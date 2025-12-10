We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla Señalización UHD - 65UH5Q
Pantalla Señalización UHD - 65UH5Q
Pantalla de señalización UHD con plataforma LG webOS y seguridad avanzada
*Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
Con la resolución UHD, hace que los colores y detalles del contenido sean vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona contenido claro.
Diseño de bisel uniforme y delgado
La serie UH5Q presenta biseles delgados horizontales y verticales perfectamente equilibrados, creando una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos minoristas y al mismo tiempo ofrece una experiencia visual verdaderamente inmersiva.
Cómoda plataforma webOS
El UH5Q está equipado con un SoC de alto rendimiento que permite realizar múltiples tareas sin un reproductor multimedia independiente. La plataforma webOS proporciona herramientas de desarrollo de aplicaciones con una interfaz de usuario intuitiva que mejora la comodidad del usuario e incluye aplicaciones asociadas a webOS para crear un entorno compatible con SI.
*SoC: sistema en chip
**SI: integrador de sistemas
Diseño para la utilización del espacio
Diseñado con biseles delgados y una gestión de cables sencilla, el UH5Q ahorra espacio. Con entradas de alimentación ocultas especializadas, se puede instalar cerca de la pared, dejando solo unos 13,5 mm de espacio con el soporte delgado.
*La imagen del producto diferirá ligeramente de la apariencia real del producto debido a la variación causada por cada opción en pulgadas.
Durabilidad que proporciona confiabilidad
Optimizado para entornos empresariales, el UH5Q está protegido contra la sal, el polvo, el polvo de hierro y la humedad gracias al revestimiento parcial conformado en la placa de alimentación, lo que permite un funcionamiento estable. Además, sus funciones centradas en el cliente, como IP5x y Shock Monitoring*, brindan confiabilidad y satisfacción.
* Cuando se produce un impacto físico en el producto, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.
Seguridad integral
webOS Signage va más allá de las medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). LG Shield emplea un sistema de defensa de cinco niveles, que abarca servidor, aplicación, sistema operativo, sistema y hardware. Cada capa opera de forma independiente, brindando protección integral contra diversas amenazas. También es compatible con la plataforma webOS ETSI EN 303 645.
Soluciones SuperSign
SuperSign es una solución de gestión de contenido integrada e intuitiva para contenido de señalización digital creativo y organizado en su espacio, que conecta a los clientes con una variedad de servicios con experiencias de usuario convenientes. Hay una variedad de versiones, como SuperSign Cloud, así que descubra y disfrute la versión que mejor se adapte a sus necesidades.
*SuperSign debe comprarse por separado.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
65"
Tecnología de paneles
ADS
Tipo de luz de fondo
Edge
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3,840 x 2,160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
500nit (Tipo)
Relación de contraste
1.200:1 (Pendiente de confirmar)
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
BT709 95 %
Ángulo de visión (AxV)
178 x 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
10 bit(D), 1.07Billion colors
Tiempo de respuesta
8m (G to G) (T.B.D)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
25%(T.B.D)
Vida útil
50,000 Hrs (Min.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
Entrada HDMI (Versión HDCP)
Sí (3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
DP In
O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3
Entrada RS232C
O(1), conector telefónico de 4 pines
Entrada USB
USB2.0 Type A(2)
Salida de audio
O(1)
Salida RS232C
O(1), 4pin Phone-jack
Salida de infrarrojos
Ｘ (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Negro
Ancho del marco
Bezel uniforme: 11,4mm
Peso (Cabezal)
21.1 kg
Peso empaquetado
27.0 kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1459.0 x 835.0 x 29.7mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1600,0 x 970,0 x 172,0 mm (por determinar)
Interfaz de montaje estándar VESA
300 x 300
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
16 GB
Sensor de brillo automático
O(Built-in for Europe only, sold separately in other regions)
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS8.0
USB Plug & Play
SÍ
PIP
SÍ
PBP
The(4)
Etiqueta de video
O(4)
SNMP
SÍ
Certificación Cisco
O(TBD)
Crestron Connected
SÍ
Network Ready
SÍ
HDMI-CEC
SÍ
webRTC
SÍ
Pro:Idiom
SÍ
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
Del 10 % al 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60 Hz
Tipo de alimentación
Alimentación incorporada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
130W (por determinar)
Máx.
184W (TBD)
BTU (Unidad Térmica Británica)
444 BTU/Hr(Typ.), 699 BTU/Hr(Max) (TBD)
Ahorro de energía inteligente (70%)
91W (TBD)
DPM
0,5W
Apagado
0.5 W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
O (10W X 2)
CERTIFICACIÓN
EMC
Clase "B" / CE / KC FCC
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
O / Carbon "Reducing CO2"(TBD)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
Sí
SuperSign Control+
Sí
SuperSign WB
Sí
Connected Care
Sí
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, turco, árabe, polaco
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only)
Opcional
Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L)
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
O(Partial space coating)
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Producto Recomendado