Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP
Pantalla exterior de alto brillo con clasificación IP
Soluciones UL
Características verificadas de antidecoloración de la pantalla
Pantalla para exteriores con
fácil mantenimiento y rendimiento duradero
*Todas las imágenes de la página tienen solamente fines ilustrativos.
Pantalla de exteriores con clasificación IP
LG ofrece soluciones técnicas avanzadas equipadas con diversos sensores, que proporcionan un funcionamiento fiable y eficaz. En diversos espacios bajo la luz del sol, el XE3P resalta su contenido, reduciendo las preocupaciones sobre las cargas operativas excesivas.
Alta visibilidad bajo la fuerte luz del sol.
Con un brillo excepcional de 3.500 nits (típ.), la pantalla para exteriores XE3P transmite el contenido con claridad cautivando a los transeúntes. Gracias a la tecnología IPS, los espectadores pueden captar el contenido con amplios ángulos de visión.
LG Anti-decoloración
Centrándonos en los principales puntos débiles, hemos desarrollado nuestra nueva tecnología «Antidecoloración», diseñada para impedir tanto el amarilleamiento de la pantalla como los círculos negros. Con una solución térmica mejorada, el XE3P puede ofrecer una calidad de visualización duradera y estable.
Primer pantalla del mundo con verificación ULr
Características de la anti-decoloración
Especialmente en lo que se refiere a la resistencia al amarilleamiento de la pantalla, hemos obtenido la primera Verificación UL de características antidecoloración para pantallas del mundo. La XE3P verificada por UL puede aliviar las preocupaciones sobre el amarilleamiento de la pantalla, el problema más común pero complicado de los productos de señalización digital para exteriores.
*Para más detalles, por favor, visita https://verify.ul.com/verifications/1382.
**Primera verificación UL del mundo en la industria manufacturera
Fiabilidad con clasificación IP56
El XE3P está sellado con un diseño IP56 para un funcionamiento fiable. Está diseñado para estar protegido no sólo del agua, sino también del polvo, una característica esencial para aplicaciones en exteriores.
Vidrio protector IK10
El XE3P incorpora un cristal protector con clasificación IK10, templado y laminado para exteriores extremos, que minimiza los daños por impactos externos. Esto puede reducir las sustituciones innecesarias de módulos LCD y permitir un mantenimiento rentable.
Amplia gama de temperatura de funcionamiento
El XE3P se puede utilizar en un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -30℃ a 50℃.
*Temperatura de funcionamiento: -30℃~50℃ (sin luz solar directa; con luz solar directa en el sistema de refrigeración), -30℃~40℃ (con luz solar directa).
Revestimiento de protección
Revestimiento de protección* protege el tablero del circuito y el tablero de alimentación contra polvo, polvo de hierro, humedad, etc.
*Finas películas protectoras/membranas de respiración que filtran el vapor de agua y los residuos sólidos.
Manejo eficiente de la energía
El brillo de la pantalla se ajusta automáticamente en función de la luz ambiental. El brillo aumenta con la luz para mejorar la visibilidad, mientras que disminuye en la oscuridad para una gestión eficiente de la energía. Además, el XE3P utiliza el panel M+ que puede ofrecer una alta eficiencia energética y ahorro de costes al disminuir el consumo de energía.
*El efecto de ahorro de costos puede variar según el consumo real de energía, los métodos de facturación y las políticas de cada país y lugar.
**M+ IPS reduce aproximadamente un 35% el consumo de energía BLU (IEC62087, 10 min) en comparación con RGB IPS, probado con el mismo brillo (@blanco completo, 400 nits).
Fácil manejo de la energía
La XE3P proporciona configuraciones de brillo establecidas adaptados a diferentes ubicaciones y entornos de uso, lo que permite una gestión fácil y eficaz del consumo de energía en función de diversos escenarios.
*Modo manual : Máx. 95%, Min. 5%
Modo luminoso : Máx. 100%, Min. 20%
Modo básico : Máx. 70%, Min. 10%
Modo cercano : Máx. 50%, Min. 10%
Wi-Fi & Bluetooth Integrados
El Wi-Fi y el Bluetooth integrados permiten una fácil transferencia y distribución inalámbrica de contenidos, ayuda a evitar el secuestro de datos y garantiza un funcionamiento cómodo y eficiente del dispositivo. Además, la XE3P está equipada con una baliza que proporciona información en tiempo real, utilizando los datos de localización para mostrar el contenido.
Alerta de Vandalismo
Si el sensor detecta que la XE3P experimenta un impacto por encima de un determinado umbral o desviándose de su ángulo de instalación original, envía una alerta al administrador, lo que permite una respuesta rápida a problemas como el vandalismo.
Fácil Instalación
Para una fácil instalación, la XE3P está equipada con una herramienta de autonivelación para comprobar los niveles horizontales y verticales durante la instalación, lo que reduce la carga de trabajo de instalación.
*La disponibilidad de la función de herramienta de nivelación puede variar según el modelo.
