Unidades Manejadoras de Aire LG 

Las unidades manejadoras personalizadas están diseñadas especialmente según las necesidades específicas del proyecto o del espacio. A diferencia de las unidades estándar, no son “de catálogo”, sino que se configuran y construyen según especificaciones del cliente.





¿Cuándo se usan?

✅ Espacios con requerimientos únicos de ventilación o filtración, como laboratorios, centros de datos o áreas con normas estrictas de calidad de aire.

✅ Proyectos con limitaciones de espacio o distribución atípica, donde la AHU debe adaptarse en forma, tamaño o conexión.

✅ Integración con sistemas de control complejos o BMS, con necesidades específicas de sensores, ventiladores, zonas de presión o filtración de alto nivel.