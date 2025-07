*As imagens e vídeos acima são encenados e criados para fins ilustrativos, com o objetivo de facilitar a compreensão. Podem ocorrer variações consoante o ambiente real de instalação do produto.

1) AI Air

* O AI Air pode ser operado através do comando remoto ou da aplicação LG ThinQ.

* O AI Air está disponível tanto em modo de arrefecimento como em modo de aquecimento.

* Durante a utilização do AI Air, a velocidade do ventilador e a direção do fluxo de ar são ajustadas automaticamente consoante a situação. O AI Air é desativado se a direção do fluxo de ar for alterada manualmente.

* Antes de utilizar o AI Air, recomenda-se tirar uma fotografia do espaço com a aplicação LG ThinQ ou definir a localização do ar condicionado e do ocupante da divisão.

* Quando o AI Air é ativado, o sensor de radar deteta a localização do ocupante e ativa automaticamente o fluxo de ar direto ou indireto.

* A distância de deteção do sensor de radar é até 5 m, podendo variar consoante as condições de instalação e de utilização do produto.

2) Sensor de Deteção Humana

Esta função pode ser ativada/desativada através do controlo remoto ou da aplicação LG ThinQ.

O "Sensor de Deteção Humana" funciona apenas nos modos de arrefecimento e aquecimento.

O alcance do sensor de deteção humana é até 5 metros. Consoante as condições de utilização, o alcance de deteção do sensor pode ser reduzido.

O tempo de deteção de ausência humana pode ser definido entre 20 e 120 minutos através da aplicação LG ThinQ (valor predefinido: 20 minutos).

3) Soft Air

-No modo Soft Air, a saída de ar inferior está fechada e a saída de ar frontal proporciona um fluxo de ar indireto.

-Esta função é aplicável apenas nos modos Arrefecimento/Ventilador/AI Air.

-Quando o modo AI Air está ativo, a função Soft Air é ativada automaticamente com base no ambiente da divisão.

-Para usar a função Soft Air isoladamente, pode ser ativada manualmente através do comando remoto ou da aplicação LG ThinQ.

-A temperatura do fluxo de ar só pode ser ajustada na aplicação LG ThinQ quando o modo Soft Air está ativo sozinho, não durante o modo AI Air.

-No modo Soft Air isolado, a temperatura mínima que pode ser definida na divisão é 24°C.

4) DUAL Vane

-Data: 10.2023

-Condições do teste: Câmara de testes em ambiente doméstico da LG para ar condicionado, 20,9㎡ / 50,1㎥, Modo Jet, temperatura interior DB (33±0,3)℃ / humidade relativa (60±5)%, temperatura exterior DB (35±0,3)℃ / HR (50±5)%. Definição de 18 ℃ em modo de arrefecimento; temperatura interior DB (12±0,3)℃ / HR (60±5)%, temperatura exterior DB (7±0,3)℃ / HR (87±5)%. Definição de 30 ℃ em modo de aquecimento.

-Método de teste: Medição do tempo necessário para reduzir 5 ℃ (em modo de arrefecimento) / aumentar 5 ℃ (em modo de aquecimento) a partir da temperatura média inicial da divisão.

-Modelos testados: S3-M12KL2MB (plataforma anterior da LG – single vane), S3-M121L1C0 (nova plataforma da LG – DUAL Vane)

-Resultado do teste: A nova plataforma LG (DUAL Vane) é até 23% mais rápida em modo de arrefecimento e 6% mais rápida em modo de aquecimento do que a plataforma anterior (single vane), com base nas condições do teste.

-Os resultados podem variar consoante as condições reais de utilização.

5) 22% mais longo

-Data: 12.2024, Resultados das medições no Centro de I&D de ar condicionado da LG.

-Condições do teste: Altura de instalação do produto 2,0 m, modo ventilador, ângulo da lâmina P1.

-Método de teste: Utilizando uma sonda de medição de fluxo de ar, as medições foram feitas em intervalos de 0,2 m, desde 0,1 m até 1,7 m de altura. A distância máxima do alcance do fluxo de ar foi determinada medindo a velocidade do ar durante 180 segundos em cada ponto, considerando que o fluxo chegou ao local se a velocidade excedesse 0,25 m/s por mais de 50% do tempo.

