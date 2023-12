Apesar dos equipamentos de ar condicionado com tecnologia inverter terem geralmente, um custo inicial mais elevado do que os sistemas de ar condicionado tradicionais, a economização a longo prazo pode compensar a diferença de preço. Com os sistemas de ar condicionado com tecnologia inverter, é possível economizar até 70%* de consumo de energia em comparação com os equipamentos de ar condicionado sem tecnologia inverter. Esta economização inclui contas de energia mais baixas e menos desgaste nos componentes do equipamento, fazendo com que haja menos necessidade de manutenção e menos reparações ao longo do tempo.

*Os sistemas de ar condicionado com tecnologia inverter da LG (US-Q242K) economizam até 70% mais energia do que os equipamentos de ar condicionado inverter da LG (TS-H2465DA0). Temperatura inicial (35℃ ao ar livre, 33℃ no interior) / Temperatura ajustada (26℃) / Tempo de teste (8 horas)