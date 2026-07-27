El reconocimiento de Euromonitor llega en un momento de notable expansión para el gigante tecnológico. Durante el último año reportado, las ventas de sistemas de aire acondicionado residencial (RAC) de LG experimentaron un crecimiento del 30% en Latinoamérica en comparación con el periodo anterior.

Este éxito comercial se apoya en mercados clave como Brasil, donde los volúmenes anuales de venta se han triplicado desde el inicio de esta serie histórica, impulsados por la sustitución de tecnologías antiguas por equipos eficientes.