-Modelo testado: S3-Q24121D0 (nova plataforma LG - DUAL Vane)

-Resultado do teste: Nas condições propostas, foi confirmado que a distância máxima do alcance do fluxo de ar ultrapassa os 22 m.

-O alcance do fluxo de ar da plataforma anterior da LG (single vane - S3-W18KL33A) é até 18 m.

-Os resultados podem variar dependendo das condições reais de utilização.

6) Comfort Humidity Control

-O fluxo de ar altera-se automaticamente com base no ambiente de funcionamento.

-Esta função pode ser utilizada através do comando remoto ou da aplicação LG ThinQ.

-Nesta função, apenas é possível definir a temperatura desejada (a humidade é controlada automaticamente).

7) Sleep Timer+

-O Sleep Timer+ ajusta automaticamente a temperatura ao analisar os seus padrões de utilização enquanto está em modo de sono.

-Para usar a função Sleep Timer+, é necessário configurá-la pela primeira vez através da aplicação LG ThinQ.

-O Sleep Timer+ só pode ser utilizado em modo de arrefecimento.

-A intensidade do fluxo de ar é definida automaticamente com base na análise dos padrões de utilização e pode ser ajustada via LG ThinQ.

-O intervalo de temperatura definido para o Sleep Timer+ é entre 22 e 28 °C.

8) Desempenho de Aquecimento

Data do Teste: 04/2025

Instituição de Teste: Laboratório de Testes de Ar Condicionado LG

Modelo Testado: S3-W09121CA (modelo de 9k), S3-W12121CA (modelo de 12k)

Condições de Teste: Temperatura interior DB 20,0 °C (WB 15,0 °C), Temperatura exterior DB -25 °C, Temperatura definida 29 °C, Velocidade do vento alta (F5), Modo de aquecimento em funcionamento

Método de Teste: O produto foi operado segundo as condições de teste propostas e o desempenho médio foi medido durante 35 minutos em estado estável.

Resultados do Teste:

[Condição Exterior -25 °C]

Capacidade nominal de aquecimento 3.200 W vs. 3.781 W (mais de 100%, modelo 9k) → desempenho de aquecimento confirmado.

Capacidade nominal de aquecimento 4.000 W vs. 4.122 W (mais de 100%, modelo 12k) → desempenho de aquecimento confirmado.

A capacidade de aquecimento pode diminuir à medida que a temperatura exterior desce.

Os resultados baseiam-se em testes de laboratório da LG e podem variar consoante as condições de instalação e funcionamento.

9) Aquecimento Suave (Low Heating)

Esta função está disponível apenas no modo de aquecimento.

Ao operar em modo de Aquecimento Suave, o produto exibirá "LH".

No modo de Aquecimento Suave, a temperatura definida pode ser ajustada entre 8 °C e 15 °C através do ThinQ ou do controlo remoto, e o fluxo de ar é fixado na velocidade alta.

Ao mudar o modo ou o fluxo de ar durante o funcionamento em Aquecimento Suave, a função será desativada.

A função de Aquecimento Suave pode ser ativada através do controlo remoto ou da aplicação LG ThinQ.

10) kW Manager

-A função "kW Manager" está disponível em todos os modos de funcionamento, incluindo arrefecimento, desumidificação, sono e modo jet, exceto no modo aquecimento.

-Durante o período definido, o consumo acumulado de eletricidade é monitorizado e é efetuada uma operação limitada de desempenho (consumo elétrico) para o período restante.

-Se o consumo acumulado de eletricidade aumentar devido ao tempo de utilização diário ultrapassado, a eletricidade restante é recalculada para cada dia para operar o produto.

-Esta função só pode ser utilizada através da aplicação LG ThinQ.

-Se o consumo acumulado de eletricidade durante o período definido exceder o valor alvo, a função é desativada e o modo de funcionamento geral é retomado, com uma notificação na aplicação LG ThinQ.

11) Deteção de janela aberta

-A configuração inicial está desligada quando o produto é enviado. Esta função só pode ser ativada através da aplicação LG ThinQ.

-A função "Deteção de janela aberta" está disponível apenas nos modos Arrefecimento e Aquecimento.

