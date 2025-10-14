Funcionalidades das Bombas de Calor aqs Monobloco que precisa de saber

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Em todo o mundo, a eficiência energética, a responsabilidade ambiental e a utilização mais inteligente do espaço deixaram de ser opções — passaram a ser expectativas. Com o aumento dos custos dos serviços públicos, a evolução das regulamentações e a crescente tendência para viver em espaços mais compactos nas zonas urbanas, as necessidades dos consumidores estão a mudar, levando mesmo os aparelhos domésticos tradicionais, como os aquecedores de água, a serem repensados. Neste cenário em rápida transformação, a LG HVAC está na vanguarda de uma revolução silenciosa, ao apresentar uma nova geração de aquecedores de água concebidos para responder a estas variadas exigências a nível mundial.
Neste artigo, analisamos mais detalhadamente os novos aquecedores de água da LG e a tecnologia avançada que impulsiona a sua evolução.
Mudanças nos mercados: O que está a influenciar a procura?
Tendências recentes apontam para uma clara transformação no mercado de aquecimento de água dos EUA e da UE.
E.U.A. Os regulamentos para aquecedores de água residenciais incluem a revogação da norma para aquecedores de água a gás instantâneos e a obrigatoriedade da tecnologia de bomba de calor em unidades elétricas de acumulação com capacidade superior a 35 galões até 2029, apoiada por créditos fiscais federais e subsídios estaduais.*
UE Está a avançar com novos regulamentos de rotulagem energética a partir de abril de 2025 e a iniciar estudos preparatórios no âmbito do Regulamento de Ecodesign para Produtos Sustentáveis (ESPR) para futuras medidas relativas a aquecedores de água, enquanto os novos sistemas devem utilizar refrigerantes com um PCA inferior a 750, como o R290 ou o R32, com alguns Estados-Membros a oferecerem subsídios para bombas de calor.*
O que é uma bomba de calor AQS?
A bomba de calor AQS é um dispositivo que aquece a água não apenas utilizando energia elétrica, mas também absorvendo energia do ar. É três vezes mais eficiente em termos energéticos do que os sistemas convencionais.
1) Com base no modelo de aquecedor de água com bomba de calor LG de 200 L (WH20ESF0 CA, COP 3,2) em comparação com um aquecedor de água elétrico convencional (COP 0,96).
Como é que funciona a bomba de calor AQS LG?
A Bomba de Calor AQS da LG funciona como um sistema híbrido, combinando energia proveniente do ar e eletricidade para aquecer a água de forma eficiente. Aproximadamente 69% da energia utilizada provém do ar absorvido, enquanto os restantes 31% são fornecidos por eletricidade.¹
1) Com base no modelo da LG Bomba de Calor AQS 200ℓ (WH20ESF0 CA)
Antes de instalar a Bomba de Calor AQS da LG, é importante considerar cuidadosamente fatores-chave como a localização, o abastecimento de água e os requisitos de instalação, a fim de garantir um desempenho ideal.
Poupança de Energia Como Nunca Antes – Será Que Pode Ser Real?
O aquecimento de água representa uma parte significativa do consumo energético doméstico. Nos Estados Unidos, corresponde normalmente a cerca de 18% do consumo de energia.¹ Enquanto isso, na União Europeia, o aquecedor de água representa consistentemente cerca de 15% do consumo energético doméstico, um valor que se tem mantido estável desde 2010.²
A Bomba de Calor AQS da LG é Smart-Grid (SG) Ready, Ou seja, ajusta-se automaticamente com base nos sinais em tempo real da rede elétrica. Quando a eletricidade está relativamente mais barata, pré-aquece a água e armazena-a para uso posterior, ajudando a melhorar a eficiência energética e a reduzir o consumo.
Além disso, conecta-se a fontes de energia renovável, como a energia solar, reduzindo a dependência da eletricidade tradicional e proporcionando uma gestão de energia mais inteligente e sustentável. Com a compatibilidade com Smart Grid, os proprietários podem adotar um novo paradigma de habitação inteligente, otimizando o uso de energia de forma fácil, ao mesmo tempo que diminuem as preocupações relacionadas com o consumo elétrico.
1 aparelho, possibilidades ilimitadas
Os utilizadores podem personalizar o desempenho do aquecedor de água para corresponder às suas necessidades específicas, graças aos seus modos de funcionamento versáteis. Esta flexibilidade garante eficiência e conveniência ótimas, facilitando a adaptação a diferentes padrões e preferências de utilização.
Além disso, a função Anti-Legionella assegura a saúde e segurança da família do utilizador ao aquecer automaticamente a água acima dos 60℃ uma vez por semana, eliminando bactérias nocivas. Sem qualquer esforço adicional, esta função mantém a água do utilizador limpa e fiável, proporcionando tranquilidade todos os dias.
Instalação para Qualquer Espaço, Preparado para Todas as Necessidades
Concebidos como sistemas do tipo monobloco, as bomabdas de calor AQS da LG AVAC, de montagem mural e tipo vertical, garantem uma instalação simples e uma integração perfeita em qualquer ambiente doméstico.
2.O modelo quadrado, com refrigerante r-134a, em diferentes tamanhos de 200L e 270L, oferece opções flexiveis para se adaptar a diferentes necessidades.
LG ThinQ™ + Bomba de Calor AQS = Conveniência total
Os utilizadores podem controlar convenientemente o seu sistema THERMA V através de dispositivos inteligentes, como smartphones Android e iOS.
Com a aplicação LG ThinQ, podem monitorizar e ajustar o aquecedor de água com bomba de calor em tempo real — verificando a temperatura atual da água, definindo horários e gerindo outras funções essenciais com facilidade. Esta conectividade inteligente proporciona um controlo simples, maximizando a eficiência e o conforto em qualquer lugar.
Conclusão
A LG HVAC vai além do controlo climático tradicional, oferecendo soluções preparadas para o futuro das casas modernas. Com o Aquecedor de Água com Bomba de Calor LG, os utilizadores podem desfrutar de água quente num único sistema eficiente
Esta abordagem integrada proporciona maior conveniência e otimização do uso energético em diferentes ambientes. A LG continua a expandir as possibilidades, oferecendo soluções mais inteligentes e flexíveis para uma vida sustentável.
* Os produtos e soluções podem variar consoante o país e as condições de funcionamento.
