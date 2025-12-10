We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Monitor Inteligente Swing de 31.5 pulgadas 4K UHD IPS con Pantalla Táctil y Soporte Rodante.
32U889SA-W
Características principales
- Pantalla táctil IPS 31.5” 4K UHD (3840x2160).
- Soporte ajustable con inclinación, altura, giro y modo retrato, con ruedas.
- webOS
- AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth.
- "3xUSB-C (1 ascendente/2 descendentes, PD 65W), 2xHDMI
- Compatibilidad con Magic Remote y cámara web (se venden por separado)
Digital Trends 2025
La mejor gama de monitores elegida por los lectores para jugadores y usuarios que exigen un rendimiento de alta calidad
Premios a la Innovación CES 2025
Galardonado
Periféricos y Accesorios de Computadora
Galardonado en la CES 2025
webOS
en Ciberseguridad
AVForums Editor’s Choice 2024/25
webOS 24
“webOS 24 ofrece una experiencia inteligente estilizada, rápida y fácil de usar que resulta innovadora y ordenada”.
Ganadora de iF Design Award
webOS 24 UX
Flexibilidad perfecta para el trabajo y el entretenimiento
Experimenta una flexibilidad excepcional con el LG Smart Monitor con pantalla táctil, que cuenta con un soporte con ruedas para un ajuste ideal a varios ángulos y posiciones. Disfruta de un control táctil fluido, una gran pantalla de 31.5 pulgadas y una impresionante calidad de imagen 4K para el trabajo y el entretenimiento.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Productividad en múltiples espacios de trabajo
Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.
Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.
Esta imagen muestra la parte posterior de un LG Smart Monitor Swing.
Pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas
Imágenes realistas, al alcance
de tu mano
Sumérgete en un mundo de colores vibrantes y detalles precisos con nuestra pantalla táctil IPS 4K UHD de 31.5 pulgadas. Su intuitiva funcionalidad táctil permite un control sin esfuerzo, brindando un acceso rápido a los ajustes. Disfruta de imágenes nítidas y colores precisos gracias a una amplia gama de colores DCI-P3 del 95 % y un brillo de 350 nits. Experimenta una claridad impresionante y una calidad de imagen realista que da vida a tu contenido.
Esta imagen muestra a una mujer y tres niños jugando usando un LG Smart Monitor Swing.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Brillo: 350 nits (Típ.), Gama de colores: DCI-P3 95 % (Típ.).
Ajustes sin esfuerzo, adaptables a cualquier vista
Nuestro monitor inteligente viene con un soporte flexible que cuenta con una bisagra de resorte de torsión, ofreciendo ajustes de inclinación, giro, altura y Modo Retrato para una personalización sencilla del ángulo. La base gruesa en forma de cuadrado garantiza estabilidad, y su elegante tono gris-blanco se integra perfectamente en cualquier hogar o lugar de trabajo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Este soporte está diseñado para sostener pesos de cabeza entre 4 kg y 6.5 kg. Los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía.
Soporte rodante con adaptador oculto
Con sus resistentes ruedas giratorias, muévelo sin esfuerzo a donde lo necesites, disfrutando siempre de una movilidad suave y estable. Además, el adaptador oculto mantiene los cables ordenados y fuera de la vista, asegurando un aspecto limpio y organizado.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
**El adaptador incorporado puede variar según el país.
La flexibilidad potencia la productividad
Adáptate a cualquier tarea o entorno con múltiples posibilidades. Impulsado por webOS, puedes gestionar tareas de oficina en casa sin necesidad de una PC y disfrutar de una gran variedad de contenido, equilibrando perfectamente el trabajo y el entretenimiento. Además, la pantalla táctil intuitiva y el soporte flexible mejoran la productividad, ofreciendo un control sin esfuerzo y ajustes dinámicos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
USB-C
Centro de productividad con conectividad sencilla
Tres puertos USB-C permiten salida de pantalla, transferencia de datos y carga de dispositivos (hasta 65 W), brindando soporte para tu laptop, todo al mismo tiempo a través de un solo cable.
