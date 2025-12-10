About Cookies on This Site

Señalización UHD

Señalización UHD

Señalización UHD

65UL3Q-E
Front view with infill image
Front view
-45 degree side view
-90 degree side view
+45 degree side view
+90 degree side view
Rear view
Top view
Detail view
Características principales

  • Resolución: 3.840 × 2.160 (UHD)
  • Brillo: 350 nit (típ.)
  • Boca arriba/abajo con soporte de inclinación
  • Alto rendimiento con webOS 6.1
  • Seguridad mejorada
  • Sostenibilidad para ESG
Más

Señalización LG webOS UHD

Se monta una pantalla de señalización en la pared de una sala de reuniones, que muestra claramente el contenido de la reunión en la pantalla.

* Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

Con la resolución UHD, hace que el color y los detalles de los contenidos sean vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona contenidos claros.

Alto rendimiento con LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 está disponible en la serie UL3Q para una ejecución fluida de múltiples tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una GUI intuitiva*.

* GUI: interfaz gráfica de usuario

Fácil instalación con diseño de bisel uniforme

La serie UL3Q presenta biseles horizontales y verticales perfectamente equilibrados, creando una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos minoristas y al mismo tiempo ofrece una experiencia visual verdaderamente inmersiva. Los biseles simétricos y sofisticados realzan el atractivo estético de cualquier espacio, transformando las pantallas ordinarias en elegantes puntos focales.

Un UL3Q está montado en la pared en orientación horizontal y el otro en orientación vertical, con una imagen ampliada que muestra el grosor uniforme del bisel del UL3Q.

Experiencia de visualización adaptativa

Experimente una mayor flexibilidad con el innovador soporte de inclinación boca arriba/abajo del UL3Q. Ya sea que se monte en alto o bajo, cada pantalla se puede ajustar para adaptarse mejor a los espectadores al nivel de los ojos, promoviendo la máxima participación independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad optimiza tanto la eficiencia espacial como la comodidad visual, brindando información clara desde varios ángulos de visión.

* 76”/86” no son compatibles.
** Esta pantalla se inclina hacia arriba/abajo hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.

 

Un UL3Q se instala en el techo de la tienda con una inclinación boca abajo y el otro se monta debajo del mostrador con una inclinación boca arriba, y ambos muestran contenido.

Monitoreo y control remotos

Esta solución de monitoreo basada en web es fácil de usar y permite que el usuario se sienta cómodo. Permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil y PC en un entorno accesible a la red mientras tiene acceso a datos actuales y pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, realizar ajustes y controlar la unidad de forma remota en tiempo real.

La serie UL3Q se puede controlar y monitorear de forma remota a través de Control Manager en dispositivos móviles y/o computadoras portátiles.

Sensor de brillo incorporado

El sensor frontal del UL3Q ajusta automáticamente el brillo para adaptarse a diversas condiciones de iluminación, lo que ayuda a optimizar la calidad de visualización y la eficiencia energética sin intervención manual. Esta característica adaptativa ayuda a mantener un rendimiento constante de la pantalla al mismo tiempo que admite ahorros de energía, brindando una experiencia visual mejorada que responde a los cambios ambientales.

Un UL3Q está montado en la pared, con un primer plano del sensor de brillo ubicado en la parte frontal inferior de la pantalla.

Arquitectura de seguridad avanzada

El UL3Q incorpora la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos críticos del acceso no autorizado y posibles amenazas a la seguridad. Este compromiso con la seguridad de la información está validado por la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, que brinda a las empresas la confianza de que su contenido y operaciones confidenciales permanecen protegidos en el desafiante panorama de seguridad actual.

La serie UL3Q proporciona funciones de seguridad para proteger datos importantes del acceso o ataques externos.

Sostenibilidad galardonada

La serie UL3Q encarna el compromiso ESG de LG Display: "Una vida mejor para todos". Esta dedicación de toda la empresa a la responsabilidad medioambiental nos ha valido la prestigiosa medalla EcoVadis Platinum 2025, lo que nos sitúa entre el 1 % de las empresas mundiales con mayor excelencia en sostenibilidad.

LG ConnectedCare

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para diagnóstico de fallas y servicios de control remoto, respaldando el funcionamiento estable de los negocios de los clientes..

* La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe adquirirse por separado. Comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.

El empleado de LG está monitoreando de forma remota la serie UL3Q instalada en otra ubicación.
Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Direct

  • Brillo

    350nit (Typ.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07Billon colors(8bit + FRC)

  • Gama de colores

    DCI 80%

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Resolución nativa

    3840x2160 (UHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    16/7

  • Tecnología de paneles

    ADS

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    65"

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    1%

CONECTIVIDAD

  • Salida de audio

    O(1)

  • Entrada HDMI

    O(3), HDCP2.2/1.4

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada RS232C

    O(1), 4pin Phone-jack

  • Entrada USB

    USB2.0 Type A(2)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1635X 141 X 976

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1452.9 X 829.2 X 59.7

  • Peso empaquetado

    21.8

  • Peso (Cabezal)

    16.5

Para obtener más documentación técnica y otras descargas, visita la página LG B2B Partner Portal.