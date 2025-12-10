About Cookies on This Site

LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante.

32U889SA-W
+30 degree side view with monitor height adjusted downward
Características principales

  • Pantalla táctil IPS 31.5” 4K UHD (3840x2160).
  • Soporte ajustable con inclinación, altura, giro y modo retrato, con ruedas.
  • webOS
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth.
  • "3xUSB-C (1 ascendente/2 descendentes, PD 65W), 2xHDMI
  • Compatibilidad con Magic Remote y cámara web (se venden por separado)
Logotipo del premio Digital Trends

Digital Trends 2025

La mejor gama de monitores elegida por los lectores para jugadores y usuarios que exigen un rendimiento de alta calidad

Medalla de los Premios a la Innovación CES 2025.

Premios a la Innovación CES 2025

Galardonado

Periféricos y Accesorios de Computadora

Una imagen del logotipo del premio como Galardonado en la CES 2025

Galardonado en la CES 2025

webOS

en Ciberseguridad

Una imagen del logotipo de av forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24

“webOS 24 ofrece una experiencia inteligente estilizada, rápida y fácil de usar que resulta innovadora y ordenada”.

Una imagen de if design award

Ganadora de iF Design Award

webOS 24 UX

LG Smart Monitor Swing logo.

Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento

Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.

Mujer y niño usan un LG Smart Monitor Swing, tres personas trabajando juntas, un hombre con su perro y otro trabajando

Productividad en múltiples espacios de trabajo

Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.

Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.

Una mujer está trabajando con un LG Smart Monitor Swing en esta imagen.

La flexibilidad impulsa la productividad

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

31.5" 4K UHD IPS con pantalla táctil

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando con un LG Smart Monitor Swing.

webOS Trabajo y Entretenimiento

Esta imagen muestra la parte posterior de un LG Smart Monitor Swing.

Soporte flexible con ruedas

Esta imagen muestra la parte posterior de un LG Smart Monitor Swing.

El Día de una Mamá Trabajadora con Swing

                              

El día de un emprendedor con Swing
Un creador de contenido con Swing
Un día con Swing para el equipo de una pequeña empresa
Un día de un gerente de ventas con Swing.

Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas

Imágenes realistas, al alcance
de tu mano

Sumérgete en un mundo de colores vibrantes y detalles precisos con nuestra pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. Su intuitiva funcionalidad táctil permite un control sin esfuerzo, brindando un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95 % y un brillo de 350 nits. Experimenta una claridad impresionante y una calidad de imagen realista que da vida a tu contenido.

Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando usando un LG Smart Monitor Swing.

Ajustes sin esfuerzo, adaptables a cualquier vista

Nuestro monitor inteligente viene con un soporte flexible que cuenta con una bisagra de resorte de torsión, ofreciendo ajustes de inclinación, giro, altura y Modo Retrato para una personalización sencilla del ángulo. La base gruesa en forma de cuadrado garantiza estabilidad, y su elegante tono gris-blanco se integra perfectamente en cualquier hogar o lugar de trabajo.

Soporte rodante con adaptador oculto

Con sus resistentes ruedas giratorias, muévelo sin esfuerzo a donde lo necesites, disfrutando siempre de una movilidad suave y estable. Además, el adaptador oculto mantiene los cables ordenados y fuera de la vista, asegurando un aspecto limpio y organizado.

La flexibilidad potencia la productividad

Adáptate a cualquier tarea o entorno con múltiples posibilidades. Impulsado por webOS, puedes gestionar tareas de oficina en casa sin necesidad de una PC y disfrutar de una gran variedad de contenido, equilibrando perfectamente el trabajo y el entretenimiento. Además, la pantalla táctil intuitiva y el soporte flexible mejoran la productividad, ofreciendo un control sin esfuerzo y ajustes dinámicos.

USB-C

Centro de productividad con conectividad sencilla

Tres puertos USB-C permiten salida de pantalla, transferencia de datos y carga de dispositivos (hasta 65 W), brindando soporte para tu laptop, todo al mismo tiempo a través de un solo cable.

Un laptop está conectado a un LG Smart Monitor Swing por USB-C, cargando y mostrando la misma pantalla.

Aplicación LG Switch

Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Puedes navegar rápidamente y seleccionar funciones inteligentes con el teclado y el mouse, mientras cambias sin problemas entre tu PC y webOS mediante teclas de acceso rápido. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso directo asignada.

Control Rápido

Descubre la comodidad del Control Rápido en el LG Smart Monitor Swing, que ofrece un acceso sencillo a los menús mediante acciones simples con el teclado y el mouse. También permite cambiar fácilmente entre la PC y webOS usando atajos de teclado.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Refleja directamente desde tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia fluida de visualización y audio en una pantalla más grande con solo unos toques.

La misma pantalla se comparte entre un LG Smart Monitor Swing, laptop, tableta y smartphone usando AirPlay 2 y Screen Share.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país o la región.*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. La insignia "Works with Apple Home" es una marca registrada de Apple Inc.*Screen Share: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.*Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.

webOS

Teletrabajo listo sin necesidad de una PC

webOS te permite acceder de forma remota a tu PC y Cloud PC a través de Remote PC. Esta funcionalidad te permite utilizar diversos servicios de teletrabajo, incluyendo videoconferencias y aplicaciones en la nube, todo sin necesidad de una PC

webOS

Cambio de canales sin interrupciones

Gracias a webOS, disfruta de un acceso fluido a una variedad de contenido a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y los canales gratuitos de LG. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o mediante la pantalla táctil. El diseño sin bordes en tres lados y el cuerpo delgado en color blanco mejoran la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5W x2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento inigualable.

webOS ofrece acceso a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y más. Control fácil, diseño sin bordes y sonido estéreo claro.

