We gaan naar de bioscoop voor meer dan alleen een avondje uit. Als een echte filmliefhebber hou je van de magie van de films zelf: Lekker comfortabel plaatsnemen, achteroverleunen in een verduisterde bioscoop en helemaal meegevoerd worden in een geheel nieuw universum van beelden en geluiden die meester-filmmakers met veel aandacht hebben gecreëerd.

Maar wat als we je vertellen dat bioscoopkwaliteit beeld en geluid nu ook in jouw woonkamer beschikbaar is? Wat als we je vertellen dat we geselecteerde LG TV’s hebben uitgerust met Dolby Atmos sound bars en Dolby Vision? Je zou wellicht behoorlijk enthousiast worden. En dat hoort ook zo, want wij zijn dat ook.

Het moment is aangebroken om te investeren in verduisterende gordijnen, je sofa te upgraden en een grote voorraad popcorn in te slaan. Je kunt nu genieten van filmavonden thuis met LG TV samen met je dates, vrienden en familie.





Zie en ervaar elk detail

Ben je klaar voor wat technische specificaties? Dolby Vision is een gloednieuw High Dynamic Range (HDR)-formaat, een codeersysteem met een ongelooflijk scala aan subtiele kleuren (12-bits kleurdiepte om precies te zijn). Dit zorgt voor helderder licht en donkerder donker. Nu zie je ook nuance in de meest subtiele schaduwen.

Vervolgens koppelen we dit aan het Dolby Atmos-systeem, dat enkele jaren geleden alleen in topbioscopen beschikbaar was. Dolby Atmos is een surroundgeluidssysteem dat je 360° surround-sound geluid laat beleven.

Ter vergelijking: Huidige surround-sound systemen werken met vijf tot zeven geluidskanalen. Deze bevinden zich vóór, achter en naast je. Dolby Atmos daarentegen, biedt je een volledige 3D-geluid ervaring. Dit betekent ook van bovenaf. Dolby Atmos heeft nauwkeurigere controle over ieder individueel geluid, dat luider, stiller, meer verspreid en meer gericht kan worden weergegeven. Met andere woorden, een helikopter die opstijgt, een gevechtsscène of een druk restaurant; het klinkt allemaal alsof je er midden in zit. De film komt tot leven in jouw woonkamer.

In wezen creëert Dolby Atmos een luchtbel in je woonkamer waar alle actie in zit, zelfs als je aan het uiteinde van de bank of in de hoek van de kamer zit.