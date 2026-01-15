Life’s Good empieza en casa

Cada año tenemos grandes propósitos,

pero a veces los verdaderos cambios comienzan de forma silenciosa,

en algún rincón de nuestro hogar.

¿Y si un pequeño cambio como mover un objeto o reorganizar un mueble pudiera ayudarte a renovar tu rutina diaria en este nuevo año?

Desde la sala hasta la cocina y el área de lavado,

ahora es el momento de crear tu propio ritmo

junto a los electrodomésticos LG.

*Algunos elementos de esta historia y las imágenes que la acompañan fueron creados con inteligencia artificial con fines ilustrativos.