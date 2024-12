Laten we eerlijk zijn: de winter kan koud, grijs en troosteloos zijn. Gelukkig staan de feestdagen voor de deur, waar we allemaal vrolijk van worden – en dan hebben we het nog niet eens gehad over al het heerlijke eten! Rob Morris ontwikkelde speciaal voor LG een bijzonder feestdagenrecept: deze polentacake met honing, granaatappel en pistache met sinaasappelsiroop en roomkaasglazuur brengt je feestelijke kleuren en uitgesproken smaken en geeft een mediterrane twist aan een heerlijk kerstrecept.

Granaatappel, pistachenoten, Griekse yoghurt, sinaasappel, rozemarijn! Buiten is het winter, maar binnen wordt het op deze manier zomer!

Het beslag voor deze cake is gebaseerd op een traditioneel Italiaans ingrediënt: polenta. Polenta wordt gemaakt van maïs en wordt al honderden jaren in Italië gegeten, al sinds Christopher Columbus voor het eerst mais meebracht uit Amerika. Het is makkelijk te verbouwen en een gemakkelijke bron van voedingstoffen. Het werd vaak beschouwd als cucina povera, of boerenvoer: eenvoudig, rustiek en stevig. Vandaag de dag is de cucina povera (en polenta) over de hele wereld enorm populair geworden. Polenta kan in cakes worden gebruikt om het meel, of een gedeelte hiervan, te vervangen, waardoor het glutengehalte omlaag gaat. Het zorgt voor een smeuïge en volle cake. Combineer dit met de geur van rozen en de heldere citrus van de sinaasappel en je hebt een hemels gerecht – wie kan daar nou nee tegen zeggen?

Zodra je deze polentacake op de tafel zet, zullen je vrienden en familie onder de indruk zijn van je bakvaardigheden (ze hoeven niet te weten hoe gemakkelijk het was met de NeoChef). En ja, we weten allemaal wat voor gekkenhuis het in de keuken kan zijn, wanneer je een uitgebreid kerstdiner maakt voor de feestdagen – helemaal wanneer je meer dan een kok in de keuken hebt en iedereen vecht voor wat ruimte in de oven. Gelukkig is de LG NeoChef™ een efficiënte, compacte premium magnetronoven die niet veel ruimte inneemt maar veel ruimte aan de binnenkant heeft. Je hebt genoeg ruimte voor de cake en je bespaart tijd. De convectieoven verwarmt de cake tot deze perfect gebakken is geeft een heerlijke gouden afwerking aan de bovenkant. Laat de anderen maar zweten en zich zorgen maken over hun gerechten.