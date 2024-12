CES 2020: Oprolbaar krijgt een andere dimensie

Een CES 2020 kunstwerk

Wanneer je jouw absolute droom-tv voorstelt, heeft deze zeker op zijn minst enkele eigenschappen gemeen met LG's oprolbare tv-opstelling. Het nieuwste Rollable TV-concept van LG is te zien in het Convention Center in Vegas en is een nieuwe stap in de richting van het gebruik van de flexibele kracht van OLED. Bij 65 inch rolt de tv naar beneden wanneer gewenst, en omhoog wanneer deze niet in gebruik is, bijna als een projectorscherm maar met onvergelijkbare technologie. Het is voorlopig alleen maar een concept, terwijl de LG SIGNATURE OLED TV R veel dichter bij de aankoop klaar is voor consumenten. En de functies zijn net zo opwindend als het kijken naar de technologie zelf in actie.

U kunt de beeldverhouding aanpassen voor specifieke bioscoopervaringen, met de opties Volledige weergave, Lijnweergave en Nulweergave. Met volledig zicht kunt u de volledige mate van contrast, diepte en realisme zien die standaard is bij alle LG-tv's. Je kunt ook ondersteuning krijgen van Amazon Alexa en zelfs met Apple AirPlay 2 en HomeKit. Lijnweergave toont ondertussen dingen als de tijd, stemming, muziekselecties en zelfs de framemodus die uw favoriete foto's toont. Of je kunt de tv helemaal in de doos laten rollen en vergeten dat deze zelfs bestaat met Zero View.

Tijdens de CES-tentoonstelling stonden oprolbare tv's opgesteld voor een show die hun technische spieren verbond en een ernstige wow-factor teweegbracht. In de typische LG SIGNATURE-vorm was het thema hoogwaardige kunst en minimalistische beelden, waarbij de tv's voor je ogen veranderden.