Un laptop está conectado a un LG Smart Monitor Swing por USB-C, cargando y mostrando la misma pantalla.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para un funcionamiento adecuado, el cable USB-C incluido en el paquete es necesario para conectar el puerto USB-C al monitor. Tenga en cuenta que la inclusión del cable puede variar según el país.
Aplicación LG Switch
Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Puedes navegar rápidamente y seleccionar funciones inteligentes con el teclado y el mouse, mientras cambias sin problemas entre tu PC y webOS mediante teclas de acceso rápido. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso directo asignada.
Control Rápido
Descubre la comodidad del Control Rápido en el LG Smart Monitor Swing, que ofrece un acceso sencillo a los menús mediante acciones simples con el teclado y el mouse. También permite cambiar fácilmente entre la PC y webOS usando atajos de teclado.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Refleja directamente desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo inteligente a nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia fluida de visualización y audio en una pantalla más grande con solo unos toques.
La misma pantalla se comparte entre un LG Smart Monitor Swing, laptop, tableta y smartphone usando AirPlay 2 y Screen Share.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país o la región.*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. La insignia "Works with Apple Home" es una marca registrada de Apple Inc.*Screen Share: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.*Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.
webOS
Teletrabajo listo sin necesidad de una PC
webOS te permite acceder de forma remota a tu PC y Cloud PC a través de Remote PC. Esta funcionalidad te permite utilizar diversos servicios de teletrabajo, incluyendo videoconferencias y aplicaciones en la nube, todo sin necesidad de una PC
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El teclado, mouse, auriculares, control de juego y webcam (tipo Pogo) mostrados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Remote PC solo está disponible en PC con Windows 10 Pro o versiones posteriores.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Algunos servicios de streaming pueden requerir un pago adicional y no están incluidos (se adquieren por separado).
*La funcionalidad Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o versiones posteriores y con PC de terceros que admitan conexión remota, incluyendo gram.*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
webOS
Cambio de canales sin interrupciones
Gracias a webOS, disfruta de un acceso fluido a una variedad de contenido a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y los canales gratuitos de LG. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto o mediante la pantalla táctil. El diseño sin bordes en tres lados y el cuerpo delgado en color blanco mejoran la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5W x2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia de entretenimiento inigualable.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.
*Se requiere una conexión a Internet y suscripciones a los servicios de streaming. Es posible que se apliquen tarifas adicionales para algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones separadas.
*Ofrece una variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, teletrabajo y juegos en la nube, para cada cuenta registrada.
Juega
Sumérgete en el juego al instante
No necesitas una consola de videojuegos: juega directamente en el LG Smart Monitor. Accede a juegos en la nube desde la pantalla de inicio y conéctate rápidamente a aplicaciones de streaming para contenido de juegos.
Musica
Personalizado según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada con un sonido envolvente gracias a los altavoces estéreo de 5W x 2. Busca canciones fácilmente y accede rápidamente a tus temas reproducidos recientemente desde tus servicios de streaming. Además, recibe recomendaciones de canciones populares según tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos.
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El teclado, mouse, auriculares y control de juegos mostrados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Algunos servicios de streaming pueden requerir una suscripción adicional, la cual no está incluida (se adquiere por separado).
*La disponibilidad de Gaming Portal puede variar según la región. En regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.*Los servicios compatibles pueden diferir según el país.
Control de brillo
Inteligencia de brillo en cualquier iluminación.
El Control de Brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para ofrecer imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche.
En la izquierda, apariencia diurna con ajuste de brillo; en la derecha, apariencia nocturna con la misma función.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Mapeo de Tonos Dinámico
Cobra vida con brillo y contraste
Disfruta de imágenes tal como deben verse, con Dynamic Tone Mapping ajustando el brillo y el contraste para lograr un nivel óptimo de detalle y realismo. Películas y juegos cobran vida con una inmersión envolvente y una calidad constante en todo el contenido.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo cuando se recibe una señal de video HDR.
*Para usar las funciones de ThinQ, instala la aplicación "LG ThinQ" desde Google Play Store o Apple App Store en tu smartphone y conéctate a Wi-Fi. Consulta la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas.
*Se requiere internet inalámbrico en casa para registrar los electrodomésticos en la aplicación LG ThinQ.
