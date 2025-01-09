We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
El confort térmico en oficinas: clave estratégica para la productividad y el bienestar
En un entorno corporativo altamente competitivo, muchas empresas invierten en tecnología, diseño de espacios y capacitación, pero descuidan un elemento silencioso y fundamental: el confort térmico. La temperatura y la calidad del aire en una oficina impactan directamente en la salud, concentración y productividad de los colaboradores. A continuación, analizamos por qué esto es tan importante y qué buenas prácticas se deben implementar para lograr un ambiente laboral eficiente y saludable.
Temperatura óptima: un equilibrio esencial
Estudios del ASHRAE y otros organismos internacionales recomiendan que la temperatura en oficinas se mantenga entre 22°C y 24°C. Cuando el ambiente es más frío, las personas pueden experimentar incomodidad, reducción en la motricidad fina (escritura, uso de teclado), distracción e incluso fatiga. Por el contrario, temperaturas elevadas provocan somnolencia, sudoración, pérdida de concentración y malestar general.
Pero la temperatura por sí sola no lo es todo. Otros factores como la humedad, la ventilación y la calidad del aire también juegan un rol fundamental.
Humedad relativa: el aliado silencioso
Un confort térmico real se alcanza cuando la humedad relativa se mantiene entre el 40% y el 60%. Un ambiente muy seco (común en oficinas con sistemas de climatización sin humidificación adecuada) puede causar resequedad ocular, irritación de garganta y problemas dermatológicos. En cambio, una humedad excesiva promueve la proliferación de bacterias, moho y hongos, además de generar una sensación térmica más sofocante.
Buenas prácticas para lograr confort y eficiencia
1. Encender el aire acondicionado con anticipación
En oficinas con horarios establecidos, es recomendable programar el sistema HVAC para que inicie su operación 30 a 60 minutos antes de la llegada de los colaboradores. Esto permite estabilizar la temperatura y humedad antes de que el espacio esté ocupado.
2. Monitoreo del nivel de ocupación
El comportamiento térmico cambia dependiendo del número de personas en el espacio. Un sistema HVAC moderno debe contar con sensores de presencia o CO₂, o integrarse con sistemas BMS (Building Management Systems) que ajusten el funcionamiento según la ocupación real. Un salón de reuniones con 5 personas no demanda lo mismo que con 20.
3. Uso de Unidades de Tratamiento de Aire (AHU o ERV)
Las UTAs
permiten controlar no solo la temperatura, sino también la humedad y la renovación de aire, lo cual es esencial para garantizar aire fresco, libre de contaminantes y partículas dañinas. En proyectos más exigentes, se recomienda combinar estos equipos con sistemas de recuperación de energía para maximizar eficiencia.
4. Mantenimiento regular de filtros y sistemas
Los filtros sucios no solo reducen el rendimiento del sistema, sino que también contaminan el aire interior. Se recomienda implementar un plan de mantenimiento preventivo, con revisiones mensuales de filtros, limpieza de serpentines y verificación del rendimiento energético.
5. Zonificación de espacios
Cada área de una oficina tiene necesidades distintas. Las zonas de alta circulación, salas de reuniones, oficinas privadas y áreas comunes deben tener control térmico independiente para evitar sobrecarga del sistema y garantizar un confort uniforme.
Conclusión: confort como inversión estratégica
El confort térmico no es solo una cuestión de bienestar, es una herramienta estratégica. Un ambiente laboral bien climatizado mejora la concentración, reduce el ausentismo y aumenta la productividad. Implementar soluciones HVAC eficientes y monitorear constantemente las condiciones internas del edificio es clave para garantizar un espacio saludable, rentable y alineado con las exigencias del entorno laboral moderno.
Invertir en confort es invertir en el capital humano