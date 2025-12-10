Señalización UHD

Experimente una mayor flexibilidad con el innovador soporte de inclinación boca arriba/abajo del UL3Q. Ya sea que se monte en alto o bajo, cada pantalla se puede ajustar para adaptarse mejor a los espectadores al nivel de los ojos, promoviendo la máxima participación independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad optimiza tanto la eficiencia espacial como la comodidad visual, brindando información clara desde varios ángulos de visión.





* 76”/86” no son compatibles.

** Esta pantalla se inclina hacia arriba/abajo hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.