Juega

Sumérgete en el juego al instante

No necesitas una consola de videojuegos: juega directamente en el LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube desde la pantalla de inicio y conéctate rápidamente a aplicaciones de streaming para contenido de juegos.

Musica

Personalizado según tus gustos musicales

Disfruta de música personalizada con un sonido envolvente gracias a los altavoces estéreo de 5W x 2. Busca canciones fácilmente y accede rápidamente a tus temas reproducidos recientemente desde tus servicios de streaming. Además, recibe recomendaciones de canciones populares según tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos deportivos.

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.

LG Fitness

Fitness personalizado en casa

Convierte tu sala en un gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, haz un seguimiento de tu progreso y alcanza tus objetivos, todo desde la comodidad de tu hogar.

Control de brillo

Inteligencia de brillo en cualquier iluminación.

El Control de Brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para ofrecer imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche.

En la izquierda, apariencia diurna con ajuste de brillo; en la derecha, apariencia nocturna con la misma función.

Mapeo de Tonos Dinámico

Cobra vida con brillo y contraste

Disfruta de imágenes tal como deben verse, con Dynamic Tone Mapping ajustando el brillo y el contraste para lograr un nivel óptimo de detalle y realismo. Películas y juegos cobran vida con una inmersión envolvente y una calidad constante en todo el contenido.

La pantalla del LG Smart Monitor Swing está mostrando la interfaz del ThinQ Home Dashboard.

Panel de control ThinQ Home

Controla fácilmente tus electrodomésticos.

El panel de control ThinQ Home hace tu vida más cómoda. Revisa y gestiona

fácilmente el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una sola

pantalla con el control remoto.

*Para usar las funciones de ThinQ, instala la aplicación "LG ThinQ" desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a Wi-Fi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas.

*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar los electrodomésticos en la aplicación LG ThinQ.

*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar según el producto y modelo.

*Este producto está registrado como un televisor en la aplicación LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la aplicación.

*A través de la aplicación LG ThinQ, puedes controlar el volumen, el puntero y las funciones de encendido/apagado.

Control de voz con Magic Remote

Con la aplicación ThinQ, puedes controlar fácilmente el monitor de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa. Así, el monitor inteligente no es solo una pantalla, sino un centro de entretenimiento y productividad que mejora tu experiencia multimedia. Todo esto con solo el Magic Remote.

Una mujer está subiendo el volumen del LG Smart Monitor Swing usando un Magic Remote.

Productividad en múltiples espacios de trabajo

Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.

Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.

"Cuatro personas están sentadas alrededor de un escritorio, teniendo una reunión usando un LG Smart Monitor Swing.

Oficina personal: Nuestro monitor inteligente ofrece una solución versátil para presentaciones y reuniones a pequeña escala en tu oficina personal.

Un hombre sostiene una chaqueta, mientras que una mujer toca la pantalla del LG Smart Monitor Swing para ver la información.

Pequeña empresa: Nuestro monitor inteligente facilita la colaboración e ideación de forma sencilla y efectiva con solo un toque.

Un paciente está en una cama de hospital con dos médicos a su lado. Un LG Smart Monitor Swing está junto al médico.

Hospital: Nuestro monitor inteligente se puede ajustar para que los pacientes vean cómodamente sus resultados de pruebas sin tener que moverse.

Un hombre juega golf en una instalación de golf en pantalla interior, con un LG Smart Monitor Swing mostrando datos.

Campo de golf virtual: Coloca nuestro monitor inteligente en el espacio interior que desees para crear sin esfuerzo tu propia área de práctica de golf.

Una mujer está mirando un banner de evento mostrado en un LG Smart Monitor Swing en un café

Retail: Nuestro monitor inteligente muestra videos promocionales o pancartas de eventos, convirtiéndolo en una herramienta efectiva para la promoción comercial.

Un hombre en el salón VIP está leyendo las noticias en un LG Smart Monitor Swing.

VIP Lounge: Nuestro monitor inteligente funciona como pantalla privada para los clientes en espera en el lounge, mostrando noticias o documentos de revisión en el área VIP.

Una mujer está revisando un gráfico en un LG Smart Monitor Swing en una habitación de hotel.

Habitación de hotel: Nuestro monitor inteligente te ayuda a mantener la productividad con el sistema webOS integrado, que ofrece tus aplicaciones y servicios de productividad favoritos para que trabajes sin interrupciones.

Un niño está viendo una clase en línea en un LG Smart Monitor Swing en una habitación.

Aprendizaje a distancia: Nuestro monitor inteligente ofrece una pantalla grande de alta resolución y un soporte flexible, maximizando tu concentración y productividad en casa.

Tecla especial

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 95%

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    350

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG en Faster

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U889SA-W

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de superficies

    Deslumbramiento

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG en Faster

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    350

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 95%

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90%

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    280

  • Relación de contraste (mín.)

    700:1

  • Tamaño [cm]

    80

  • Color Bit

    10 bits

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SÍ(2ea)

  • USB-C

    SÍ(3ea)

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Brillo automático

  • Ahorro de energía inteligente

SONIDO

  • Conectividad Bluetooth

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    900*337*617

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    727.4*983.3*537.5

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    727.4*437.4*27.8

  • Peso en el envío [kg]

    30

  • Peso con soporte [kg]

    21.2

  • Peso sin soporte [kg]

    6.1

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • HDMI (color/longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Cable de alimentación

  • USB-C

    SÍ (Corea) / NO (Extranjero)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

Para obtener más documentación técnica y otras descargas, visita la página LG B2B Partner Portal.