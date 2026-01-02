

La línea DUALCOOL AI Air representa la nueva generación en confort doméstico. Equipados con inteligencia artificial, estos equipos ajustan automáticamente el flujo de aire y la operación según la temperatura interior detectada, lo que garantiza un confort ideal con eficiencia energética inteligente. El sistema AI Air verifica la condición del ambiente para modular el rendimiento, brindando siempre una climatización personalizada. Además, gracias a la conectividad con LG ThinQ™, puedes controlar tu aire acondicionado desde cualquier lugar, con comandos de voz y monitoreo del consumo energético desde tu smartphone. Este enfoque inteligente facilita la gestión del aire y mejora la experiencia de uso en el día a día.