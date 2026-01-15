Life’s Good empieza en casa

Una sala que te invita a entrar
Creando una nueva versión de ti a través de pequeños cambios
En este nuevo año, ¿por qué no empezar por el espacio más grande de tu hogar y hacerlo sentir más cercano a quien realmente eres?
A veces, el cambio más pequeño en la organización del hogar
puede transformar el ánimo de todo tu día.
Primero, gira el sofá con decisión hacia la ventana.
Deja que la suave luz de la mañana llene la habitación,
cierra los ojos por un momento para meditar
o pasa las páginas de un libro en silencio;
así, tu rutina matutina se irá acomodando de forma natural.
Luego, crea una “zona de hobbies" en un rincón de la sala.
Cuando solo tienes a la vista lo que te gusta - hacer ejercicio, dibujar, tejer-
surge un flujo que te permite comenzar sin dudar.
Un lugar donde tus gustos permanecen,
donde cada día fluye a tu propio ritmo.
Así es como tu sala puede renovarse para el nuevo año.