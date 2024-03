AS SMART TVS DA LG OFERECEM TRÊS MESES GRATUITOS DE APPLE TV+

A LG Electronics está a oferecer aos utilizadores elegíveis de Smart TVs LG em 81 países*, incluindo Portugal, a oportunidade de desfrutar de três meses grátis da Apple TV+. Os proprietários de uma LG Smart TV 4K e 8K compatíveis (modelos 2018 e posteriores) podem subscrever o teste gratuito de três meses na app Apple TV, oferta válida até ao dia 12 de novembro**.

A Apple TV+ tem uma oferta de dramas e comédias cativantes e premium, longas-metragens, documentários inovadores e entretenimento infantil e familiar, incluindo as séries de sucesso Silo, Hijack, Foundation, o fenómeno global vencedor do Emmy, Ted Lasso, assim como a terceira temporada, que vai estrear em breve, do drama vencedor dos Emmy, SAG e Critics Choice Award, The Morning Show, e a nova mini-série Lessons in Chemistry, protagonizada e produzida por Brie Larson, atriz vencedora do Óscar.

O Apple TV+ conta também com os aclamados Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese; Napoleon, protagonizado pelo vencedor do Óscar Joaquin Phoenix, dirigido pelo nomeado aos Óscares Ridley Scott e produzido por Scott e pelo também nomeado Kevin Walsh; o thriller de espionagem repleto de estrelas Argylle, com Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson; e muito mais.

A LG trabalha constantemente para oferecer a melhor experiência de visualização com uma vasta biblioteca de conteúdo, uma qualidade de imagem superior e um áudio envolvente. Além disso, todas as LG Smart TVs fazem com que seja mais fácil para os utilizadores escolherem e desfrutarem de conteúdo cativante através da plataforma webOS, que é intuitiva e fácil de usar.

* Disponível nas seguintes regiões e países:

Ásia e Oceânia

Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Sri Lanka, Tailândia e Taiwan

Europa

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bielorrússia, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Estónia, França, Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Ucrânia

Améria do Norte

Canadá e EUA

América Latina e do Sul

Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico República Dominicana, Trinidad e Tobago e Venezuela

África

África do Sul, Egipto, Gambia, Gana e Uganda

Meio Oriente

Arábia Saudita, Arménia, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Israel, Jordânia, Líbano, Oman e Qatar

** A oferta termina a 12/11/2023. Oferta disponível nos modelos LG 4K e 8K Smart TV 2018-2023 na app Apple TV. Válido apenas para novos assinantes da Apple TV+ na sua região, maiores de 13 anos. Limite de uma oferta por TV e Apple ID. O plano é renovado automaticamente pelo preço mensal da sua região até ser cancelado. Requer Apple ID com método de pagamento registado. Aplica-se a Terms and Apple Privacy Policy; é possível consultar os termos aplicáveis em https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. São necessários produtos e serviços compatíveis. Não é acumulável com outras ofertas de acesso ao mesmo serviço. Apple TV+ é uma marca de serviço da Apple Inc.