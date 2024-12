Lagere stomerijkosten

De TrueSteam™ functionaliteit van de LG TWINWash™ wasmachine is perfect geschikt voor als je jouw warmere kleding voor gebruik in de koudere maanden wil wassen. In plaats van regelmatig naar de stomerij te gaan, is de modus Steam Wash zeer goed in staat om je sweaters, sjaals, mutsen en winterjassen te wassen. TrueSteam™ doet exact wat het zegt, het gebruikt stoom van 100% puur water, waardoor het zachter voor jouw kleding is. Dit in tegenstelling tot de chemische reiniging bij uw stomerij.

Zeg maar dag tegen wasverzachter

Naast het verwijderen van allergenen en de zorg voor je wollen kleding laat het wassen met stoom jouw kleding ook superzacht aanvoelen. De TrueSteam™ functie beschikt over twee modi: een daarvan is de SteamSoftener™, die, zoals de naam al aangeeft, jouw kleding zacht maakt zonder wasverzachter te gebruiken. Dat scheelt alweer in de kosten.