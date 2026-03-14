Cassette ideal para espacios interiores

El LG Round Cassette es la cima del diseño y la distribución uniforme. Su forma circular elimina las "zonas muertas" típicas de los equipos cuadrados.

En Cooling (Refrigeración):

Enfriamiento 30% más rápido: Gracias a sus Crystal Vanes, el flujo de aire no encuentra obstáculos físicos, permitiendo que la brisa se propague de forma natural y rápida.

Adiós al "Choque Térmico": Ideal para lugares con techos de altura estándar (hasta 3.2m). Su descarga horizontal evita que el aire frío caiga directamente sobre los usuarios, creando una sensación de frescura envolvente.

En Heating (Calefacción):

Distribución Perimetral: El aire caliente se distribuye en 360°, lo que ayuda a calentar las paredes y superficies del recinto de manera homogénea, evitando rincones gélidos en invierno.

¿Cuándo usarlo?

En espacios de lujo, cafeterías o tiendas minoristas donde la estética es innegociable.

Cuando el equipo debe quedar expuesto (sin cielo falso), ya que su diseño oculta tuberías y conexiones en un solo punto para un acabado limpio.