Alto rendimiento con webOS 6.1
LG webOS 6.1, actualizado con SoC* y motor web, está disponible en el XE3P para una ejecución fluida de diversas tareas. El XE3P mejora la comodidad del usuario con su intuitiva interfaz gráfica de usuario**, y también facilita el desarrollo de aplicaciones al ser compatible con lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS.
*SoC : Sistema en Chip
**GUI : Interfaz gráfica de usuario
Monitoreo Web
El LG Control Manager*, un programa de monitorización web integrado, es fácil de usar y permite al usuario tener acceso completo en cualquier momento y lugar desde su teléfono móvil o PC y acceder a los datos actuales y pasados. Permite al usuario supervisar la unidad, realizar ajustes y controlarla a distancia en tiempo real.
*Habilitado mediante conexión LAN por cable
Socios de contenido profesional
Emparejar el XE3P con las soluciones SW* de LG mejoraría su utilización.
*Se venden por separado.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
55"
Tecnología de paneles
IPS, M+
Tipo de luz de fondo
Directa
Relación de aspecto
16 : 9
Resolución nativa
1,920 x 1,080 (FHD)
Frecuencia de actualización
60 HZ
Brillo
3,500 nits (Tip.), 2,800 nits (Min.)
Relación de contraste
1,000 : 1
Dinámica CR
500,000 : 1
Gama de colores
72%
Ángulo de visión (AxV)
178 × 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
8 bit, 16.7 Million Colors
Tiempo de respuesta
9 ms (G to G BW) (Tip.)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
3%
Vida útil
50,000 Hrs (Min.)
Horas de operación (Horas/Día)
24 / 7
Retrato/Paisaje
Yes / Yes
QWP (Placa de cuarto de onda)
Yes
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
Sí (2)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
Sí (2.2)
DP In
DP In
Entrada RS232C
Sí (1) (4pin phone jack)
Entrada RJ45 (LAN)
Sí(2) (Lan (1), HDbaseT(1))
Entrada USB
USB2.0 Tipo A (2)
Salida de audio
Sí(1, L/R, 10W+10W)
Salida RS232C
Sí(1)
Salida RJ45 (LAN)
Sí(1)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Negro
Ancho del marco
38.4 / 26 / 26 / 38.4 mm
Peso (Cabezal)
38 kg
Peso empaquetado
43.5 kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1,292.5 × 737.4 × 88.0 mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Espesor
5 mm
Grado de protección
IK10
Templado / Fortalecimiento químico
Templado
Antirreflectante
Sí
Infrarrojo - Resistencia (IR)
Sí
A prueba de roturas
Sí
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
Sí
Sensor de temperatura
Sí
Sensor de brillo automático
Sí
Sensor de píxeles
Sí
Sensor de corriente
Sí
Sensor BLU
Sí
Sensor de humedad
Sí
Sensor de aceleración (giroscopio)
Sí
Indicador de encendido
Sí
VENTILADOR (Incorporado)
Sí
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS6.1
Programación de contenidos locales
Sí
Administrador de grupo
Sí
USB Plug & Play
Sí
Conmutador
Sí
Imagen del logotipo de arranque
Sí
Imagen sin señal
Sí
Sincronización RS232C
Sí
Sincronización de red local
Sí
Sincronización de retroiluminación
Sí
PIP
Sí
PBP
Sí (2)
Etiqueta de video
Sí (4)
Reproducir vía URL
Sí (4)
Rotación de pantalla
Sí
Rotación de entrada externa
Sí
Reproducción sin obstáculos
Sí
Configuración del modo mosaico
Sí (Max. 15 x 15)
Configuración de clonación de datos
Sí
SNMP
Sí
Método ISM
Sí
ID de configuración automática
Sí
Estado del envío
Sí
Administrador de control
Sí
Ahorro de energía inteligente
Sí
modo PM
Sí
Despertador en LAN
Sí
Network Ready
Sí
Faro
Sí
HDMI-CEC
Sí
Configuración del servidor de SI
Sí
webRTC
Sí
Pro:Idiom
Sí
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
`-30°C a 50 °C
Humedad de funcionamiento
5% a 100%
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Alimentación Integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
160W (IEC 62087)
Máx.
430W
BTU (Unidad Térmica Británica)
1126 BTU/Hr(Tip.), 1365 BTU/Hr(Max)
Ahorro de energía inteligente (70%)
180W
DPM
Menos de 0.5W
Apagado
Menos de 0.5W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ErP/Energy Star
Sí / No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
Sí
SuperSign Control+
Sí
Nube SuperSign
Sí
Connected Care
Sí
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano , chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, turco, polaco (Polska), árabe
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Manual(EIG, IG), Libro de normas, Teléfono a RS232C Género, Cable HDMI , CABLE DE ALIMENTACIÓN, Batería, Tornillos
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Calificación IP
IP56
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
Sí
Luz solar directa
Sí
