is NIET inbegrepen).
*De USB Type-C™- en HDMI-kabel zijn inbegrepen in het pakket (DisplayPort-kabel is NIET inbegrepen).
Ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk en comfortabel
Bereik een optimale positionering met de ergonomische standaard: eenvoudige instelling met één klik en eenvoudig de hoogte en kanteling aanpassen voor uw ideale kijkervaring.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Bescherm uw ogen
Leesmodus
Leesmodus past de kleurtemperatuur past de kleurtemperatuur en helderheid aan om oogvermoeidheid te verminderen en comfortabel documenten te lezen op een monitor.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de functies te verbeteren. Het kan afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden die de gebruiker gebruikt.
Samenvatting
AFMETINGEN
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
34
Display - Resolutie
3440 x 1440
Display - Panel Type
VA
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Ronding
1800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Tilt/Height
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
VA
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
231.8 (per one triad) X 231.8 um
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
3000:1
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ronding
1800R
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Brightness (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1500:1
Maat (cm)
86.42cm
VERBINDING
Audio In
-
D-Sub
-
Ingebouwde KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP Version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
JA(1ea)
Headphone out
65W
LAN (RJ-45)
-
Line out
-
Mic In
-
USB Downstream Port
JA(2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
-
USB-C (Data overdracht)
JA
USB-C (Power Delivery)
65W
KENMERKEN
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
-
Auto Helderheid
-
Color Weakness
JA
Smart Energy Saving
JA
Kleur gekalibreerd in Fabriek
JA
PIP
-
PBP
2PBP
Flicker Safe
JA
NVIDIA G-Sync™
-
HW Calibration
-
Dynamic Action Sync
JA
Zwart stabilizatie
JA
Crosshair
-
Reader Mode
JA
FPS Counter
-
VRR
-
Super Resolution+
JA
Dolby Vision™
-
VESA DisplayHDR™
-
Mini-LED Technology
-
Nano IPS™ Technology
-
Advanced True Wide Pol.
-
OverClocking
-
User Defined Key
-
Auto Input Switch
JA
Camera
-
Microfoon
-
HDR Effect
JA
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Tilt/Height
Wall Mountable [mm]
100 x 100
AUDIO
Maxx Audio
-
Rich Bass
-
Speaker
-
Bluetooth Verbinding
-
DTS Headphone:X
-
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
986 x 524 x 212
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
809 X 568.3 X 260 mm(Up) 809 X 458.3 X 260 mm(Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
Gewicht in doos [kg]
10.3kg
Gewicht met Stand [kg]
6.9kg
Gewicht zonder Stand [kg]
5kg
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y24
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
38.4W
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
31W
Power Consumption (On-Mode) (KR)
35.3W
ACCESSOIRES
Display Port
-
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA
Thunderbolt
-
USB-C
JA
SW APPLICATIE
Dual Controller
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
LG UltraGear™ Control Center
-
LG UltraGear™ Studio
-
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
FAQ
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een ultrabrede monitor?
1. Meer schermruimte
Met een LG UltraWide monitor met een 21:9 of 32:9 beeldverhouding zie je meer content tegelijk. Je werkt comfortabel met meerdere vensters naast elkaar—Excel, documenten en browsers—zonder ruimte tekort te komen. Perfect voor multitasking.
2. Ideaal voor video en design
De extra brede werkruimte en hoge kleurnauwkeurigheid maken het ideaal voor het bewerken van lange videotijdlijnen of gedetailleerde designprojecten.
3. Meer immersie in gaming
Een breder gezichtsveld geeft je voordeel in racing, FPS en strategie-games. Sommige modellen hebben ook hoge framerates en een curved design voor nog meer immersie.
4. Geoptimaliseerd voor content
Geniet van films in 21:9 zonder zwarte balken, volledig scherm voor een echte bioscoopervaring. Ook perfect voor streaming op platforms zoals Netflix en YouTube.
Wie zou er vooral baat hebben bij het gebruik van een ultrabrede monitor?
LG UltraWide monitors zijn dé aanrader voor iedereen die alles uit een breed scherm wil halen.
Perfect voor multitaskers die met meerdere vensters tegelijk werken, video-editors en designers die lange tijdlijnen en tools naast elkaar willen zien, developers die code en previews willen combineren, en traders of data-analisten die real-time grafieken en data in één oogopslag willen monitoren.
Ook gamers en filmliefhebbers komen aan hun trekken met een meeslepende ervaring voor games en films.
Kortom: LG UltraWide monitors zijn de ultieme keuze voor wie productiviteit én immersie belangrijk vindt.
Wat zijn de verschillen tussen OLED-, IPS- en VA-panelen?
OLED-panelen geven zelf licht op pixelniveau, waardoor je bijna perfecte zwarttinten, uitzonderlijk contrast en levendige kleuren krijgt. Ze bieden ook extreem snelle responstijden, ideaal voor high-end gaming monitors, premium tv’s en professionele video-editing.
IPS-panelen staan bekend om hun nauwkeurige kleurweergave en brede kijkhoeken, zodat beelden vanuit verschillende posities helder blijven. Perfect voor kantoorwerk, design en gaming. Hun uitstekende kleurprecisie is vooral aantrekkelijk voor gamers die visuals willen ervaren zoals de developers het bedoeld hebben.
VA-panelen hebben de hoogste contrastverhouding van alle LCD-types en zorgen voor een meeslepende ervaring bij het kijken van films en video’s. Hoewel ze niet zo snel zijn als TN-panelen, bieden ze prestaties die bijna vergelijkbaar zijn.
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
