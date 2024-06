RUI MELO É O EMBAIXADOR LIFE’S GOOD DA LG E TRAZ MUITO OTIMISMO (E HUMOR) A NOVA CAMPANHA

Life’s Good é a filosofia da LG e agora também é sinónimo de Rui Melo, o ator que é o embaixador português da marca sul-coreana e protagonista da nova campanha da marca que acaba de chegar aos universos digitais, de TV e offline e que, até ao final do ano, vai dar destaque a variados produtos de excelência.

Mais do que um simples claim, Life’s Good é um verdadeiro movimento global que pretende inspirar as pessoas a enfrentar os desafios do dia-a-dia com confiança, apoio mútuo e, acima de tudo, otimismo. É precisamente esta atitude positiva que Rui Melo traz para os conteúdos da nova campanha da marca em Portugal.

“Quando chegou o momento de eleger o embaixador da marca, a escolha foi óbvia para nós. Acreditamos que o Rui Melo personifica verdadeiramente a filosofia Life’s Good da marca, pois é dono de um sentido de humor único e uma atitude positiva inabalável, além de contar já com uma longa ligação com a LG”, refere Young Soh, B2C Marketing Coordinator da LG Portugal.

Com uma carreira de 27 anos, este reconhecido ator português já participou em mais de 30 espetáculos de teatro e 40 projetos de ficção, entre séries, filmes e novelas. Paralelamente, tem vindo a desenvolver também um interessante percurso enquanto músico, encenador e criador, sendo o coautor da série (quase) de culto Pôr-do-Sol.

“Aceitei este desafio da LG porque é uma marca premium da qual sou cliente há muito tempo e porque, quando a campanha me foi apresentada, me pareceu muito divertida de fazer. E foi”, afirma Rui Melo.

Com toda esta experiência, o novo embaixador Life’s Good trouxe o seu sentido de humor e boa disposição para os vários episódios desta série de histórias divertidas, já que interpreta sempre duas personagens – o verdadeiro embaixador da marca, que sabe tudo sobre todos os produtos LG, e o “outro”, o “Consumer Guy” que, através de diferentes personas, faz os comentários e dúvidas que os consumidores colocam nas redes para serem respondidos.

No primeiro vídeo da campanha, os dois Rui Melo partilham o ecrã com outra estrela: o LG gram Pro, um portátil de 16 polegadas ultraleve e com uma performance poderosa, potenciada por IA. Até ao final do ano, será possível acompanhar estes pequenos episódios humorísticos em volta de outros equipamentos, como o frigorífico InstaView com MoodUP, que muda de cor, e a OLED evo, a TV com a melhor qualidade de imagem do mercado e um contraste infinito graças ao nível preto profundo.

Cada produto (e cada novo Rui Melo) contará com uma campanha de TV e digital com vídeos de 30 a 45 segundos, assim como KVs específicos para conteúdos impressos e materiais de ponto de venda. Para não perder pitada da campanha com o novo embaixador Life’s Good, basta seguir as redes sociais da marca: Instagram, Facebook e Youtube.

A criatividade e produção da campanha ficaram a cargo da NEON com realização de Helder Mendes.