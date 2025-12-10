About Cookies on This Site

Pantalla Señalización UHD - 65UH5Q

Pantalla Señalización UHD - 65UH5Q

Pantalla Señalización UHD - 65UH5Q

65UH5Q-E
Características principales

  • Resolución: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Brillo: 500 nits (typ.)
  • Ancho del bisel: 11,4 mm (bisel uniforme)
  • Plataforma inteligente webOS
  • Escudo LG
Más

Pantalla de señalización UHD con plataforma LG webOS y seguridad avanzada

Dentro de la cafetería, hay dos carteles montados en la pared, cada uno de los cuales muestra vívidamente imágenes del menú.

*Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

Con la resolución UHD, hace que los colores y detalles del contenido sean vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona contenido claro.

Diseño de bisel uniforme y delgado

La serie UH5Q presenta biseles delgados horizontales y verticales perfectamente equilibrados, creando una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos minoristas y al mismo tiempo ofrece una experiencia visual verdaderamente inmersiva.

Cómoda plataforma webOS

El UH5Q está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS proporciona herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario e incluye aplicaciones asociadas a webOS para crear un entorno compatible con SI.

*SoC: sistema en chip
**SI: integrador de sistemas

Diseño para la utilización del espacio

Diseñado con biseles delgados y una gestión de cables sencilla, el UH5Q ahorra espacio. Con entradas de alimentación ocultas especializadas, se puede instalar cerca de la pared, dejando solo unos 13,5 mm de espacio con el soporte delgado.

*La imagen del producto diferirá ligeramente de la apariencia real del producto debido a la variación causada por cada opción en pulgadas.

Durabilidad que proporciona confiabilidad

Optimizado para entornos empresariales, el UH5Q está protegido contra la sal, el polvo, el polvo de hierro y la humedad gracias al revestimiento parcial conformado en la placa de alimentación, lo que permite un funcionamiento estable. Además, sus funciones centradas en el cliente, como IP5x y Shock Monitoring*, brindan confiabilidad y satisfacción.

El UH5Q tiene un revestimiento conformal para proteger la pantalla incluso en ambientes salados o húmedos.

* Cuando se produce un impacto físico en el producto, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.

Seguridad integral

webOS Signage va más allá de las medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). LG Shield emplea un sistema de defensa de cinco niveles, que abarca servidor, aplicación, sistema operativo, sistema y hardware. Cada capa opera de forma independiente, brindando protección integral contra diversas amenazas. También es compatible con la plataforma webOS ETSI EN 303 645.

Soluciones SuperSign

SuperSign es una solución de gestión de contenido integrada e intuitiva para contenido de señalización digital creativo y organizado en su espacio, que conecta a los clientes con una variedad de servicios con experiencias de usuario convenientes. Hay una variedad de versiones, como SuperSign Cloud, así que descubra y disfrute la versión que mejor se adapte a sus necesidades.

*SuperSign debe comprarse por separado.

Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    65"

  • Tecnología de paneles

    ADS

  • Tipo de luz de fondo

    Edge

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3,840 x 2,160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    500nit (Tipo)

  • Relación de contraste

    1.200:1 (Pendiente de confirmar)

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    BT709 95 %

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    10 bit(D), 1.07Billion colors

  • Tiempo de respuesta

    8m (G to G) (T.B.D)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    25%(T.B.D)

  • Vida útil

    50,000 Hrs (Min.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    Sí (3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4

  • DP In

    O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3

  • Entrada RS232C

    O(1), conector telefónico de 4 pines

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A(2)

  • Salida de audio

    O(1)

  • Salida RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

  • Salida de infrarrojos

    Ｘ (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Negro

  • Ancho del marco

    Bezel uniforme: 11,4mm

  • Peso (Cabezal)

    21.1 kg

  • Peso empaquetado

    27.0 kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1459.0 x 835.0 x 29.7mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1600,0 x 970,0 x 172,0 mm (por determinar)

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    300 x 300

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Sensor de brillo automático

    O(Built-in for Europe only, sold separately in other regions)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS8.0

  • USB Plug & Play

  • PIP

  • PBP

    The(4)

  • Etiqueta de video

    O(4)

  • SNMP

  • Certificación Cisco

    O(TBD)

  • Crestron Connected

  • Network Ready

  • HDMI-CEC

  • webRTC

  • Pro:Idiom

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    Del 10 % al 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60 Hz

  • Tipo de alimentación

    Alimentación incorporada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    130W (por determinar)

  • Máx.

    184W (TBD)

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    444 BTU/Hr(Typ.), 699 BTU/Hr(Max) (TBD)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    91W (TBD)

  • DPM

    0,5W

  • Apagado

    0.5 W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    O (10W X 2)

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    Clase "B" / CE / KC FCC

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    O / Carbon "Reducing CO2"(TBD)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, turco, árabe, polaco

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only)

  • Opcional

    Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    O(Partial space coating)

Para obtener más documentación técnica y otras descargas, visita la página LG B2B Partner Portal.