Climatización inteligente: cómo el Multi V i de LG transforma confort y ahorro

El nuevo Multi V i de LG: revolución inteligente en climatización con IA
En un mundo cada vez más conectado e inteligente, la tecnología basada en IA (inteligencia artificial) ya no es cosa de ciencia ficción: está transformando cada aspecto de nuestra vida. En el sector HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), LG introduce el Multi V i, un sistema VRF (Variable Refrigerant Flow) que incorpora funciones inteligentes para optimizar energía, confort, mantenimiento y rendimiento.
Veamos en detalle cómo esta solución marca una diferencia real.
1. IA Smart Care: el sistema que aprende de tu espacio
Una de las grandes promesas del Multi V i es su capacidad de aprendizaje espacial. A través de sensores y algoritmos, el sistema puede:
- Distinguir cuántas personas están en un área determinada.
- Detectar variaciones de humedad, temperatura interior y exterior.
- Identificar zonas ocupadas vs. desocupadas, para dirigir el flujo de aire sólo a donde se necesita.
Gracias a esto, se logra una mejora energética de hasta 24,7 % en condiciones de prueba interna (modelo 24 HP) según estándares KS (KS B ISO 15042:2006).
Además, al evitar climatizar espacios vacíos, se reduce el gasto innecesario.
2. IA Energy Management: control inteligente del consumo
Más allá de ajustar la operación automáticamente, el Multi V i permite establecer objetivos de consumo energético. Desde una interfaz (local o remota), el usuario puede indicar un límite o meta, y el sistema adaptará sus operaciones para mantenerse dentro de esos parámetros sin sacrificar el confort esencial.
Este tipo de función es muy valiosa en escenarios donde los costos de energía fluctúan, o donde hay políticas internas o regulaciones que incentiven eficiencia energética.
3 . Control de ruido: más confort para todos
El sistema incluye una función llamada Noise Target Control, que permite al usuario especificar un límite de ruido para la unidad exterior — entre 50 y 70 decibeles (con opciones como 50, 55, 60, 65 y 70 dB).
Esto es especialmente útil en edificios residenciales, hoteles u oficinas ubicadas en zonas densas, donde los equipos exteriores pueden afectar la experiencia audible del entorno.
4. Climatización inteligente basada en el clima externo
Una de las innovaciones más interesantes del Multi V i es su integración con datos meteorológicos externos:
- Precalentamiento automático: antes de que el ambiente interior se enfríe, el sistema empieza a calentar para mantener comodidad inmediata.
- Autolimpieza / remoción de nieve: evita acumulaciones, congelamientos o bloqueos en exteriores mediante rutinas activadas según condiciones climatológicas.
- Este mecanismo se conecta al servicio de pronósticos (por ejemplo a través del servidor ThinQ y la aplicación AccuWeather) para prever condiciones críticas.
Así, el equipo actúa con previsión, no solo reacción.
5. Rendimiento sobresaliente bajo condiciones extremas
LG ha fortalecido el diseño de sus unidades externas e internas para asegurar un desempeño confiable incluso en climas severos:
- En modo de enfriamiento, puede operar a plena capacidad hasta 43 °C exteriores.
- En modo calefacción, capaz de funcionar con plena capacidad cuando la temperatura exterior desciende hasta –10 °C (o inclusive valores más bajos en condiciones específicas).
- En comparación con su antecesor, el Multi V 5, el Multi V i mejora la eficiencia energética en aproximadamente 15 % en ciertos modelos RPUW vs ARUM.
- Su diseño con ventilador biomimético y caminos de aire optimizados ayuda a reducir el consumo del motor del ventilador.
Este desempeño robusto brinda confianza incluso en zonas con climas extremos o con grandes variaciones térmicas.
6. IA Smart Up: mejoras, diagnósticos y ajustes automáticos
Más que solo un equipo de climatización, el Multi V i está pensado para evolucionar con el tiempo:
- Auto Tuning: automatiza ajustes del compresor y motor durante la instalación o tras reemplazos, acortando tiempos y minimizando errores manuales.
- Remote Upgrade: actualiza el software del sistema de forma remota, sin necesidad de una visita técnica para instalar mejoras.
- IA Smart Diagnosis: analiza el estado del sistema, genera reportes fáciles de interpretar y ayuda a reducir los tiempos de servicio.
En conjunto, estas funciones convierten al equipo en un sistema “vivo” que puede adaptarse, diagnosticarse y mejorarse sin intervención constante.
7. Beneficios clave del Multi V i
Beneficio
Qué aporta
Ahorro energético real
Al optimizar operaciones según ocupación y clima, sin climatizar espacios vacíos
Confort adaptado
Control de ruido, climatización predictiva y ajustes automáticos
Menor mantenimiento
Diagnóstico inteligente, actualizaciones remotas y calibración automática
Rendimiento en todo clima
Funciona eficazmente en rangos de temperatura extremos
Adaptabilidad futura
Puede evolucionar mediante actualizaciones sin cambiar hardware
8. Cómo aplicarlo en distintos escenarios
Este tipo de solución tiene potencial en múltiples entornos:
- Edificios de oficinas: maximizar eficiencia al ajustar zonas según ocupación real.
- Hoteles y residencias: controlar ruido y confort mientras se reduce consumo.
- Centros educativos: climatizar aulas solo cuando están ocupadas y prevenir picos de demanda.
- Centros comerciales: gestionar grandes volúmenes y variabilidad de carga térmica.
En cada caso, la clave es hacer un diseño inicial adecuado (distribución de unidades, sensores, rutas de aire) para que la IA pueda construir un “mapa” real de operación.
