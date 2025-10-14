Funcionalidades das Bombas de Calor aqs Monobloco que precisa de saber

Em todo o mundo, a eficiência energética, a responsabilidade ambiental e a utilização mais inteligente do espaço deixaram de ser opções — passaram a ser expectativas. Com o aumento dos custos dos serviços públicos, a evolução das regulamentações e a crescente tendência para viver em espaços mais compactos nas zonas urbanas, as necessidades dos consumidores estão a mudar, levando mesmo os aparelhos domésticos tradicionais, como os aquecedores de água, a serem repensados. Neste cenário em rápida transformação, a LG HVAC está na vanguarda de uma revolução silenciosa, ao apresentar uma nova geração de aquecedores de água concebidos para responder a estas variadas exigências a nível mundial.

Neste artigo, analisamos mais detalhadamente os novos aquecedores de água da LG e a tecnologia avançada que impulsiona a sua evolução.