*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar según el producto y modelo.
*Este producto está registrado como un televisor en la aplicación LG ThinQ. Puedes cambiar el nombre del dispositivo registrado en la aplicación.
*A través de la aplicación LG ThinQ, puedes controlar el volumen, el puntero y las funciones de encendido/apagado.
Control de voz con Magic Remote
Con la aplicación ThinQ, puedes controlar fácilmente el monitor de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa. Así, el monitor inteligente no es solo una pantalla, sino un centro de entretenimiento y productividad que mejora tu experiencia multimedia. Todo esto con solo el Magic Remote.
Una mujer está subiendo el volumen del LG Smart Monitor Swing usando un Magic Remote.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir de la experiencia real.
*Para que funcione correctamente, debes conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes mostradas en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar dependiendo de la región/país o de las versiones de la aplicación.
*Puedes cambiar la configuración de idioma y región en 22 idiomas para 146 países: Inglés / Coreano / Español / Francés / Alemán / Italiano / Portugués / Ruso / Polaco / Turco / Japonés / Árabe (Saudi/UAE) / Vietnamita / Tailandés / Sueco / Taiwanés / Indonesio / Danés / Neerlandés / Noruego / Griego / Israelí (p. ej., USA/Inglés).
**El control remoto está incluido en el paquete.**El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.
**La funcionalidad de Alexa está disponible. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
Productividad en múltiples espacios de trabajo
Aumenta la eficiencia de tu negocio con un monitor versátil.
Experimenta la libertad de diseñar tu negocio. Sus características versátiles, soporte ajustable y conectividad ampliada lo convierten en el compañero perfecto, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades en cualquier entorno laboral. Ya sea que trabajes en la oficina, en el sitio de un cliente o de forma remota, esta solución te permite trabajar de manera más inteligente, rápida y eficiente.
Oficina personal: Nuestro monitor inteligente ofrece una solución versátil para presentaciones y reuniones a pequeña escala en tu oficina personal.
Pequeña empresa: Nuestro monitor inteligente facilita la colaboración e ideación de forma sencilla y efectiva con solo un toque.
Hospital: Nuestro monitor inteligente se puede ajustar para que los pacientes vean cómodamente sus resultados de pruebas sin tener que moverse.
Campo de golf virtual: Coloca nuestro monitor inteligente en el espacio interior que desees para crear sin esfuerzo tu propia área de práctica de golf.
Retail: Nuestro monitor inteligente muestra videos promocionales o pancartas de eventos, convirtiéndolo en una herramienta efectiva para la promoción comercial.
VIP Lounge: Nuestro monitor inteligente funciona como pantalla privada para los clientes en espera en el lounge, mostrando noticias o documentos de revisión en el área VIP.
Habitación de hotel: Nuestro monitor inteligente te ayuda a mantener la productividad con el sistema webOS integrado, que ofrece tus aplicaciones y servicios de productividad favoritos para que trabajes sin interrupciones.
Aprendizaje a distancia: Nuestro monitor inteligente ofrece una pantalla grande de alta resolución y un soporte flexible, maximizando tu concentración y productividad en casa.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Tecla especial
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U889SA-W
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de superficies
Deslumbramiento
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG en Faster
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,18159 x 0,18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º (der./izq.), 178º (sup./pr.)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
350
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 95%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 90%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
280
Relación de contraste (mín.)
700:1
Tamaño [cm]
80
Color Bit
10 bits
CONECTIVIDAD
HDMI
SÍ(2ea)
USB-C
SÍ(3ea)
USB-C (Power Delivery)
65W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Brillo automático
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
SONIDO
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
900*337*617
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*983.3*537.5
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
727.4*437.4*27.8
Peso en el envío [kg]
30
Peso con soporte [kg]
21.2
Peso sin soporte [kg]
6.1
ACCESORIO
Adaptador
SÍ
HDMI
SÍ
HDMI (color/longitud)
Blanco / 1,5 m
Cable de alimentación
SÍ
USB-C
SÍ (Corea) / NO (Extranjero)
ESTÁNDAR
UL (cUL)
SÍ
CE
SÍ
