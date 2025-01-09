Un confort térmico real se alcanza cuando la humedad relativa se mantiene entre el 40% y el 60%. Un ambiente muy seco (común en oficinas con sistemas de climatización sin humidificación adecuada) puede causar resequedad ocular, irritación de garganta y problemas dermatológicos. En cambio, una humedad excesiva promueve la proliferación de bacterias, moho y hongos, además de generar una sensación térmica más sofocante.



Buenas prácticas para lograr confort y eficiencia



1. Encender el aire acondicionado con anticipación



En oficinas con horarios establecidos, es recomendable programar el sistema HVAC para que inicie su operación 30 a 60 minutos antes de la llegada de los colaboradores. Esto permite estabilizar la temperatura y humedad antes de que el espacio esté ocupado.





2. Monitoreo del nivel de ocupación



El comportamiento térmico cambia dependiendo del número de personas en el espacio. Un sistema HVAC moderno debe contar con sensores de presencia o CO₂, o integrarse con sistemas BMS (Building Management Systems) que ajusten el funcionamiento según la ocupación real. Un salón de reuniones con 5 personas no demanda lo mismo que con 20.