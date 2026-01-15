About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Historias con LG I Enero

Life’s Good empieza en casa

2026, un hogar que comienza con un nuevo propósito de año nuevo.

 

 

 

 

 

 

 

Cada año tenemos grandes propósitos,
pero a veces los verdaderos cambios comienzan de forma silenciosa,
en algún rincón de nuestro hogar.

¿Y si un pequeño cambio como mover un objeto o reorganizar un mueble pudiera ayudarte a renovar tu rutina diaria en este nuevo año?

Desde la sala hasta la cocina y el área de lavado,
ahora es el momento de crear tu propio ritmo
junto a los electrodomésticos LG.

*Algunos elementos de esta historia y las imágenes que la acompañan fueron creados con inteligencia artificial con fines ilustrativos.

Ofertas Exclusivas de Enero

15/01/2026 ~08/02/2026

Revisa la nueva historia y obtén un 10% de descuento con tu cupón. ¡No te pierdas esta oferta especial!

10%

de descuento

Código del cupón

HISTORIASJAN26

Una imagen estilo collage de una mujer haciendo ejercicio bajo el aire acondicionado mientras ve televisión, y un hombre leyendo en el sofá.

Una sala que te invita a entrar

Creando una nueva versión de ti a través de pequeños cambios

En este nuevo año, ¿por qué no empezar por el espacio más grande de tu hogar y hacerlo sentir más cercano a quien realmente eres?
A veces, el cambio más pequeño en la organización del hogar
puede transformar el ánimo de todo tu día.


Primero, gira el sofá con decisión hacia la ventana.
Deja que la suave luz de la mañana llene la habitación,
cierra los ojos por un momento para meditar
o pasa las páginas de un libro en silencio;
así, tu rutina matutina se irá acomodando de forma natural.


Luego, crea una “zona de hobbies" en un rincón de la sala.
Cuando solo tienes a la vista lo que te gusta - hacer ejercicio, dibujar, tejer-
surge un flujo que te permite comenzar sin dudar.


Un lugar donde tus gustos permanecen,
donde cada día fluye a tu propio ritmo.
Así es como tu sala puede renovarse para el nuevo año.

De lavar a secar y organizar—todo a la vez

El comienzo de una rutina de lavado que reduce el cansancio

Lavar la ropa es una tarea diaria,
pero incluso un pequeño cambio en el espacio puede hacer que la rutina se sienta mucho más ligera.


Coloca a la altura de los ojos los productos que usas antes del lavado, como quitamanchas o rodillos para pelusa,
para que la preparación sea más sencilla.
Organiza los suministros de lavandería en bandejas según el orden en que los usas,
así los tendrás siempre a mano.
Pon cestas cerca para clasificar la ropa justo después del lavado
y mantener un flujo de limpieza eficiente y sin interrupciones durante el nuevo año.


Agrega la lavadora-secadora todo en uno de LG, que conecta el lavado y el secado sin esfuerzo,
y tendrás una rutina de lavandería más fluida y práctica.

Una imagen estilo collage de un hombre yendo hacia la lavadora para preparar la ropa, junto con un primer plano de un canasto de ropa.

Una imagen estilo Polaroid de una persona organizando las compras en el refrigerador, en una cocina de tonos madera, con recipientes para meal prep y stickers en el refrigerador.

Una rutina de refrigerador que combina orden y bienestar.

Llenándolo de salud

Los cambios de año nuevo no tienen que ser grandes.
Empieza reorganizando el lugar que más abres: tu refrigerador.


Primero, saca los ingredientes que han quedado olvidados con el tiempo
y agrupa los productos con periodos de conservación similares,
ordenándolos por secciones.
Así, elegir y organizar se vuelve mucho más fácil.


Luego, elige un “hábito del año” para tu rutina de alimentación
y guarda siempre los ingredientes relacionados en el mismo lugar.
A veces, con solo cambiar lo que ves,
pueden surgir de manera natural nuevas metas de salud para el nuevo año.


Escribe pequeñas metas en la puerta del refrigerador;
se convertirán en recordatorios diarios que te mantendrán conectado
con tus objetivos para este nuevo comienzo.


La satisfacción de vaciar y la alegría de volver a llenar:
estas pequeñas rutinas pueden renovar silenciosamente quién eres este año.

Los pequeños cambios son el punto de partida de una gran transformación.
Entre las rutinas de vaciar, organizar y volver a llenar,
la vida cotidiana en 2026 se vuelve más ordenada y ligera.

Empieza hoy tu propia rutina de año nuevo con LG.

Una mujer está sentada en un sofá, en un ambiente nocturno acogedor, sonriendo con naturalidad mientras ve televisión, acompañada de una iluminación suave y ambiental.

Una mujer está sentada en un sofá, en un ambiente nocturno acogedor, sonriendo con naturalidad mientras ve televisión, acompañada de una iluminación suave y ambiental.

Toma de producto del OLED TV

¿Cómo puede un LG OLED TV profundizar la inmersión en tu living?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Da vida a cada momento con detalles vibrantes y un sonido envolvente.

• Ultra Slim Design:
Elegancia delgada que se integra de forma natural en tu espacio.

Toma de producto del aire acondicionado

¿Cómo el aire acondicionado LG redefine el confort en casa?

• AI Smart Control:
Analiza tus patrones de estilo de vida y ajusta de forma natural la refrigeración para ofrecer una comodidad natural cada día.

• Dual Inverter Compressor:
Ofrece una refrigeración estable con un flujo de aire más silencioso y suave.

Toma de producto de la lavadora

¿Cómo las lavadoras y secadoras LG alivian la carga del lavado?

• ThinQ™:
La comodidad de iniciar y gestionar el lavado con facilidad, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• TurboWash™:
Lavado rápido y eficaz, incluso en los días más ocupados.

Ofertas Exclusivas de Enero

15/01/2026 ~08/02/2026

Revisa la nueva historia y obtén un 10% de descuento con tu cupón. ¡No te pierdas esta oferta especial!

10%

de descuento

Código del cupón

HISTORIASJAN26

Una oferta exclusiva para enriquecer tus momentos cotidianos.

Más contenidos mensuales de LG

Miniatura do conteúdo de octubre

Pregunta, Prueba, Comprueba: Hoy Otra Vez

Miniatura do conteúdo de noviembre

LG Redescubierta: Por los ojos de revisores reales

Miniatura do conteúdo de diciembre

Nuestra manera única de despedir el año