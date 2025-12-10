We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Señalización UHD
Señalización UHD
Señalización LG webOS UHD
* Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
Con la resolución UHD, hace que el color y los detalles de los contenidos sean vívidos y realistas. Además, el amplio ángulo de visión proporciona contenidos claros.
Alto rendimiento con LG webOS 6.1
LG webOS 6.1 está disponible en la serie UL3Q para una ejecución fluida de múltiples tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una GUI intuitiva*.
* GUI: interfaz gráfica de usuario
Fácil instalación con diseño de bisel uniforme
La serie UL3Q presenta biseles horizontales y verticales perfectamente equilibrados, creando una solución de visualización visualmente armoniosa. Su diseño especializado simplifica la instalación en entornos minoristas y al mismo tiempo ofrece una experiencia visual verdaderamente inmersiva. Los biseles simétricos y sofisticados realzan el atractivo estético de cualquier espacio, transformando las pantallas ordinarias en elegantes puntos focales.
Experiencia de visualización adaptativa
Experimente una mayor flexibilidad con el innovador soporte de inclinación boca arriba/abajo del UL3Q. Ya sea que se monte en alto o bajo, cada pantalla se puede ajustar para adaptarse mejor a los espectadores al nivel de los ojos, promoviendo la máxima participación independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad optimiza tanto la eficiencia espacial como la comodidad visual, brindando información clara desde varios ángulos de visión.
* 76”/86” no son compatibles.
** Esta pantalla se inclina hacia arriba/abajo hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.
Monitoreo y control remotos
Esta solución de monitoreo basada en web es fácil de usar y permite que el usuario se sienta cómodo. Permite al usuario tener acceso completo en cualquier lugar y en cualquier momento desde su teléfono móvil y PC en un entorno accesible a la red mientras tiene acceso a datos actuales y pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, realizar ajustes y controlar la unidad de forma remota en tiempo real.
Sensor de brillo incorporado
El sensor frontal del UL3Q ajusta automáticamente el brillo para adaptarse a diversas condiciones de iluminación, lo que ayuda a optimizar la calidad de visualización y la eficiencia energética sin intervención manual. Esta característica adaptativa ayuda a mantener un rendimiento constante de la pantalla al mismo tiempo que admite ahorros de energía, brindando una experiencia visual mejorada que responde a los cambios ambientales.
Arquitectura de seguridad avanzada
El UL3Q incorpora la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos críticos del acceso no autorizado y posibles amenazas a la seguridad. Este compromiso con la seguridad de la información está validado por la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, que brinda a las empresas la confianza de que su contenido y operaciones confidenciales permanecen protegidos en el desafiante panorama de seguridad actual.
Sostenibilidad galardonada
La serie UL3Q encarna el compromiso ESG de LG Display: "Una vida mejor para todos". Esta dedicación de toda la empresa a la responsabilidad medioambiental nos ha valido la prestigiosa medalla EcoVadis Platinum 2025, lo que nos sitúa entre el 1 % de las empresas mundiales con mayor excelencia en sostenibilidad.
LG ConnectedCare
El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para diagnóstico de fallas y servicios de control remoto, respaldando el funcionamiento estable de los negocios de los clientes..
* La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe adquirirse por separado. Comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.
Todas las especificaciones
PANEL
Relación de aspecto
16:9
Tipo de luz de fondo
Direct
Brillo
350nit (Typ.)
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07Billon colors(8bit + FRC)
Gama de colores
DCI 80%
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Resolución nativa
3840x2160 (UHD)
Horas de operación (Horas/Día)
16/7
Tecnología de paneles
ADS
Frecuencia de actualización
60Hz
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tamaño de pantalla (pulgadas)
65"
Tratamiento de la superficie (Niebla)
1%
CONECTIVIDAD
Salida de audio
O(1)
Entrada HDMI
O(3), HDCP2.2/1.4
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada RS232C
O(1), 4pin Phone-jack
Entrada USB
USB2.0 Type A(2)
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1635X 141 X 976
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1452.9 X 829.2 X 59.7
Peso empaquetado
21.8
Peso (Cabezal)
16.5
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Solución de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica para tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Piezas y Accesorios
Descubre los accesorios para tu producto.
Registro del Producto
El registro de tu producto te ayuda a obtener asistencia técnica más rápida.
Soporte de Producto
Encuentra los manuales, solución de problemas y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Solicitud de Reparación
Solicita servicio de reparación en línea
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
