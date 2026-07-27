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Innovación y Liderazgo: LG Electronics se corona como la marca #1 de aires acondicionados en la región
En un mercado global cada vez más competitivo y consciente del consumo energético, LG Electronics ha vuelto a demostrar por qué es el referente absoluto en climatización para el hogar. La prestigiosa firma global de investigación y análisis de datos, Euromonitor International, ratificó a la compañía surcoreana como la marca número uno en ventas de aires acondicionados residenciales en América Latina.
Este hito no es un hecho aislado. Los datos oficiales revelan que LG ha mantenido este liderazgo regional por una década completa (2015-2024), consolidando una hegemonía basada en la confianza del consumidor, la eficiencia tecnológica y una fuerte apuesta por la sustentabilidad.
Un crecimiento impulsado por la innovación
El reconocimiento de Euromonitor llega en un momento de notable expansión para el gigante tecnológico. Durante el último año reportado, las ventas de sistemas de aire acondicionado residencial (RAC) de LG experimentaron un crecimiento del 30% en Latinoamérica en comparación con el periodo anterior.
Este éxito comercial se apoya en mercados clave como Brasil, donde los volúmenes anuales de venta se han triplicado desde el inicio de esta serie histórica, impulsados por la sustitución de tecnologías antiguas por equipos eficientes.
Las claves del éxito: Tecnología Dual Inverter e Inteligencia Artificial
La posición de honor otorgada a LG no se debe únicamente al volumen de distribución, sino a la transformación que la marca ha llevado a los hogares. El núcleo de este liderazgo radica en dos pilares tecnológicos fundamentales:
1. Tecnología DUAL Inverter Compressor™: A diferencia de los compresores convencionales que se encienden y apagan constantemente, los sistemas de LG ajustan su velocidad de manera continua. Esto se traduce en un enfriamiento hasta un 40% más rápido y un ahorro de energía drástico que impacta directamente en el bolsillo de los usuarios.
2. Ecosistema con Inteligencia Artificial: Las nuevas generaciones de producto, como las líneas DUALCOOL AI Air y ARTCOOL AI Air, integran sensores avanzados. Estos equipos analizan las condiciones ambientales de la habitación y los hábitos de uso para ajustar la temperatura, el flujo de aire y la velocidad de forma autónoma, optimizando aún más el consumo eléctrico.
Diseño galardonado y compromiso a futuro
El liderazgo en ingeniería viene acompañado de la estética. Modelos insignia de la marca no solo han ganado la preferencia del público según los informes de Euromonitor, sino que también han sido laureados por los comités de diseño más exigentes del planeta, obteniendo galardones como el Red Dot Design Award y el iF Design Award.
A través de su división de soluciones de aire acondicionado (Eco Solution Company), LG Electronics reafirma su compromiso de continuar desarrollando tecnologías HVAC digitalizadas y limpias. El objetivo de la marca es claro: seguir ofreciendo el máximo confort interior mientras reduce activamente la huella de carbono en los hogares latinoamericanos.
Con una década en la cima, el veredicto de los expertos y la respuesta del mercado dejan claro que, cuando se trata de frescura, eficiencia y futuro, LG sigue siendo la opción indiscutible en los hogares de la región.