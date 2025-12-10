QNED Smart TV con Pro:Centric Solutions

Pro:Centric Cloud mejora la usabilidad de la solución CMS de la empresa y la migración al cloud del sistema, reforzando el servicio de la solución de terceros. También ofrece varias plantillas de diseño, mejorando la recopilación de datos y la plataforma de análisis con un panel de control llamativo. Además de las nuevas funciones, LG Channels proporciona una forma cómoda de acceder a una amplia gama de contenidos de CP (proveedor de contenidos), incluidos canales de televisión, sin necesidad de dispositivos adicionales ni suscripciones. Y Mobile Application Creator te permite simplificar el proceso de configuración de servicios de conserjería en dispositivos móviles para los huéspedes. A través de esta función, las solicitudes de los huéspedes se satisfarán con una respuesta inmediata.