Unidades Manejadoras de Aire LG 

Unidades Manejadoras de Aire: Personalizadas vs Estándar para Sistemas VRF
Las Unidades Manejadoras de Aire (AHU) son componentes clave en sistemas de climatización modernos cuando se busca control eficiente del aire, calidad interior y confort en espacios comerciales, corporativos o de gran escala. En especial con soluciones VRF (Variable Refrigerant Flow) como las de LG, las AHU se convierten en aliados para ventilar y acondicionar grandes volúmenes de aire mediante una gestión integrada con las unidades exteriores MULTI V.
¿Qué son las Unidades Manejadoras de Aire?
Las AHU son equipos que condicionan y distribuyen aire dentro de una edificación. Esto incluye filtración, ventilación, control de temperatura y movimiento del aire hacia ductos que llevan el aire tratado a distintas zonas. Su papel es esencial para mantener ambientes confortables y saludables en edificios grandes donde las unidades interiores VRF por sí solas no pueden manejar altos volúmenes de aire.
Unidades Personalizadas: Flexibilidad a la Medida
Las unidades manejadoras personalizadas están diseñadas especialmente según las necesidades específicas del proyecto o del espacio. A diferencia de las unidades estándar, no son “de catálogo”, sino que se configuran y construyen según especificaciones del cliente.
¿Cuándo se usan?
✅ Espacios con requerimientos únicos de ventilación o filtración, como laboratorios, centros de datos o áreas con normas estrictas de calidad de aire.
✅ Proyectos con limitaciones de espacio o distribución atípica, donde la AHU debe adaptarse en forma, tamaño o conexión.
✅ Integración con sistemas de control complejos o BMS, con necesidades específicas de sensores, ventiladores, zonas de presión o filtración de alto nivel.
Beneficios principales
Optimización del rendimiento: La unidad se ajusta exactamente a las exigencias de flujo de aire, calidad ambiental y carga térmica.
Ajuste perfecto al espacio: Útil cuando la sala de máquinas o ductos exige una forma específica.
Mejor eficiencia energética posible, al diseñar el equipo con componentes y controles ajustados al proyecto.
Ejemplo en práctica: Una gran tienda retail con altos requerimientos de ventilación y filtración podría beneficiarse de una AHU personalizada conectada a un sistema MULTI V de LG, garantizando aire fresco, limpio y control total de zonas con diferentes perfiles de uso.
Unidades Estándar: Eficiencia y Rapidez
Las unidades manejadoras estándar son modelos preconfigurados que ofrecen una solución confiable, rápida de implementar y de costos más competitivos que las personalizadas.
¿Cuándo se usan?
Edificios comerciales convencionales donde los requisitos de flujo y control no son extremos.
Proyectos con tiempos de entrega ajustados, donde la disponibilidad inmediata de producto es clave.
Instalaciones VRF que buscan complementar unidades interiores para manejo de aire en zonas grandes como oficinas, hoteles o auditorios.
Ventajas principales
Instalación y puesta en marcha más ágiles debido a que son unidades pre-diseñadas listas para integrarse con sistemas VRF como MULTI V.
Menor costo inicial comparado con equipos hechos a medida.
Mantenimiento más sencillo y económico, con repuestos y procedimientos estándar.
Comparación Rápida: Personalizadas vs Estándar
Conclusión
Las unidades manejadoras de aire para VRF son esenciales cuando se necesita gestionar grandes flujos de aire y garantizar confort en ambientes amplios o complejos.
✔️ Las AHU personalizadas son ideales para proyectos con necesidades específicas de diseño, control y rendimiento.
✔️ Las AHU estándar, como las que ofrece LG para sus sistemas MULTI V, brindan soluciones confiables, eficientes y más rápidas de implementar en instalaciones comerciales y corporativas.