-Esta função opera detetando mudanças súbitas na temperatura da divisão num curto período de tempo (quando é detetado um aumento de 1,5 ℃ ou uma descida de 2,5 ℃ em até 5 minutos).

-O tempo predefinido para o modo de poupança de energia é de 10 minutos, podendo ser ajustado até 60 minutos através da aplicação LG ThinQ.

12) All Cleaning

-A função All Cleaning só pode ser ativada através da aplicação LG ThinQ.

-Ao utilizar a função All Cleaning, a geração de água condensada, o Freeze Cleaning e o Auto Clean+ irão funcionar sequencialmente.

-Os modelos com função UV ativarão o LED UV durante a operação do All Cleaning.

-A função pode ser desativada ao parar a operação ou ao alterar modos/configurações utilizando o comando remoto.

-O tempo de funcionamento da função All Cleaning pode variar dependendo das condições ambientais e de utilização.

13) Auto Clean+

-O Auto Clean+ inicia automaticamente a função de secagem após o término da operação de arrefecimento, sendo indicado pelo resíduo remanescente no produto.

-O Auto Clean+ pode funcionar em modo ventilador por até 20 minutos automaticamente, dependendo do padrão de utilização da operação de arrefecimento anterior, para ajudar a remover a humidade do permutador de calor.

-As condições internas de secagem podem variar conforme a temperatura e a humidade do ar interior.

-Pode selecionar a intensidade do fluxo de ar através da aplicação LG ThinQ para ajustar o fluxo de ar e o tempo de secagem.

-O Auto Clean+ é ativado no momento do envio do produto e pode ser utilizado sem configurações adicionais.

14) Freeze Cleaning

-A TÜV Rheinland Coreia confirmou que o modo de limpeza por congelação do evaporador dos aparelhos de ar condicionado LG tem desempenho na redução de bactérias, com base nos resultados de testes realizados nas condições propostas. Relatórios n.º KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

-Este resultado inclui um relatório de teste que indica uma taxa de redução de 99,0% da bactéria Pseudomonas aeruginosa, obtido num laboratório internacionalmente reconhecido, podendo variar conforme o ambiente real.

-Instituição de teste: TÜV Rheinland

-Período do teste: abril a maio de 2023

-Modelos testados: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Bactéria testada: Confirmada taxa de redução até 99,0% de Pseudomonas aeruginosa

-Esta função pode ser ativada apenas através da aplicação ThinQ.

-Dependendo do ambiente, o tempo de funcionamento do modo Freeze Cleaning pode chegar até 65 minutos.

15) Plasmaster™ Ionizer++

-A TÜV Rheinland verificou que o Plasmaster™ Ionizer++ remove até 99,9% das bactérias aderentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) numa sala de teste com 30 m³. O modelo testado foi o SW09BAJWAN. O teste não mediu a eficiência na remoção de bactérias dentro do ar condicionado, e a eficiência na remoção de bactérias pode variar em condições reais de utilização.

-A Intertek também verificou que o Plasmaster™ Ionizer++ remove até 99,9% das bactérias aderentes (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) numa sala de teste com 30 m³. O modelo testado foi o SW09BAJWAN. O teste não mediu a eficiência na remoção de bactérias dentro do ar condicionado, e a eficiência na remoção de bactérias pode variar em condições reais de utilização.

16) Allergy Filter

-O filtro Allergy Filter, certificado pela BAF, remove substâncias causadoras de alergias, como ácaros do pó doméstico, que estão suspensas no ar.

[Certificação BAF]

-Entidade certificadora: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)

-Categoria da certificação: Redução da exposição ao alérgeno de ácaros do pó doméstico

-Agentes alérgenos: Fungos, ácaros do pó doméstico, bolor

-Número da licença: 397

-Validade: até 31 de dezembro de 2025

17) LG ThinQ

-O LG SmartThinQ foi renomeado para LG ThinQ.

-As funcionalidades inteligentes e o assistente de voz podem variar consoante o país e o modelo. Verifique com o seu vendedor local ou com a LG a disponibilidade do serviço.

-Google e Google Home são marcas registadas da Google LLC.

-Amazon, Alexa, Echo e todos os logótipos e marcas relacionadas são marcas registadas da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas.

-O dispositivo de comando por voz inteligente não está incluído.