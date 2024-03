LG APRESENTA VISÃO PARA SE TRANSFORMAR NUMA EMPRESA DE PLATAFORMA DE MEDIA E ENTRETENIMENTO

A LG Electronics acaba de partilhar o seu primeiro passo para se tornar numa empresa de plataforma de media e entretenimento, uma transformação de negócios que enriquecerá a vida dos clientes, fornecendo serviços de valor acrescentado e uma coleção exclusiva de conteúdos selecionado em produtos como as TVs LG OLED e LG QNED.

A LG partilhou a sua nova direção e estratégia no webOS Partner Summit 2023, realizado no LG Sciencepark em Seul, na Coreia do Sul, e com a presença de produtores de conteúdo, fornecedores, developers e figuras da indústria de mais de 30 países.

O primeiro evento deste tipo, o webOS Partner Summit 2023 oferece o fórum perfeito para a LG partilhar a sua nova visão – e o imenso valor do ecossistema da plataforma de smart TV webOS em constante evolução e expansão – com os seus parceiros globais de confiança.

Desde o seu lançamento nas LG Smart TVs em 2014, o webOS é uma das plataformas de smart TV mais utilizadas no mundo. Além dos 200 milhões de TVs LG em todo o mundo, o webOS oferece agora suporte para diversas marcas de TV em vários mercados. No futuro, a LG planeia expandir o webOS a mais empresas de TV e expandir a plataforma a outras categorias de produto. Dentro de três anos, a LG espera ter mais de 300 milhões de dispositivos equipados com webOS.

Para oferecer a incomparável conveniência e o ecossistema expansivo do webOS a uma base de clientes mais ampla, a LG já aplicou a sua plataforma webOS a uma série de categorias, incluindo projetores, digital signage e sistemas de infotainment em veículos.

Além disso, o número de marcas parceiras que adotaram o webOS Hub, a solução webOS para terceiros, cresceu substancialmente, passando de 20, há apenas dois anos, para mais de 300 nos dias de hoje. Durante esse período, o webOS Hub passou por atualizações significativas com a variedade de conteúdo oferecido a crescer para incluir jogos em cloud e serviços OTT, e novos recursos a chegar para otimizar a conveniência e a experiência geral de utilização. Além disso, algumas marcas de TV parceiras da LG acabam de lançar as suas próprias OLED TVs alimentadas por webOS Hub.

A plataforma de smart TV webOS está em constante evolução, fornecendo atualizações contínuas com suporte para novos serviços, trazendo melhorias constantes ao design do interface de utilizador (UI) e da experiência de utilização (UX), com base no profundo conhecimento que a LG tem dos clientes. Para que o maior número possível de utilizadores possa desfrutar da versão mais recente do webOS nas suas TVs de casa, a LG está a oferecer um suporte contínuo para atualizações do sistema operativo da TV e atualizações através de upgrades da plataforma – incluindo para modelos anteriores.

Como parte da sua estratégia de expansão do ecossistema da plataforma webOS, a LG adquiriu a empresa especialista em análise de dados de publicidade/conteúdo dos EUA, Alphonso, em 2021. Alphonso estabeleceu subsidiárias no Reino Unido e na Grécia no ano passado, acelerando o crescimento global do seu serviço de conteúdos.

A LG deverá fazer um investimento substancial de mil milhões de wons coreanos no negócio do webOS durante os próximos cinco anos, de forma a fornecer mais conteúdos e serviços que respondam aos diversos estilos de vida e preferências dos consumidores. Ao aumentar a sua competitividade em conteúdos e serviços, a LG acredita que poderá elevar ainda mais a experiência do utilizador webOS.

O investimento estratégico da LG centrar-se-á no alargamento da gama de conteúdos disponíveis através da plataforma webOS, no aumento da capacidade de utilização através da inovação da UI e UX, e no fortalecimento de parcerias com empresas de produção de conteúdos à escala global. Até ao momento, a LG tem trabalhado com os seus parceiros para trazer novas tecnologias para a plataforma, seja para gamers, fãs de desporto ou utilizadores da geração Z. Um bom exemplo disso é a integração do Sye, uma tecnologia da Prime Video com baixa latência que vai beneficiar os clientes LG que são fãs de desporto com transmissão ao vivo. As LG TVs oferecem streaming Netflix HDR e acabam de lançar a versão beta do Netflix Games na TV. Para o lançamento dos ecrãs de lifestyle para a geração Z, a empresa trabalhou com o YouTube de forma a disponibilizar um Native Touch UX para a app em modelos como o StanbyME.

A LG também se encontra a reforçar a inovação na área de pesquisas e recomendações baseadas em IA. A empresa planeia incorporar um recurso de interface por controlo de voz (VUI) nas apps de empresas parceiras, o que permitirá aos utulizadores do webOS controlar e navegar facilmente em serviços de conteúdo com a sua voz e assim explorar o conteúdo de forma rápida e contínua.

A capacidade de utilização do serviço também será otimizada. O LG Channels 3.0, o serviço premium e gratuito de streaming da LG, apresenta uma seleção crescente de séries e possui um interface de utilização renovado que permite que os utilizadores acedam a mais opções de conteúdo, incluindo canais ao vivo e filmes, tudo no ecrã, reduzindo a necessidade de scroll. E, graças à nova IU, os utilizadores agora podem explorar facilmente o que está noutros canais sem ter de fazer pausa ou sair daquilo a que estão a assistir.

Disponível em 27 países em todo o mundo, o LG Channels oferece, atualmente, mais de três mil canais e tem mais de 50 milhões de subscritores em março de 2023. Só em 2022, o número de dispositivos exclusivos nos quais o LG Channels foi utilizado aumentou 75%, sendo que o tempo de visualização cresceu 57% e a frequência de utilização fez que com que este serviço se tornasse numa das cinco apps mais acedidas na plataforma webOS.

A LG está a investir ativamente nas capacidades de desenvolvimento da sua plataforma de smart TV, estabelecendo parcerias com instituições académicas na Coreia do Sul para nutrir a próxima geração de talentos em software e reforçando os seus esforços para garantir profissionais de software de alto nível em todo o mundo.

A LG está a impulsionar a mudança com uma abordagem genuinamente centrada no cliente, tal como é preconizado pela visão do negócio de TV: “Sync to You, Open to All”. Este claim expresso o objetivo da empresa de proporcionar experiências personalizadas que respondam às preferências e estilo de vida de cada cliente e criar produtos acessíveis a todos.

“A LG está preparada para se transformar numa empresa de plataforma de media e entretenimento que oferece conteúdo e serviços diferenciados capazes de melhorar a vida dos seus clientes”, afirmou Park Hyoung-sei, presidente da LG Home Entertainment Company, no webOS Partner Summit 2023. “Essa transformação não seria possível sem a década de liderança da LG em OLED TVs e a inovação tecnológica da plataforma de smart TV webOS.”