Latam Exclusivo Consultant Club 2025

Durante la jornada inaugural del LATAM Exclusive Consultant Club 2025, se reunieron representantes de las seis principales subsidiarias de LG en América Latina: Brasil, Colombia, México, Perú, Chile y Panamá —incluyendo además a Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela.

Este encuentro se convirtió en un espacio único de colaboración, donde los especialistas compartieron experiencias, casos de éxito y conocimientos técnicos sobre soluciones HVAC aplicadas a sectores estratégicos como:

• Minería, un segmento con grandes desafíos de climatización en ambientes extremos.

• Hotelería, donde la eficiencia energética y el confort del usuario son esenciales.

• Centros de datos, que requieren máxima confiabilidad, continuidad y precisión en el control de temperatura.